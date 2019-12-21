$110 млн в день: названы самые успешные бизнесмены

Совладелец французской транснациональной компании LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy и другие марки) Бернар Арно стал самым успешным бизнесменом мира по версии журнала Forbes. Состояние предпринимателя за год увеличилось на $40 млрд, то есть каждый день капитал француза прирастал $109,5 млн.

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«Серебро» в списке самых успешных бизнесменов года досталось сооснователю и совладельцу Facebook калифорнийцу Марку Цукербергу, который заработал $22 млрд. Тройку лидеров замыкает испанский король рынка недвижимости и владелец бренда Zara Амансио Ортега.

Потерял же больше всех за год — $14 млрд — Азим Премжи, глава индийской корпорации Wipro, занимающейся разработкой программного обеспечения, предоставляющей услуги в области информационных технологий и бизнес-консалтинга.

Второе место среди «неудачников» отдано основателю компании Amazon Джеффу Безосу, его кошелек стал легче на $13 млрд. За ним следует Субхас Чандра председатель совета директоров индийской многопрофильной компании Essel Group, имеющей интересы в медиа-сфере, строительстве, добыче драгоценных металлов. Он стал беднее на $3,4 млрд.

В прошлом месяце стали известны позиции руководителей, которые зарабатывают больше всего. В списке лидируют нефтегазовые компании, чье руководство в 2019 году в среднем получало $3,28 млн. Далее следуют компании из сектора тяжелой индустрии с зарплатой $1,78 млн. Третье место в этом рейтинге занимает телекоммуникационная отрасль с $1,29 млн.

За ними стоят инвестиционные и коммерческие банки с зарплатой руководства $1,2 млн и $1,09 млн соответственно, торговые сети, транспорт, строительные и девелоперские компании. И замыкают этот список страховая отрасль, производители потребительских товаров, агрохолдинги и фармацевтика.

Ранее Forbes составил рейтинг 25 самых богатых женщин России. Президент компании Inteco Management Елена Батурина снова возглавила список — ее состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.

Лидером рейтинга жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова стала в седьмой раз. Батурина — совладелец немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов, и инвестор девелоперских фондов с проектами в Европе и США.

В 2019 году стало известно, что Батурина занялась сыродельным бизнесом, ей принадлежит английская компания Artisan Farm Ltd, выпускающая бри и гауду под брендом Beau Farm.

Вторую позицию в рейтинге сохранила генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд). Год назад вторая в России женщина-миллиардер впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием $600 млн.

По данным компании Wildberries, ее оборот в 2018 году составил почти 119 млрд рублей. В этом году интернет-магазин Бакальчук занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета.

На третьем месте — Татьяна Ковальчук ($600 млн). Вместе с мужем Юрием Ковальчуком она владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика — группы «Согаз».

В пятерку рейтинга также вошли Елена Рыболовлева ($600 млн), бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, и Ольга Белявцева ($550 млн), бывший акционер завода «Лебедянский».

В десятку лидеров включили совладелицу девелоперской компании TPS Real Estate Лилию Ротенберг ($500 млн), члена правления и директора юридического департамента «Новатэка» Татьяну Кузнецову ($460 млн), совладелицу крупнейшего агропромышленного холдинга «Содружество» Наталью Луценко ($425 млн).

Топ-10 замыкают совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова ($415 млн) и владелица пакета акций «Фосагро» Евгения Гурьева ($390 млн). Совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы в $9,9 млрд.

Стоит также отметить, что более трети (35%) россиян уверены: справедливый минимум доходов для работающего человека должен начинаться от 50 тысяч рублей в месяц. Это выяснили эксперты Общественной палаты РФ в ходе исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».

Каждый третий опрошенный (31%) назвал справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, каждый пятый — 30-40 тысяч рублей, каждый десятый — 21-30 тысяч рублей. Как показало исследование ОП РФ, граждане сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах. Такой вариант выбрали 60% опрошенных.