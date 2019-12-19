Усилить ответственность: чиновники ответят за нацпроекты

Владимир Путин выступил против пересмотра целевых показателей нацпроектов

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Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в... Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в...
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в...

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве, 19 декабря 2019 года

Илья Питалев/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин не считает цели нацпроектов завышенными и не видит необходимости в их пересмотре. Однако персональная ответственность чиновников за выполнение приоритетных задач должна быть усилена. 13 национальных проектов, затрагивающих человеческий капитал, экономический рост и улучшение уровня жизни, были запущены в 2019 году. Работа над ними продлится до конца 2024 года.

Президент России Владимир Путин выступил против пересмотра целевых показателей нацпроектов. При этом персональную ответственность за достижение приоритетных целей необходимо усилить. Об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции.

«Я считаю, что пересматривать здесь ничего не нужно по большому счету, по принципам. Второе — персональная ответственность введена, но ее, безусловно, можно усилить, детализировать», — ответил Путин на вопрос о том, не являются ли цели нацпроектов завышенными.

Напомним, нацпроекты стартовали в 2019 году — завершится работа в 2024-ом. На первом этапе нужно было создать механизмы и принять нормативную базу, отметил президент. Глава государства назвал национальные проекты беспрецедентными по масштабу и поставленным задачам.

«Мы раньше не работали с помощью таких инструментов, их просто не было. Были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты как раз связаны с национальными целями, под достижение этих целей выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность», — подчеркнул президент.

Глава государства признался, что у него возникало чувство тревоги насчет того, как будут дальше двигаться нацпроекты. Однако, по словам Путина, 26 из 38 целей, запланированных по нацпроектам на 2019 год, уже достигнуты. При этом в некоторых сферах план перевыполнен, поделился президент.

«По такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили показатели на текущий год, а превысили в три раза», — сказал он.

Президент отметил, что несмотря на то, что сейчас «ситуация находится под контролем», важно следить за тем, что происходит в реальной жизни и при необходимости вносить коррективы.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин напомнил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ведется работа над тем, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной и качественной. Приоритетным направлением президент назвал первичное звено и напомнил, что дополнительно к средствам нацпроекта на эти цели выделено 550 млрд рублей.

Кроме того, глава государства высказался о демографической ситуации. В России снижается детская смертность. Согласно статистике Минздрава, смертность детей в 2018 году снизилась на 9,9% - с 59,8 случая до 53,9 случая на 100 тыс. человек. Президент напомнил, что действуют различные меры поддержки семей, включая материнский капитал, которые реализуются в том числе через нацпроект «Демография».

Ранее о результатах первого года работы над национальными проектами высказался и глава правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр согласился с тем, что есть проблема слабого освоения средств, выделенных на нацпроекты. Однако, по его словам, это связано только с тем, что работа началась недавно.

«У нас нет цели взять и сразу все куда-то бухнуть и потратить. Потому что тратить — это дело хорошее, но тратить деньги надо с умом… В целом ряде случаев раскрутка осуществлялась медленнее, чем мы на то рассчитывали. Нужно это все проанализировать и эти ошибки обязательно учесть в работе следующего года», — говорил Медведев в интервью телеканалам.

Средства, направленные на реализацию национальных проектов, освоены на 64% от годовых назначений, говорил Путин в ноябре. При этом он отмечал, что нет цели просто освоит средства — «нужен результат».

«Проблема в том, что большой объем средств выделяется из федеральных источников, а осваиваться должны в регионах. И правительству нужно было бы уделить внимание взаимодействию. Сейчас такое взаимодействие налаживается», — указывал глава государства.

Глава Счетной палата Алексей Кудрин отмечал, что что большая часть расходов на нацпроекты может перейти на 2020 год. «Нацпроекты уже набирают скорость», — говорил он.
В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года.

Планируется реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Как сообщал РБК, лидерами по освоению нацпроектов в 2019 году стали: Чечня (77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%). Худшими по этому рейтингу стали: Магаданская область, Еврейская автономная область, Дагестан, Тверская область и Карелия.