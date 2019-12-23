Жертва катастроф: глава Boeing уходит в отставку

Главный исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург покидает свою должность, сообщается на сайте компании. Временно его обязанности возьмет на себя финансовый директор Грег Смит. А с 13 января 2020 году пост главного исполнительного директора и президента Boeing займет Дэвид Калхун. Он сейчас возглавляет правление компании.

Задачей нового руководства станет «безопасное возвращение 737 MAX» к полетам, говорится в сообщении компании.

Самолет 737 Max некогда был самым продаваемым у компании. Эта модель — главный пассажирский лайнер в узкофюзеляжной линейке Boeing.

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Масштабная заморозка эксплуатации Boeing 737 Max по всему миру началась в марте 2019 года. Запрету предшествовали две крупные катастрофы. Cначала в октябре 2018 года лайнер 737 Max 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, погибли 189 человек. Позже в марте 2019 года та же модель разбилась на территории Африки, жертвами катастрофы стали 157 человек.

Boeing выплатит семьям погибших в двух авиакатастрофах по $144,5 тыс., сообщало Reuters.

По данным следствия, в обоих лайнерах перед крушением сбой дала система автоматического управления MCAS.

После этого американские власти и регулятор начали внимательно следить за совершенствованием системы автоматического управления. Так, они анализировали все изменения, которые были внесены в программное обеспечение (ПО) для этой модели.

Однако разрешения вернуть 737 MAX в небо дано не было.

Недавно стало известно о том, что компания Boeing с начала 2020 года приостановит производство среднемагистральных самолетов Boeing 737 MAX. Остановка конвейера компании связана с отказом американского авиарегулятора FAA разрешить в 2019 году полеты самолетов данного типа, поэтому производитель минимизирует издержки в связи с неопределенностью возобновления полетов воздушного судна, сообщало агентство Reuters.

«Компания продолжит работать с заказчиками, чтобы обеспечить наиболее оптимальный график поставок после возвращения 737 MAX в эксплуатацию», — отмечали при этом в Boeing.

Если отчитывать от начала скандала с приостановкой полетов, Boeing уже пережил уход двух топ-менеджеров.

В частности, в декабре стало известно о том, что коллектив покидает главный инженер в подразделении коммерческих самолетов, который занимался расследованием двух инцидентов 737 Max, — Джон Гамильтон. В июле сообщалось об отставке куратора программы по производству Boeing 737, вице-президента Эрика Линдблада. Формально 57-летний топ-менеджер ушел на пенсию.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о том, что американской компании нужно не только устранить все неисправности в своих лайнерах модели 737 MAX, но и переименовать самолеты.

«Если бы я был на месте Boeing, я бы устранил неисправности Boeing 737 MAX, добавил несколько хороших дополнительных функций и изменил бы название самолета. Ни один продукт не страдал так, как этот», — писал, в частности, Трамп в Twitter.

Уход в отставку в крупных корпорациях после такой масштабной и серьезной проблемы, которая случилась с лайнерами Boeing 737 Max, — традиционная история, указывает в беседе с «Газетой.Ru» главред Avia.Ru Роман Гусаров.

«Таким образом компания дает понять, что работает над ошибками», — добавляет он.

То есть этот шаг можно расценивать как «имиджевую борьбу» за имя компании и отчасти как признание Boeing своих ошибок, которые остаются на плечах прежней команды, говорит Гусаров

«Отставка как бы намекает, что это были ошибки прошлой команды», — поясняет он.

Однако новой команде будет сложно что-либо изменить. Финансовые потери от истории с 737 Max, полеты которых после двух катастроф приостановили во многих странах, для Boeing в итоге могут исчисляться сотнями миллиардов долларов, добавляет Гусаров.

Авиаэксперт не исключил, что, кроме борьбы с техническими неисправностями, компании придется решиться на ребрендинг. Boeing могут потребоваться и другие шаги, например, смена названия модели.

В целом, по оценке Романа Гусарова, быстро решить проблему с 737 Max в любом случае не получится.