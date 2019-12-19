Несправедливая разница: Путин предложил способ увеличить зарплаты врачам

Президент России Владимир Путин призвал повысить базовую ставку постоянного оклада врачей. По его словам, существует несправедливая разница в оплате труда рядовых и главных врачей.

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«Что можно сделать и можно ли что-то сделать внутри существующей системы? Первое, что надо сделать — надо избавить от этой несправедливой дифференциации. Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах разнится от 30% до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране», — заявил он.

Стимулирующие выплаты медработникам также должны формироваться через единый подход — например, за количество выездов, за число принятых пациентов и так далее. Путин отметил, что нельзя допустить снижения дополнительных надбавок за работу в особых условиях. Кроме того, медицинским работникам необходимо оставить надбавки за работу в праздничные и выходные дни.

«С точки зрения заработных плат нужно смотреть вовнутрь самой отрасли, ведь существуют такие способы изменения ситуации, они на самом деле известные, простые. Первое — просто увеличить тариф обязательного медицинского страхования (ОМС) или внутри тарифа ОМС что-то изменить», — отметил Путин.

Вместе с тем, 70% средств уже идет на зарплату медработников, тогда как повышение тарифа ОМС скажется на всей экономике страны, а также приведет к подорожанию товаров и росту инфляции. «Наверное, это тоже не самый лучший вариант», — заключил президент. Именно поэтому повышение оплаты труда и борьба с разницей в зарплатах — наилучшее решение.

При этом, по словам президента, уровень заработной платы в медицине даже выше уровня заработной платы в других социальных сферах.

В целом показатели по росту заработных плат медработников, которые ставились в указах 2012 года, соответствуют тому, что закладывалось, указал президент.

Нацпроект и дополнительные средства

Глава государства также рассказал, что в дополнение к средствам нацпроекта «Здравоохранение», на реформу первичного звена выделят 550 миллиардов рублей.

«Мы договорились выделить на эти цели дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте 550 миллиардов рублей. Деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта», — сказал он.

По словам президента, предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и до 10 тысяч единиц различного оборудования.

«Я очень рассчитываю на то, что в достаточно короткий промежуток времени нам удастся реализовать все эти планы, и люди должны почувствовать эти изменения», — сказал глава государства.

Президента напомнил, что в рамках нацпроекта предусмотрены средства на борьбу с онкологическими заболеваниями (почти 1 трлн рублей). По его словам, уже есть первые положительные результаты борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, туберкулезом и детской смертностью.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» меры по улучшению медицинской инфраструктуры, повышению качества и доступности медицинской помощи и забота граждан о собственном здоровье позволят снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и внесут существенный вклад в увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году, говорится в паспорте проекта.

В ближайших планах на 2019-2020 годы создание 18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований при онкозаболеваниях.

К 2024 году планируется достичь снижения смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. жителей к 2024 году. По данным Минздрава, в 2018 г. на диспансерном учете состояли 3,7 млн. человек с онкологическими заболеваниями. Показатель смертности от злокачественных новообразований в стране составил 6%.

Медицинская помощь должна стать не только более доступной для россиян, но и гораздо более качественной. Так, ожидается, что ежегодное прохождение россиянами профилактических осмотров и диспансеризации позволит предупредить многие серьезные заболевания и их осложнения. Охват первичной профилактикой должен достичь 70%. Кроме того, планируется внедрить современные клинические рекомендации и обновить протоколы лечения.

До 2021 года не менее 560 тыс. медицинских работников различных специальностей должны регулярно повышать квалификацию в системе непрерывного медицинского образования. А к концу года квалифицированными специалистами будут укомплектованы 83% врачебных ставок и 91% ставок среднего медперсонала в первичном звене.