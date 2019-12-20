Потянулись за водкой: пивоваров запишут в реестр

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка. Так, предлагается распространить ЕГАИС (система обязательного учета производства и оборота алкоголя в России) на розничные продажи пива и общепит, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Это упростит учет, следует из текста проекта.

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В настоящее время система отслеживает пиво только до точки продажи.

Законопроект распространит установку счетчиков размеров производства на большее количество пивоваров — их, по мнению парламентария, должны использовать производители, выпускающие от 100 тыс. дал пива в год. На данный момент ограничение составляет 300 тыс. дал.

Кроме того, законопроект предполагает создание реестра пивоваров.

Минфин ранее высказывал это предложение как альтернативу системы лицензирования.

Как рассчитывают в Госдуме, это позволит бороться с нелегальным алкогольным рынком. В частности, речь идет о фирмах-однодневках, которые на данный момент имеют доступ к ЕГАИС (система обязательного учета производства и оборота алкоголя в России), однако не занимаются производством пива. В пояснительной записке указано, что из-за таких организаций регионы недополучили акцизов на 5 млрд руб.

Директор центра «Цифрра» Вадим Дробиз пояснил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», что «с крепким алкоголем уже разобрались, по виноделию законопроект также уже принят, так что логично, что теперь у депутатов освободилось время и они занялись регулированием пивного рынка».

«Государству выгодно всех под одну гребенку подвести, и водку, и вино, и пивной рынок регулировать на основании одних и тех же правил, то есть вводить маркировку, лицензировании и возможно реестр в отношении пивного рынка», — говорит Дробиз.

По его словам, о том, что законодатели примут такой запрет, стало понятно после того, как депутаты начали рассматривать возможность возвращения пива на российские стадионы. Запрет на продажу напитка на спортивных объектах и мероприятиях действовал в России с 1 января 2005 года.

Однако в прошлом году во время чемпионата мира в России запрет на продажу напитка на аренах и возле них был временно снят. На грядущем Евро-2020 также ожидается временная отмена запрета.

«Было как-то сразу понятно, что после того, как законодатели решили сделать шаг навстречу компаниям, занимающимся торговлей пива, они потом предпримут меры по ужесточению правил торговли напитком, что и произошло», — отмечает Дробиз.

В целом в нашей стране 80% алкогольного рынка приходится на пиво и пивные напитки, уточняет он. Употребление пива в России составляет около 8 млрд литров в год. Из них 20% приходится на разливные напитки.

«Как маркировать разливное пиво — вообще непонятно, так что какие решения примет в этой области законодатель, остается только гадать», — указывает директор центра «Циффра».

В целом пока что сложно оценить последствия введения системы лицензия для отрасли. Она точно не приведет к тому, что пиво вырастет в цене, однако, например, введение реестра пивоваров сократит количество ИП, которые могут заниматься продажей пива.

«Вполне возможные последствия создания реестра — то, что вся розничная торговля уйдет в крупные торговые точки», — предупреждает Дробиз.

Опрошенные «Газетой.Ru» пивовары к инициативе депутата отнеслись весьма сдержанно.

«Сейчас для пивоваров и так действует много систем проверки, к примеру, им необходимо сдавать декларации в налоговую службу, а также приносить отчетность в Росалкогольрегулирование. Еще один надзорный орган станет для многих пивоваров убийственной вещью, из-за которой могут уйти часть достойных производителей с рынка», — заявил «Газете.Ru» совладелец пивоварен True Ale и «Варяг» Павел Ольшанский.

При этом на само качество пива или цены такая мера, как создание реестра вряд сможет повлиять, признал он.

«В настоящее время каждый пивовар должен зарегистрироваться в системе ЕГАИС. Без этой процедуры он не сможет легально вести деятельность. Этого вполне достаточно, чтобы выявить контрафактный товар, какие-либо дополнительные меры лишь усилят нагрузку на бизнес», — резюмировал спикер.