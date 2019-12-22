Индексация после увольнения: что ждет работающих пенсионеров

Глава ПФР Антон Дроздов объяснил, как индексируют пенсию уволившихся пенсионеров, пишет «Российская газета».

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«После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она будет 5 686,25 рубля). Таким образом, происходит перерасчет», — сказал Дроздов.

По его словам, средняя зарплата работающих пенсионеров в России составляет порядка 40 тысяч рублей. «Это — дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров», — сказал Дроздов.

Ранее Минтруд сообщил, что проиндексирует страховые пенсии неработающих пенсионеров на 6,6% с 1 января 2020 года, что больше на 2,8% ожидаемой инфляции.

Согласно подсчетам Пенсионного фонда, в результате средний размер таких пенсий вырастет до 16,4 тыс. рублей.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны будут получать около 46,5 тыс. и 39,9 тыс. руб. соответственно.

С 1 апреля увеличать пенсию по государственному обеспечению, поскольку растет и прожиточный минимум пенсионера. Повышение составит 7% и затронет 4 млн человек, включая 3,2 млн россиян, получающих социальную пенсию.

В среднем прибавка составит 1000 рублей.

В мае 2019 года правила индексации были изменены. По новой схеме, если пенсия неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума, ему полагается соцдоплата. Поправки в закон позволили сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума и только потом индексировать полученную сумму.

Кроме того, с нового года на 3,8% будут проиндексированы ежемесячные выплаты россиянам, имеющим право на льготы и соцподдержку. Число таких граждан — около 15 млн россиян.

Ранее в ФНС также разъяснили индексацию пособия для самозанятых. Пенсионеры, которые вошли в число самозанятых, считаются неработающими, а значит, их пенсия индексируется, указали в Налоговой службе.

Пенсионный фонд России принял решение об авансировании пенсионных выплат за январь. Перечисление пенсий в кредитные организации назначено на 27 декабря, средства начнут поступать пенсионерам с 20 декабря. «Почте России» деньги перечислят 25 декабря, их доставка пенсионерам будет организована с 3 января.

Для достойного существования россияне на пенсии должны получать около 40 тыс. рублей в месяц, выяснил ранее портал по поиску работы Superjob. В прошлом году граждане мечтали при выходе на пенсию о более скромных выплатах — 37,3 тыс. рублей. А в 2016 году россияне хотели и того меньше – всего 35,2 тыс. рублей.

Примечательно, что размер желаемой пенсии отличается в зависимости от пола.

Например, мужчины хотели бы получать 42,1 тыс. рублей, в то время как женщины согласны и на 37,3 тыс. рублей.

Рассчитывают прожить лишь на одну пенсии в старости только 22% респондентов. Около 29% опрошенных надеются продолжать работать, а пенсию рассматривают лишь в качестве прибавки к основной зарплате. Еще 14% россиян рассчитывают на накопленные личные сбережения.

Средней пенсии в 14 тыс. рублей россиянам уже не хватает на достойную жизнь, отмечали ранее специалисты Счетной палаты РФ. По словам аудитора ведомства Светланы Орловой, при таких выплатах пенсионеры могут потратить на продукты не более 200 рублей в день.

Расходы на ЖКХ, приобретение жизненно необходимых лекарств, а также покупка предметов личной гигиены, требует значительных трат от пенсионеров. В итоге на питание, если еще учитывать, что пенсионеры не тратят деньги на обувь и одежду, у них остается всего 6 тыс. рублей, или 200 рублей в день, указывали в СП.

В настоящее время больше других получают пенсионеры Чукотского автономного округа – около 27 тыс. рублей. Также пенсионное пособие выше столичного получают жители Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Камчатского Края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Во всех этих регионах пенсионерам платят больше 20 тыс. рублей ежемесячно.

Меньше всего получают граждане республик Северного Кавказа, а также жители Республики Калмыкия. Там в месяц пенсионеры могут рассчитывать лишь на сумму чуть больше прожиточного минимума, который составляет 11,2 тыс. рублей.