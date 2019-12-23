Базары закрываются: россияне разлюбили живые елки

С 20 декабря елочные базары начали свою работу в Москве, говорится в сообщении на официальном сайте мэрии столицы. «В Москве открываются елочные базары, всего — 284 точки», — отмечается в пресс-релизе. Точки расположены во всех округах города и работают с 10 до 23 часов без выходных.

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В одном из елочных базаров на Юго-Востоке продажи елей стартовали в минувшую субботу, но

пока продавцам удалось реализовать не более 10% от завезенной продукции.

В основном на рынке представлены ели из Перми, Пензы, Саратова. Также есть и «иностранцы» из Дании.

«По сравнению с прошлым годом продажи пока не столь активные: мы продали всего 15-20 елей, что на порядок ниже показателей предыдущих двух лет. Но мы ждем пика спроса после 25-26 декабря, когда основная часть горожан ринется покупать елки. Всего у нас привезено около 150-200 деревьев на реализацию. Средняя стоимость за метр составляет около тысячи рублей, но можно купить и лапник за 300-400 рублей для создания новогоднего настроения», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» представитель базара, добавив, что видит в качестве основных причин падения спроса бесснежную погоду и подорожание самих деревьев.

По свежим данным «Авито», живые новогодние елки в России за год подорожали почти на 10%. Дороже всего деревья стоят в Барнауле (1,8 тыс. рублей) и в Москве (1,5 тыс. рублей). Высокие цены на товар наблюдаются также в Новосибирске (1,4 тыс. рублей), Волгограде (1,4 тысячи) и Ростове-на-Дону (1,4 тыс.).

Выгоднее всего новогодней елкой можно обзавестись в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей), Екатеринбурге (695 рублей) и Ульяновске (709 рублей).

Любопытно, что жители Московского региона все же нашли способ сэкономить на главном атрибуте Нового года. Москвичи и жители Подмосковья стали покупать небольшие елки в горшках у индивидуальных заводчиков по объявлениям в Сети.

Как сообщила «Газете.Ru» одна из владельцев питомника в Москве, в этом году елки до метра в горшках раскупают рекордными темпами. «Продажи выросли в разы по сравнению с 2018-м. Потребили стали более практичными и понимают, что лучше купить ель, которую потом можно высадить у себя на даче, а не выбрасывать в мусорку после праздника. В основном такие деревья приходят из Польши», — отметила она.

Цены на такие елки стартуют от 1,5 тыс. рублей.

Но часть россиян в попытках сэкономить идут и на другие ухищрения. Так, по данным представителей Ozon, в этом году продажи компактных искусственных елок высотой 60 см выросли в 2,5 раза. «Возможно, их приобретают, чтобы создать праздник не только дома, но и, например, на работе. В основном же клиенты отдают предпочтение деревьям высотой 120 см и 180 см, а самая популярная в этом сезоне модель — ель высотой 180 см с шишками», — поясняет в беседе с «Газетой.Ru» директор по развитию в Ozon Анна Карпова.

Средняя сумма, которую россияне потратили на приобретение искусственных елей в преддверии Нового года, равняется 2,8 тыс. рублей, подсчитали аналитики «Платформы ОФД». Количество желающих купить искусственный новогодний символ за год выросло на 6%. Чаще всего такие деревья покупают в Краснодарском крае, Московской и Нижегородской областях.

За елкой в продуктовый

В условиях падения спроса на новогодние живые деревья далеко не все рынки столицы решились в этом году на открытие елочных базаров. Например, на Усачевском рынке отказались в этом году от продажи елок. По словам управляющего директора «Центрального рынка» на Трубной площади и на Маросейке Евгения Моргачева, елочные базары не приносят особой прибыли, а места занимают достаточно много.

«В 2017 году мы продали не более 10 елок, в канун прошлого Нового года продажи были практически на нуле, поэтому в этом году мы решили отказаться от елочного базара ввиду отсутствия спроса. По сути, такие ярмарки более популярны в спальных районах, где можно без особых усилий доставить елку домой, а для центральных площадок такой формат малопригоден. Вряд ли кто-то захочет везти ель из центра», — заметил собеседник «Газеты.Ru».

Похожая ситуация наблюдается и на Черемушкинском рынке. В этом году торговая площадка также отказалась открывать елочный базар. «Торговля на улице запрещена, а внутри у нас все площади заняты в этот сезон. Кроме того, продажи елок не приносили особой прибыли, и

31 декабря приходилось их реализовывать с дисконтом минимум 50%, чтобы потом не было проблем с их утилизацией»,

— пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» генеральный директор Черемушкинского рынка Юрий Басин.

Пока традиционные рынки взяли паузу в торговле живыми елками, активно стали продвигать товар крупные торговые сети. Например, в этом году продажу живых елей запустил «Перекресток». Как рассказал «Газете.Ru» директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети Леонид Довладбегян, елку в супермаркете можно купить уже с 3 декабря. В ассортименте — деревья из Кировской области и Дании. «Стоимость российских живых елок начинается от 999 рублей, датских — от 3999 рублей, высота варьируется от 100 до 200 см. При этом мы видим, что спрос на российские и датские примерно одинаковый», — указал Довладбегян.

Примечательно, что в США тренд на покупку елки в супермаркетах наблюдается на протяжении последних пяти лет. Согласно исследованию журналистов Washington Post, около 40% всех рождественских деревьев в прошлом году американцы приобрели в торговых сетях вместе с ингредиентами для праздничного стола.