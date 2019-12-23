Жертва катастроф: глава Boeing уходит в отставку

Глава Boeing Деннис Мюленбург покидает свою должность

Глава компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку. Это происходит на фоне скандала, связанного с приостановкой полетов авиалайнеров модели 737 MAX. Это не первая отставка за последнее время в руководстве корпорации. Однако решить проблемы Boeing это не поможет, потребуются более радикальные шаги.

Главный исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург покидает свою должность, сообщается на сайте компании. Временно его обязанности возьмет на себя финансовый директор Грег Смит. А с 13 января 2020 году пост главного исполнительного директора и президента Boeing займет Дэвид Калхун. Он сейчас возглавляет правление компании.

Задачей нового руководства станет «безопасное возвращение 737 MAX» к полетам, говорится в сообщении компании.

Самолет 737 Max некогда был самым продаваемым у компании. Эта модель — главный пассажирский лайнер в узкофюзеляжной линейке Boeing.

Масштабная заморозка эксплуатации Boeing 737 Max по всему миру началась в марте 2019 года. Запрету предшествовали две крупные катастрофы. Cначала в октябре 2018 года лайнер 737 Max 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, погибли 189 человек. Позже в марте 2019 года та же модель разбилась на территории Африки, жертвами катастрофы стали 157 человек.

Boeing выплатит семьям погибших в двух авиакатастрофах по $144,5 тыс., сообщало Reuters.

По данным следствия, в обоих лайнерах перед крушением сбой дала система автоматического управления MCAS.

После этого американские власти и регулятор начали внимательно следить за совершенствованием системы автоматического управления. Так, они анализировали все изменения, которые были внесены в программное обеспечение (ПО) для этой модели.

Однако разрешения вернуть 737 MAX в небо дано не было.

Недавно стало известно о том, что компания Boeing с начала 2020 года приостановит производство среднемагистральных самолетов Boeing 737 MAX. Остановка конвейера компании связана с отказом американского авиарегулятора FAA разрешить в 2019 году полеты самолетов данного типа, поэтому производитель минимизирует издержки в связи с неопределенностью возобновления полетов воздушного судна, сообщало агентство Reuters.

«Компания продолжит работать с заказчиками, чтобы обеспечить наиболее оптимальный график поставок после возвращения 737 MAX в эксплуатацию», — отмечали при этом в Boeing.

Если отчитывать от начала скандала с приостановкой полетов, Boeing уже пережил уход двух топ-менеджеров.

В частности, в декабре стало известно о том, что коллектив покидает главный инженер в подразделении коммерческих самолетов, который занимался расследованием двух инцидентов 737 Max, — Джон Гамильтон. В июле сообщалось об отставке куратора программы по производству Boeing 737, вице-президента Эрика Линдблада. Формально 57-летний топ-менеджер ушел на пенсию.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о том, что американской компании нужно не только устранить все неисправности в своих лайнерах модели 737 MAX, но и переименовать самолеты.

«Если бы я был на месте Boeing, я бы устранил неисправности Boeing 737 MAX, добавил несколько хороших дополнительных функций и изменил бы название самолета. Ни один продукт не страдал так, как этот», — писал, в частности, Трамп в Twitter.

Уход в отставку в крупных корпорациях после такой масштабной и серьезной проблемы, которая случилась с лайнерами Boeing 737 Max, — традиционная история, указывает в беседе с «Газетой.Ru» главред Avia.Ru Роман Гусаров.

«Таким образом компания дает понять, что работает над ошибками», — добавляет он.

То есть этот шаг можно расценивать как «имиджевую борьбу» за имя компании и отчасти как признание Boeing своих ошибок, которые остаются на плечах прежней команды, говорит Гусаров

«Отставка как бы намекает, что это были ошибки прошлой команды», — поясняет он.

Однако новой команде будет сложно что-либо изменить. Финансовые потери от истории с 737 Max, полеты которых после двух катастроф приостановили во многих странах, для Boeing в итоге могут исчисляться сотнями миллиардов долларов, добавляет Гусаров.

Авиаэксперт не исключил, что, кроме борьбы с техническими неисправностями, компании придется решиться на ребрендинг. Boeing могут потребоваться и другие шаги, например, смена названия модели.

В целом, по оценке Романа Гусарова, быстро решить проблему с 737 Max в любом случае не получится.