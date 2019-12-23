Падения и взлеты: что ждет рубль в 2020 году

В 2019 году российский рубль слабел с января по май — валютный коридор пары доллар США/рубль составлял 65,5 — 69. Последний раз похожая динамика наблюдалась в середине 2018 года.

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Впрочем, повышение цен на энергоресурсы и замедление темпов роста потребительских цен в России в мае подняли биржевые значения рубля. По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США — с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.

К евро рубль за год также заметно подрос. С начала января евро подешевел на 10 рублей или на 14% в процентом соотношении. Если в начале 2019 за евро давали 79,2 руб., то в конце декабря показатель достиг 69,2 руб. за «европейца».

В 2019 году рубль укреплялся главным образом благодаря притоку иностранного капитала в российские активы, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Он был отмечен во всех группах рисковых активов, включая рублевые. Оптимизм возник на фоне отказа Вашингтона и Пекина от нового витка обострения торгового конфликта, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

По данным Центробанка, с начала года инвесторы дополнительно вложили в российские долговые облигации почти 1,53 трлн рублей. При этом среди покупателей госбумаг доля иностранцев выросла с 24,4% до 32%.

«Эту тенденцию в свою очередь сформировали такие факторы, как сильный макроэкономический базис РФ (низкий уровень госдолга, профицит бюджета, значительные резервы), сохранение «на паузе» основных санкционных рисков, а также периодический рост глобального аппетита к покупке риска на фоне продвижения США и Китая к заключению торгового соглашения», — перечисляет Бахтин.

Не последнюю роль в укреплении нацвалюты сыграли также высокие цены на энергоресурсы. С января по декабрь сырье эталонной марки Brent подорожало более чем на 20% до $66—67 за баррель.

«Повышенная ценовая конъюнктура в нефти также выступала в пользу рубля, однако она, по нашему мнению, являлась в большей степени вспомогательным фактором укрепления курса рубля — уровень прямого воздействия на рубль со стороны динамики нефтяного рынка продолжил снижаться», — добавляет Бахтин.

Игра на противоречиях

В 2020 году российская валюта может повторить успехи уходящего года, свидетельствует опрос 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров. Анализ ответов респондентов провели специалисты агентства Bloomberg. По данным издания, большинство аналитиков поставили российскую валюту на первое место по ожидаемой доходности среди валют других развивающихся стран. Следом за ним идут нацвалюты Индонезии, Бразилии и Индии.

Агентство указывает, что накопление нефтяных сверхдоходов позволило России увеличить золотовалютные резервы в процентном отношении к ВВП страны до самого высокого уровня с 2010 года.

Правительство имеет двойной профицит бюджета и текущих счетов, причем оба показателя находятся на самом высоком уровне как минимум за десять лет.

Согласны с Bloomberg и аналитики HSBC.

В 2020 году они ожидают, что рубль прибавит в цене еще 7%, и называют российскую нацвалюту «лучом света» среди валют развивающихся рынков.

Впрочем, российские эксперты делают более сдержанные прогнозы. Среди внешних факторов, которые могут негативно сказаться на отечественной валюте, аналитики называют замедление мировой экономики, введение новых санкций против РФ, а также снижение спроса на энергоносители.

«Это может привести к ослаблению рубля до 67-70 за доллар. Защищать нацвалюту от девальвации в 2020 году будет низкий уровень инфляции, а также профицит бюджета», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

Рубль всегда ведет себя непредсказуемо и часто не соответствует общим для развивающихся стран правилам, указывает основатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко.

«Российская валюта может и укрепляться, и падать — и вероятность и того, и другого сценария примерно одинаковая. Также стоит смотреть на стоимость нефти — помимо политики, она является вторым значимым фактором, влияющим на рубль. Стоит произойти какому-то серьезному потрясению на нефтяном рынке и падению цен, и мы увидим доллар и по 80, и по 90 рублей. Все-таки другого инструмента противодействовать низкой цене на нефть экономисты пока не придумали», — заключает Егор Клопенко.