«Европейцы не понимают»: США просят разъяснить санкции

Минфин США и партнеры России в Европе обсудят санкции против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Об этом рассказал российский вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, Дмитрий Козак, передает ТАСС.

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«Сегодня [21 декабря] состоятся консультации между минфином США и нашими европейскими партнерами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает», — так Козак ответил на вопрос о последствии санкций.

Вместе с тем он отметил, что о рисках для проектов пока говорить рано. Эту тему можно будет обсудить после завершения этих консультаций, когда стороны будут понимать суть санкций. «После того, как закончатся эти консультации, когда мы поймем суть этих санкций, когда они наступают, в каком объеме они наступают эти ограничения для европейских компаний, можно будет говорить», — добавил российский политик.

Санкции против подрядчиков российского проекта «Северный поток – 2» были включены отдельным пунктом в военный бюджет США на 2020 год, который ранее был подписан президентом страны Дональдом Трампом.

Ограничительные меры направлены против компаний, которые предоставляют свои суда для прокладки труб по дну Балтийского моря. Санкции предполагают блокировку всех американских активов, а также накладывают запрет на сотрудничество с этими компаниями. Вместе с тем накладывается запрет на въезд представителей компаний, сотрудничающих с Россией по проекту газопровода, в Соединенные Штаты.

Как объяснили в Вашингтоне, ограничения со стороны США необходимы для того, чтобы не допустить еще большую европейскую зависимость от российских поставок газа.

Эти меры были рассмотрены на фоне заявлений российского президента Владимира Путина о том, что власти России не будут использовать торговые отношения с европейскими партнерами для решения политических вопросов. Он обратил внимание, что Россия, несмотря на сложившуюся политическую ситуацию, всегда «ровно, стабильно» относится к своим экономическим партнерам и не использует «никаких экономических рычагов» для оказания давления. «Хочу вас заверить: так оно будет и в будущем», — пообещал глава государства.

Вместе с тем он отмечал, что строительство газопровода не будет означать полного отказа от транзита газа в Европу через Украину.

Тем не менее санкции военный бюджет США на будущий год был подписан, что уже сыграло свою роль. На фоне принятия американских санкций швейцарская компания Allseas, которая по контракту занималась прокладкой труб, уже заявила о приостановке работ. В заявлении трубоукладчика говорится, что решение принято в преддверии подписания документа с прописанными в нем санкциями в отношении подрядчиков «Северного потока – 2».

«Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства <...> и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США», — цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК текст заявления.

СМИ отмечает, что после того, как законопроект о бюджете был подписан, в компанию пришло письмо от двух американских сенаторов-республиканцев. В своем послании они требовали прекратить все работы по газопроводу.

«Если ваша компания хотя бы один день после того, как президент поставит свою подпись [под законом об оборонном бюджете], продолжит работы, вы столкнетесь с крахом и в перспективе с фатальными юридическими и экономическими санкциями», — утверждали сенаторы.

Вместе с тем против санкций выступили в Евросоюзе, в частности, свое недовольство высказывала Германия (один из ключевых бенефициаров «Северного потока — 2»). О том, что Европейский союз недоволен решением США, ранее сообщил ТАСС представитель Еврокомиссии (ЕК).

Он отметил, что ЕС не поддерживает ограничительных мер против предприятий, «ведущих легальный бизнес». Вместе с тем Еврокомиссия поставила перед собой цель обеспечить функционирование «Северного потока – 2» «прозрачным и недискриминационным образом», в соответствии с законодательством.

Пожалуй, единственными, кого новость о санкциях порадовала, были украинские чиновники. Так, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что ограничительные меры, введенные Вашингтоном, – это «лучший предновогодний подарок».