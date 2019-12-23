Санкции за «Северный поток-2» и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Начнем с главного события последних дней: введения американцами санкций в рамках своего военного бюджета против тех, кто помогает прокладке «Северного потока-2».

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В частности, Швейцарская компания Allseas серьезно восприняла угрозы американской стороны и два ее судна-трубоукладчика приостановили работы по укладке труб первой нитки трубопровода «Северный поток-2».

«Закончить работы к Новому году, как планировалось ранее, не получится, — делает вывод «Мейстер». — Российская трубоукладочная баржа «Фортуна», которая находится на о. Рюген в Германии, может завершить укладку труб в одиночку, но на это потребуется значительно больше времени.

Учитывая, что даже завершение укладки 1-й нитки СП-2 не освободило бы Россию от необходимости договариваться по украинскому транзиту, то ничего страшного не произошло. Однако в целом новые санкции США замедлят реализацию создания новых российских трубопроводов, что создает неудобства не только нам, но и ряду стран ЕС, которые участвуют в этих проектах и выступали против санкций. Интересно будет посмотреть на их реакцию и действия в новых обстоятельствах».

Своими рассуждениями на тему новых дискриминационных мер со стороны Вашингтона делится и Никита Кричевский.

«Ещё более непонятно, что за этими санкциями последует, уже в следующем году. Не исключено, что Трамп и К запустили так называемый «план Б», которого больше всего опасаются в России», — пишет он в телеграм-канале «Антискрепа».

Но имеются и поводы для оптимизма. Их заметил ИА «Стекломой».

«В 2015 году автомобильная компания Opel объявила об уходе с российского рынка, мотивировав свое решение «сложным экономическим положением в стране». В тот непростой год девальвация рубля и обвал цен на нефть действительно крепко въебали с ноги по российскому рынку автопрома: если в 2014 году было продано 2,5 млн автомобилей, то уже в следующем году продажи просели до 1,6 млн, а в 2016-м – до 1,4 млн, отбросив рынок до показателей 2005 года.

Поэтому решение «Опеля» о побеге с вроде как тонущего корабля казалось объяснимым. Впрочем, большинство автопроизводителей тогда предпочли остаться с русским народом в непростой час, врубив на полную «Пачку сигарет» Цоя.

И вот, под конец уходящего 2019 года случилось НОВОГОДНЕЕ ЧУДО – компания Opel объявила о возвращении в Россию. Начиная со следующего года, добрый русский человек сможет кататься на кроссоверах Grandland X, микроавтобусах Zafira Life и фургонах Opel Vivaro. И если Grandland собирают в немецком Айзенахе, то «Зафиру» и «Виваро» - в православно-державной Калуге.

Конечно, возвращение такого крупного международного автопроизводителя – косвенный показатель оздоровления и стабилизации российской экономики. Только дело здесь не в России, а в самом «Опеле». Как известно, уважаемый немецкий автопроизводитель – немецкий только по названию, и с 1945 года принадлежал американцам из General Motors. Звездно-полосатые хозяева весьма неплохо развивали компанию, однако к началу нулевых скатились в затяжной кризис, из которого так и не смогли выбраться: в 2016 году убытки Opel составили около $20 млрд.

Непосильная долговая ноша и систематические проебы менеджмента сделали свое дело: в 2017 году американцы продали «Опель» французской Groupe PSA (владельцу брендов Citroen и Peugeot) и окончательно ушли с европейского рынка.

Больше всего от сделки бонбануло... ну конечно, у немцев! Это же национальный позор: краса немецкого автопрома угодила в лапы многовековых заклятых соседей! Одно дело американцы, которым «Опель» достался в качестве военного трофея на руинах Третьего рейха. И совсем другое – сраные лягушатники, понимать надо! В общем, у немцев настолько не бомбило, что статьи в стиле «французы купили наш Opel, ну и что, он все равно дотационный ха-ха-ха дурачки лягушатники» выходили даже на русскоязычном Deutsche Welle.

Так что возвращение «Опеля» на российских авторынок стоит рассматривать не только в контексте вставания с колен, но и переезда фирмы. Американцы – out, французы – in», — отмечает канал.

А тем временем Барак Обама, кажется, определился с тем, кого он поддерживает среди своих однопартийцев на праймериз среди кандидатов от демократов.

Канал «Доктор прописал» заметил, что Обама на форуме в Сингапуре заявил, что большинство проблем в мире исходят от пожилых людей (в основном мужчин), занимающих руководящие посты.

«Развил он свою мысль таким образом: женщины несовершенны, но абсолютно точно лучше мужчин. И если бы в течение хотя двух лет только женщины руководили всеми государствами мира, то «вы бы увидели значительное улучшение практически по всем вопросам»

Ну это все ладно, какие мысли в голову не придут на досуге... Но вот основной кандидат на пост президента США от демократов, Джозеф Байден - ему же 77 лет. Да и большинству других за 70. Это получается, что на пост президента в тех же США претендуют люди, от которых одни проблемы?» — вопрошает канал.

Так о ком же говорит Обама.Скорее всего, речь идет либо о сенаторе от Массачусетса Элизабет Уоррен, либо о сенаторе от Миннесоты Эми Клобучар.

Ну и в конце о новостях спорта.

На прошлой неделе власти Китая удалили из местных поисковиков в стране имя футболиста «Арсенала» Месута Озила из-за его заявления по дискриминации уйгуров в Синьцзяне.

«В этом китайском банхаммере что особенно интересно. Даже не американская реакция (госсекретарь США Майк Помпео уже осудил реакцию Пекина. — «Газета.Ru») – она дежурная. Интересна перспектива при сохранении тенденций.

Тактически китайцам все удается прекрасно, причем уже не впервые. И если не АПЛ в целом, то отдельно взятый «Арсенал» приползет каяться непременно, как осенью приползал «Хьюстон». Мякотка в том, что все хорошее почти рефлекторно хочется повторять, и тиражировать, и масштабировать.

Поэтому соблазн начать направо и налево учить жить зависимые от себя рынки, и далеко не одни спортивные, будет очень велик. И если он реализуется, как раз тут самое интересное и начнется.

Может, адресаты проглотят любые хотелки и добровольно самопоместятся в стойло с любыми продиктованными им характеристиками, потому что рыночек есть рыночек. Может, это будет, напротив, воспринято как вызов, заслуживающий наказания вплоть до специального раунда экономической войны. Может, корпоративные реакции пойдут по первому пути, а государственные – все равно по второму.

В любом случае просто по факту начала реализации этого сценария мы узнаем о сегодняшнем мире и соотношении сил в нем нечто принципиально новое», — прогнозирует «Адекват»

РИАN не оставил без внимания Грету Тунберг, которая на прошлой неделе стала персоной года по версии журнала TIME:

«Она почти научилась играть в медийные конфликты. Так, девочка написала у себя в твиттере, что «путешествует по Германии в переполненных поездах».

Однако представители перевозчика Deutsche Bahn не до конца поняли, о чём говорит Тунберг. Компания написала девочке ответный твит:

«Рады, что вы воспользовались нашим поездом. Только немного обидно, что вы не упомянули про дружелюбие и заботливость наших сотрудников, которые обслуживали вас в салоне первого класса, где у вас было место».

Не будем гадать, кто здесь прав, — пишет канал. — Но Грета со своей борьбой за всё хорошее и против всего плохого уже не в первый раз пользуется VIP-услугами. Например, на конференцию по экологии, которая проходила в США (ту самую, где была произнесена легендарная речь про украденное детство), Грета приплыла на частной яхте, которую ей любезно предоставил европейский бизнесмен».

«А что вы хотели, углеродный след!» — иронизирует канал.

На этом все! До встречи на следующей неделе.