Суда уплыли: санкции заморозили «Северный поток — 2»

Швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы для газопровода «Северный поток — 2» и «Южный поток», заявила о приостановке работ и отвела все суда из района строительства нитки трубы в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС.

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Группа судов, задействованная в строительстве, будет расформирована. В компания не ответили, на какой период времени откладывается возведение газопровода.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год (National Defense Authorization Act, NDAA). В документе предусмотрены санкции против 350 компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока — 2». Ограничения сразу вступили в силу. Об этом говорится в опубликованном министерством финансов США пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.

«Компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства «Северного потока — 2» или «Турецкого потока», должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», — говорится в специальном комментарии.

Кроме Allseas под санкции могут попасть итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.

В сообщении российского МИД говорится, что США не смогут помешать России воплощать свои экономические проекты.

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», — заявили в МИД.

В комментарии указано, что американцы намерены лишить европейских потребителей бесперебойного источника дешевого топлива. Как считают российские дипломаты, власти США хотят заставить Европу покупать американский сжиженный газ, который существенно дороже, чтобы замедлить развитие экономики еврозоны и снизить ее способность конкурировать с США.

Однако посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл заявил 22 декабря, что целью введения Вашингтоном санкций против российского экспортного газопровода «Северный поток — 2» является защита европейских страны от монополии России на рынке поставки топлива в Европу.

По словам дипломата, санкции против газопровода — часть политики США, которая была сформирована еще во время работы администрации предшественника Дональда Трампа на посту президента США — Барака Обамы. Диверсификация источников энергии в Европе необходима, чтобы ни одна страна или организация не могли оказывать слишком большое влияние на Европу.

«Это долгосрочная стратегия, направленная на энергетическое разнообразие в Европе», — пояснил сотрудник Госдепартамента США в интервью немецкому изданию Bild.

Он также указал, что множество европейских стран выступили против строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Просто посмотрите на реакцию Европейской комиссии и Европейского парламента. 15 европейских стран выразили свою обеспокоенность по поводу проекта. Мы получили от наших европейских партнеров просьбу поддержать их усилия. Именно поэтому санкции являются очень проевропейским решением. Я слышу от европейских дипломатов благодарность за этот наш шаг», — указал американский дипломат Bild.

Соединенные Штаты вводят санкционные меры против российских газопроводов, чтобы сохранить свой престиж, считает член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«США пустились во все тяжкие», — резюмировал сенатор.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, вступая в программе «Большая игра», пообещал, что Москва будет отвечать на санкции США, включая ограничения против «Северного потока — 2», и учтет их при выстраивании отношений с Вашингтоном.

По словам дипломата, проект в любом случае будет реализован, несмотря на угрозы со стороны представителей Штатов. Евросоюз в данном случае понимает свой коммерческий интерес.

Также дипломат заявил, что никогда не думал, что американские политики дойдут до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям.