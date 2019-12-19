Усилить ответственность: чиновники ответят за нацпроекты

Президент России Владимир Путин выступил против пересмотра целевых показателей нацпроектов. При этом персональную ответственность за достижение приоритетных целей необходимо усилить. Об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции.

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«Я считаю, что пересматривать здесь ничего не нужно по большому счету, по принципам. Второе — персональная ответственность введена, но ее, безусловно, можно усилить, детализировать», — ответил Путин на вопрос о том, не являются ли цели нацпроектов завышенными.

Напомним, нацпроекты стартовали в 2019 году — завершится работа в 2024-ом. На первом этапе нужно было создать механизмы и принять нормативную базу, отметил президент. Глава государства назвал национальные проекты беспрецедентными по масштабу и поставленным задачам.

«Мы раньше не работали с помощью таких инструментов, их просто не было. Были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты как раз связаны с национальными целями, под достижение этих целей выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность», — подчеркнул президент.

Глава государства признался, что у него возникало чувство тревоги насчет того, как будут дальше двигаться нацпроекты. Однако, по словам Путина, 26 из 38 целей, запланированных по нацпроектам на 2019 год, уже достигнуты. При этом в некоторых сферах план перевыполнен, поделился президент.

«По такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили показатели на текущий год, а превысили в три раза», — сказал он.

Президент отметил, что несмотря на то, что сейчас «ситуация находится под контролем», важно следить за тем, что происходит в реальной жизни и при необходимости вносить коррективы.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин напомнил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ведется работа над тем, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной и качественной. Приоритетным направлением президент назвал первичное звено и напомнил, что дополнительно к средствам нацпроекта на эти цели выделено 550 млрд рублей.

Кроме того, глава государства высказался о демографической ситуации. В России снижается детская смертность. Согласно статистике Минздрава, смертность детей в 2018 году снизилась на 9,9% - с 59,8 случая до 53,9 случая на 100 тыс. человек. Президент напомнил, что действуют различные меры поддержки семей, включая материнский капитал, которые реализуются в том числе через нацпроект «Демография».

Ранее о результатах первого года работы над национальными проектами высказался и глава правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр согласился с тем, что есть проблема слабого освоения средств, выделенных на нацпроекты. Однако, по его словам, это связано только с тем, что работа началась недавно.

«У нас нет цели взять и сразу все куда-то бухнуть и потратить. Потому что тратить — это дело хорошее, но тратить деньги надо с умом… В целом ряде случаев раскрутка осуществлялась медленнее, чем мы на то рассчитывали. Нужно это все проанализировать и эти ошибки обязательно учесть в работе следующего года», — говорил Медведев в интервью телеканалам.

Средства, направленные на реализацию национальных проектов, освоены на 64% от годовых назначений, говорил Путин в ноябре. При этом он отмечал, что нет цели просто освоит средства — «нужен результат».

«Проблема в том, что большой объем средств выделяется из федеральных источников, а осваиваться должны в регионах. И правительству нужно было бы уделить внимание взаимодействию. Сейчас такое взаимодействие налаживается», — указывал глава государства.

Глава Счетной палата Алексей Кудрин отмечал, что что большая часть расходов на нацпроекты может перейти на 2020 год. «Нацпроекты уже набирают скорость», — говорил он.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года.

Планируется реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Как сообщал РБК, лидерами по освоению нацпроектов в 2019 году стали: Чечня (77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%). Худшими по этому рейтингу стали: Магаданская область, Еврейская автономная область, Дагестан, Тверская область и Карелия.