Чаще отбирать: Москве дали совет о коррупции

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендует России чаще прибегать к конфискации имущества у госслужащих, если законность владения этим имуществом не подтверждается. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Кроме того, эксперты полагают, что Москва должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, чиновников обоих уровней, глав госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

В настоящее время у чиновников конфискуют необоснованное богатство, только если обнаружены значительные расхождения между официально задекларированными доходами и имеющимися активами, отметили в FATF.

Всего с 2014 по 2018 год у преступников изъяли почти 318,5 млрд рублей, не учитывая штрафы. Это удалось сделать за счет применения всех механизмов конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков. Что касается уголовного судопроизводства, здесь результаты гораздо менее значительные. Сумма добровольного возмещения ущерба в 8,5 раза превышает суммы конфискаций по приговору — 75 млрд против 8,8 млрд руб. за 2018 год.

По мнению экспертов, в России больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля. Эти доходы затем отмываются за рубежом, говорится в докладе. Так, 85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств. При этом на кражу бюджетных денег приходится 30% всех преступных доходов.

Выездная миссия FATF («образована Большой семеркой») в Москве состоялась с 11 по 29 марта 2019 года и стала четвертой по счету проверкой. Предыдущая состоялась в 2008 году.

В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.

Закон обязывает следить за этим соотношением правоохранительные органы. Генпрокуратура может потребовать от чиновника обосновать его расходы. Если законность происхождения средств не доказана, то применяется конфискация. Таким образом, в пользу государства конфискуют недвижимость, транспорт и ценные бумаги, если не удается подтвердить, что они приобретены законно. При этом под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах.

В ноябре Конституционный суд заявил, что суды имеют право изымать имущество не только госчиновников-коррупционеров и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его приобретение на законные доходы. Изъятые средства и доходы от продажи активов перечисляются в федеральный бюджет.

По последним данным за 2017 год, которые приводит FATF, у российских чиновников было конфисковано 8,8 млрд руб. необъяснимого богатства. По мнению международной группы, этого недостаточно.

Также организация указала на необходимость для банков находить среди своих клиентов «политически значимых лиц», то есть тех, кто может быть задействован в различных коррупционных схемах в связи с высокими рисками возникновения таких схем в стране.

Ранее аналогичное поручение было дано правительству. Кабмин с участием Генпрокуратуры и Верховного суда должен был подготовить предложения о расширении видов имущества для конфискации, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

В июне сообщалось, что Минюст разрабатывает механизм, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, происхождение которых они не могут подтвердить. Действие документа распространяется на всех чиновников, которые обязаны ежегодно подавать декларацию о доходах.

В июле глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил активнее применять конфискацию в качестве наказания за преступления коррупционной направленности.

«Предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера», — говорил он в интервью «Известиям».

При этом в СК «по-прежнему настаивают на введении института уголовной ответственности юридических лиц», поскольку именно через юрлица незаконно нажитые средства выводятся из России за рубеж.