Одни убытки: Белый дом против «санкций из ада»

В Белом доме выступили против введения новых антироссийских, которые ранее стали известны как «санкции из ада». Один из представителей Госдепартамента США написал письмо на 22 страницах и направил его высокопоставленному члену сената, пишет The Daily Beast.

Как передает издание, чиновник Госдепа заявляет, что администрация президента США Дональда Трампа «решительно выступает против» законопроекта о новых санкциях, если в него не будут внесены изменения.

Автор считает, что законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который днем ранее одобрили в комитете по международным отношениям американского сената, нанесет вред европейским союзникам США, а также может ударить по трансатлантической поддержке уже имеющихся санкций против России.

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Кроме того, чиновник уверен, что в этом законе нет необходимости, потому что эти санкции могут также нанести вред различным рынкам: «глобальным энергетическим, сырьевым, финансовым и другим». Помимо этого, член Госдепа пишет, что эта инициатива, которая была представлена еще летом прошлого года, ставит под удар «почти весь перечень иностранной коммерческой деятельности с Россией».

Эти ограничения, уверен представитель власти, могут навредить и банкам США, которые работают в России.

Ранее о том, что законопроект может привести к непредвиденным последствиям для американского бизнеса, сказал председатель профильного комитета сената США Джим Риш. Как передает Bloomberg, на заседании 18 декабря он заявил членам сената, что американский лидер наложит вето на такой документ.

Против «санкций из ада» в отношении России выступили Американская торговая палата и Американский институт нефти. Эти ведущие отраслевые американские ассоциации предупредили сенаторов о том, что ограничительные меры нанесут сильный урон всему американскому бизнесу и бизнесу их союзников. Таким образом, считают в ассоциациях, документ идет вразрез с национальными интересами Соединенных Штатов.

Санкции, предусмотренные законопроектом DASKA, направлены против суверенного долга России, политических деятелей и крупных бизнесменов страны, а также банков и инвестиций во внутренние проекты и зарубежные энергетические проекты РФ.

Этот документ был вынесен на рассмотрение членов профильного комитета американского сената в среду, 18 декабря. За его принятие проголосовали 17 членов подразделения, «против» выступили пять человек, сообщает Bloomberg. Теперь этот законопроект предстоит рассмотреть всему сенату.

Но, так как республиканец Митч Макконелл (лидер сенатского большинства) обладает гибкими полномочиями по установлению графика работы палаты, то становится неясно, когда именно будет проведено голосование по этому вопросу. Считается, что Макконелл не является сторонником ужесточения антироссийских санкций.

Вместе с тем сенат – это не последняя ступень рассмотрения документа. Так, если законопроект пройдет сенат, то перед тем, как попасть на стол к президенту страны, бумага должна получить одобрение палаты представителей.

На сайте конгресса США опубликована февральская версия DASKA, как отмечает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, профильный комитет принял этот документ с поправками, которые еще не были внесены в опубликованный вариант законопроекта. Однако предполагается, что эти изменения не коснулись санкционной части.

Что же касается тех положений, которые известны на сегодняшний день, то DASKA предусматривает не только вышеназванные санкции против суверенного долга, чиновников и «олигархов», а также банков и инвестиций, в законопроекте утверждается, что против России должны быть введены ограничительные меры за «агрессию» против Украины. Кроме того, американские чиновники хотят ввести ограничительные меры против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к инциденту в Керченском проливе. Тогда, в ноябре прошлого года, были задержаны украинские моряки, нарушившие госграницу России.