Дед Мороз на дом: сколько зарабатывают на сказке

Самый простой костюм Деда Мороза в интернет-магазинах обойдется в 300 рублей. Но с его помощью в декабре можно заработать в тысячу раз больше. Согласно статистике запросов на «Яндексе», только за последние 30 дней россияне забивали в поисковую строку словосочетание «заказать Деда Мороза» более 90 тыс. раз.

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По данным, предоставленным «Газете.Ru» cервисом для поиска профессионалов Profi.Ru, количество вызовов Дедов Морозов и Снегурочек на дом стремительно увеличивается.

Так, число заказов выросло на 38% по сравнению с прошлым голом.

Средняя стоимость услуги вызова Деда Мороза и Снегурочки для Москвы и городов-миллионников составляет 1 063 руб., подсчитали эксперты Profi.Ru.

В 2018 году за это просили в среднем 1 043 руб., в 2017-м — 1 157 руб.

Плачу за Деда Мороза и плачу

C приближением 31 декабря стоимость услуг на поздравления от Деда Мороза растет. Дешевле всего получить поздравление с 1 декабря по 24-е декабря.

Начиная с 25 декабря наступает «горячая пора». Пик — в новогоднюю ночь.

В интернете встречаются заказы, где Дед Мороз за свои услуги 31 декабря берет 160 тыс. руб.

Есть и, наоборот, подозрительно дешевые предложения — от 800 рублей за поздравление.

Как правило, демпингуют на рынке новички, объясняет «Газете.Ru» руководитель «Школы анимации №1» Илона Иванова. «Потом клиенты удивляются и спрашивают, а почему нам должны заплатить больше», — говорит эксперт.

По ее словам, в среднем за три-четыре выезда Дед Мороз и Снегурочка могут заработать 60-80 тыс. руб. Стандартное представление будет длиться 30 минут и более.

За декабрь опытные коллективы могут заработать от 100 до 500 тыс. руб., отмечает в свою очередь играющая «Снегурочку» Карина Примо.

«Каждая пара оценивает себя по-разному. Кто-то за новогоднее поздравление ночью берет и 50 тыс. руб., и 100 тыс. — это от звездности артиста зависит, кто-то работает в простых костюмах 15 минут за 6-10 тыс. руб. Огромный разброс в ценах», — добавляет Примо.

Небольшие агентства с командой от пяти человек и годовым оборотом от 10 до 50 млн рублей за новогодние праздники могут получить до одной трети годового дохода, комментирует пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Станислав Грушевский.

При этом выгоднее работать на себя, так как агентства забирают минимум 30% от выручки, указывает аниматор Илона Иванова. Однако такие ресурсы помогают с организацией выездов и позволяют отыграть большее количество мероприятий, чем это можно сделать в одиночку, подчеркивает она.

За декабрь можно заработать столько, чтобы не работать почти весь год, отмечает в свою очередь ведущий Денис Филимонов, который в новогоднюю ночь готов работать, если заплатят от 160 тыс. руб.

«Декабрь для ивент-агентств, артистов и людей, которые работают в этом бизнесе, — это как для цветочников — 8 марта», — сравнивает он.

Впрочем, организаторы мероприятий учитывают финансовое положение клиентов и готовы идти на уступки.

«Мы всегда подстраиваемся под клиента, потому что достаток у семей разный. Если просят подешевле, конечно, мы идем на уступки, если есть свободное время»,

— уточняет Карина Примо.

В частности, один из вариантов сэкономить — это заказать экспресс-поздравление. Оно вдвое короче обычного — может длиться 15 минут и обойдется в среднем в 3 тыс. руб., рассказывает Илона Иванова. Формат такого шоу предполагает, что можно вызвать Деда Мороза, который тайком оставляет под елкой подарки. Однако в самый последний момент дедушку якобы застают врасплох родители с ребенком. После этого новогодний подарок ребенку приходится дарить уже лично Деду Морозу.

Также зачастую на одно новогоднее представление скидываются три-четыре близкие семьи.

Еще один вариант — заказать шоу заранее, когда цены еще низкие. А в школах и детских садах могут сделать еще проще: переодеть в Дедов Морозов и Снегурочек родителей.

Борода не из ваты, грим как в Голливуде

Опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка в целом говорят, что спрос на новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки стабилен, несмотря на падающие доходы россиян. Но удивлять с каждым годом становится сложнее, требования к оригинальности и эксклюзивности представления растут, и на рынок приходят новички, которые теснят опытных актеров.

«За последние годы изменилось отношение к костюмам. Раньше ты мог в синем халате прийти — и это бы зашло, к тебе не придирались. Сейчас все клиенты спрашивают про костюм, обязательно фотографию просят», — рассказывает Илона Иванова.

С ней соглашается и Карина Примо, которая работает на «новогоднем» рынке уже 12 лет. Клиенты чаще стали просить выслать фотографию до приезда, чтобы таким образом оценить наряд артиста и принять решение.

Костюмы — одна из самых затратных позиций во всем новогоднем арсенале сказочных персонажей. Они могут быть очень дорогими и стоить порядка 200 тыс. руб., рассказывает Иванова.

Меховые вставки, яркая вышивка, посох, длинная борода — такая, чтобы не отличить от настоящей. Потратиться придется и на игровой реквизит, хороший и профессиональный грим, который не «поплывет» во время праздника. При себе нужны музыкальные инструменты в зависимости от сценария праздника. Из всех этих позиций в итоге и складывается цена, указывает Карина Примо.

Требования к уровню артистов тоже выросли, продолжает Иванова. Из-за этого аниматорам приходится вкладывать в дополнительное образование.

Новогодний бюджет упал на 15-20%

Вызов Деда Мороза и Снегурочки по-прежнему популярен и у компаний, которые устраивают под Новый год корпоративы, сообщают опрошенные «Газеты.Ru» организаторы.

Однако за последний год новогодние бюджеты сократились на 15-20%, сетует генеральный директор агентства Sobytie Communications Михаил Стручков.

«Многие компании стремятся бережно подойти к бюджету и с «головой». Акцент делается на его рационализации и максимальной отдаче от вложения в мероприятие», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Бюджеты корпоративных мероприятий перестали расти несколько лет назад и последние годы либо уменьшаются, либо умеренно растут на уровень инфляции, резюмирует руководитель агентства Director's Cut Игорь Полонский.