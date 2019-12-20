«Не как с Украиной»: что делят Россия и Белоруссия

Провалилась очередная попытка согласовать условия интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии. В пятницу 20 декабря в Санкт-Петербурге прошли переговоры президентов двух государств.

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Первым прокомментировал итоги переговоров министр экономического развития РФ Максим Орешкин. «У нас сейчас, по результатам сегодняшних переговоров, осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности», — заявил чиновник.

Он пояснил, о чем именно не договорились. Это нефтяная сфера, газовая и налоговая.

«Это три группы вопросов, которые осталось решить, чтобы финализировать все «дорожные карты», — добавил Орешкин.

Всего Москва и Минск после многомесячных переговоров подготовили к 8 декабря 31 необходимую «дорожную карту». И как предполагала белорусская сторона, к этой дате, то есть в день 20-летнего юбилея создания Союзного государства, мог быть подписан новый углубленный договор. Однако 7 декабря на встрече в Сочи президентам России и Белоруссии так и не удалось согласовать даже разработанный пакет «дорожных карт».

Одобрены полностью только те, которые касаются сельского хозяйства, связи, таможни и регулирования алкогольного рынка. Тем не менее высокие договаривающиеся стороны делают вид, что диалог по углублению Союзного государства проходит в рабочем режиме, хотя и не без шероховатостей.

Не разбежались врассыпную, как остальные

Президент Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты. Но не все так плохо. «8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора, и несмотря на то, что многое — и мы с вами это констатировали — не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», — сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Белорусский глава согласился с мнением российского коллеги. «В принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора [о Союзном государстве]», — отметил он.

По словам Лукашенко, «если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались, как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной».

А опыт, который Россия и Белоруссия приобрели вдвоем в рамках межгосударственного строительства, «широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и ЕврАзЭС». Саммиты ЕАЭС и СНГ также состоялись в пятницу 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Президент Лукашенко после переговоров с Путиным в Санкт-Петербурге заявил агентству БЕЛТА, что стороны концептуально договорились о поставке энергоносителей.

Решено, что в 2020 году Белоруссия купит у России 20-22 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти, уточнил Лукашенко.

Что касается конкретных цен, то они будут определены в ближайшие дни. «По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, — два-три дня», — сказал Лукашенко, добавив, что в следующий вторник в «Газпроме» встретятся отраслевые специалисты и договорятся о конкретных цифрах.

«Но в целом цена остается на уровне текущего года», — подчеркнул белорусский лидер.

Цена российского газа для Белоруссии в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб. м.

До новых встреч в 2020-м

Глава белорусского государства не исключает новой встречи с президентом РФ — до конца текущего года или в начале следующего.

«Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, — президентские вопросы», — детализировал Лукашенко.

О проблемах в сфере российско-белорусского экономического сотрудничества уже рассказал министр Орешкин. Остается сделать только несколько добавлений. Речь пойдет о поставках российской нефти и газа в Белоруссию. В 2016 году стороны договорились, что Россия будет поставлять белорусским НПЗ для переработки ежегодно 24 млн тонн нефти. Но Россия в итоге снизила объем поставок по той причине, что Белоруссия не рассчиталась за предыдущий объем и накопила долги.

Позднее, после того как белорусы закрыли долг в размере $726 млн, нефтегазовый спор был урегулирован. Но вскоре разгорелся новый конфликт.

В России в 2019-2024 годах предполагается реализовать так называемый налоговый маневр, в результате которого экспортную пошлину на нефть постепенно обнулят, а ставку налога на добычу (НДПИ), наоборот, повысят. Белоруссия сейчас, как член Союзного государства и Евразийского экономического союза, получает российскую нефть беспошлинно.

По ходу обнуления экспортных пошлин преференции для Белоруссии закончатся, и она будет вынуждена закупать нефть как все другие иностранные потребители. Минск возражает против этого и оценивает свои потери из-за этого маневра в $10,8 млрд в течение шести лет, до 2024 года включительно. Потери этого года — $300 млн.

Минск требует компенсации выпадающих доходов. Россия, возможно, и была бы готова на это, но требует взамен усиления интеграции. Но проблема в том, что Лукашенко в свою очередь увидел в идее углубления интеграции попытку Кремля подмять под себя суверенную Белоруссию. Якобы Минску предлагают забыть про суверенитет и войти шестью областями в состав России. Лукашенко на такую «интеграцию» не согласен.

Тем не менее Россия и Белоруссия уже имеют самые тесные культурные и экономические связи на постсоветском пространстве. Доля России в белорусском товарообороте стабильно составляет порядка 49-50%.

На встрече с Лукашенко в Санкт-Петербурге Путин напомнил: когда Москва и Минск только начинали интеграционный процесс, товарооборот между двумя государствами составлял $9 млрд, а сейчас — $35,5 млрд.

Но проблема интеграции и налогового маневра — это вопросы не экономические, а политические, уверены эксперты. Не исключено, что Союзное государство рассматривается Кремлем как один из возможных вариантов решения проблемы транзита власти в 2024 году. «Но выдавить Лукашенко с должности главы Белоруссии и создать полностью подконтрольное Москве Союзное государство будет не просто. Белорусская экономика, конечно, может окончательно дойти до ручки без российской поддержки, но быстро это не случится», — говорит Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий.

Иными словами, баталии Минска и Москвы могут продолжится до августа 2020 года, до президентских выборов в Белоруссии. Лукашенко уже не раз заявлял, что будет переизбираться.