Несправедливая разница: Путин предложил способ увеличить зарплаты врачам

Путин потребовал повысить базовую ставку оплаты труда врачей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин потребовал избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей в России, а также повысить базовую ставку оплаты труда. На нужды первичного звена здравоохранения будет выделено дополнительно 550 млрд рублей, отметил президент. Эти деньги дополнят нацпроект «Здравоохранение», согласно которому медицинская помощь должна стать более доступной и качественной.

Президент России Владимир Путин призвал повысить базовую ставку постоянного оклада врачей. По его словам, существует несправедливая разница в оплате труда рядовых и главных врачей.

«Что можно сделать и можно ли что-то сделать внутри существующей системы? Первое, что надо сделать — надо избавить от этой несправедливой дифференциации. Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах разнится от 30% до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране», — заявил он.

Стимулирующие выплаты медработникам также должны формироваться через единый подход — например, за количество выездов, за число принятых пациентов и так далее. Путин отметил, что нельзя допустить снижения дополнительных надбавок за работу в особых условиях. Кроме того, медицинским работникам необходимо оставить надбавки за работу в праздничные и выходные дни.

«С точки зрения заработных плат нужно смотреть вовнутрь самой отрасли, ведь существуют такие способы изменения ситуации, они на самом деле известные, простые. Первое — просто увеличить тариф обязательного медицинского страхования (ОМС) или внутри тарифа ОМС что-то изменить», — отметил Путин.

Вместе с тем, 70% средств уже идет на зарплату медработников, тогда как повышение тарифа ОМС скажется на всей экономике страны, а также приведет к подорожанию товаров и росту инфляции. «Наверное, это тоже не самый лучший вариант», — заключил президент. Именно поэтому повышение оплаты труда и борьба с разницей в зарплатах — наилучшее решение.

При этом, по словам президента, уровень заработной платы в медицине даже выше уровня заработной платы в других социальных сферах.

В целом показатели по росту заработных плат медработников, которые ставились в указах 2012 года, соответствуют тому, что закладывалось, указал президент.

Нацпроект и дополнительные средства

Глава государства также рассказал, что в дополнение к средствам нацпроекта «Здравоохранение», на реформу первичного звена выделят 550 миллиардов рублей.

«Мы договорились выделить на эти цели дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте 550 миллиардов рублей. Деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта», — сказал он.

По словам президента, предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и до 10 тысяч единиц различного оборудования.

«Я очень рассчитываю на то, что в достаточно короткий промежуток времени нам удастся реализовать все эти планы, и люди должны почувствовать эти изменения», — сказал глава государства.

Президента напомнил, что в рамках нацпроекта предусмотрены средства на борьбу с онкологическими заболеваниями (почти 1 трлн рублей). По его словам, уже есть первые положительные результаты борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, туберкулезом и детской смертностью.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» меры по улучшению медицинской инфраструктуры, повышению качества и доступности медицинской помощи и забота граждан о собственном здоровье позволят снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и внесут существенный вклад в увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году, говорится в паспорте проекта.

В ближайших планах на 2019-2020 годы создание 18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований при онкозаболеваниях.

К 2024 году планируется достичь снижения смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. жителей к 2024 году. По данным Минздрава, в 2018 г. на диспансерном учете состояли 3,7 млн. человек с онкологическими заболеваниями. Показатель смертности от злокачественных новообразований в стране составил 6%.

Медицинская помощь должна стать не только более доступной для россиян, но и гораздо более качественной. Так, ожидается, что ежегодное прохождение россиянами профилактических осмотров и диспансеризации позволит предупредить многие серьезные заболевания и их осложнения. Охват первичной профилактикой должен достичь 70%. Кроме того, планируется внедрить современные клинические рекомендации и обновить протоколы лечения.

До 2021 года не менее 560 тыс. медицинских работников различных специальностей должны регулярно повышать квалификацию в системе непрерывного медицинского образования. А к концу года квалифицированными специалистами будут укомплектованы 83% врачебных ставок и 91% ставок среднего медперсонала в первичном звене.