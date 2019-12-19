Фатальные санкции: кого США накажут за «Северный поток — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили о «сокрушительных и фатальных» санкциях швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода «Северный поток — 2».

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В письме в адрес компании говорится, что Allseas рискует существенно снизить стоимость своих акций и утратить финансовую жизнеспособность. Текст письма опубликован на сайте сенатора Круза.

«Этот закон (об оборонном бюджете — Газета.Ru) был принят специально для того, чтобы немедленно остановить работу вашей компании по «Северному потоку — 2»», — говорится в сообщении.

По словам сенатором, Россия «платит всем странам очень значительную сумму» за завершение строительства.

«Однако последствия того, если ваша компания продолжит выполнять свою работу, даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях, подвергнут вашу компанию сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям», — предупреждают сенаторы.

Ранее сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2020 год — National Defense Authorization Act, NDAA — в размере 738 миллиардов долларов. В бюджет вошли и санкции против «Северного потока — 2». Документ в ближайшее время поступит президенту Дональда Трампа, который, по его словам, готов его подписать.

Согласно авторам письму, собственность Allseas в США, включая ее штаб-квартиру в Хьюстоне, может быть заблокирована, компанию отрежут от рынка США, поскольку будут ограничены все транзакции в американской юрисдикции. Кроме того, рестрикции предполагают, что руководители Allseas не смогут посещать США.

Американские парламентарии уже давно опасаются, что Россия благодаря «Северному потоку — 2» приобретет новые рычаги влияния в Европе.

Тед Круз не раз угрожал компаниям, участвующим в строительстве, санкциями, заявляя, что ввод трубопровода в строй «принесет России миллиарды долларов, которые будут использованы для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы». Круз также указывал, что

ограничения США способны отложить эксплуатацию второго «Северного потока» на год.

Помимо Allseas под санкции могут попасть итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.

Авторы документа уверены, что у России нет технологий для глубоководной укладки труб, поэтому строительство остановится. Дания была последней страной, которая задерживала строительство «СП — 2», но после двухлетнего сопротивления выдала разрешение на его прокладку, и сейчас проходят работы на ее участке.

Один из европейских инвесторов проекта — компания Shell — ранее выступил против введения санкций. «Если нынешний законопроект [о санкциях], рассматриваемый в конгрессе США, будет принят, то он затронет все компании, участвующие в проекте, в том числе Shell. Поэтому мы с уважением призываем законодателей не вводить эти санкции», — заявил представитель Shell.

Сроки ввода в эксплуатацию российского газопровода сдвинулись. Отвечающий за топливно-энергетический комплекс (ТЭК) вице-премьер России Дмитрий Козак объявил, что

«Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года. До этого планировалось, что это произойдет к концу 2019 года.

«Северный поток — 2» — газопровод, который идет из Усть-Луги в Ленинградской области по дну Балтийского моря по маршруту «Северного потока» до германского порта Грайфсвальд. Мощность — 55 млрд кубометров в год, протяженность двух ниток — более 2,4 тыс. км. Оператор — Nord Stream 2 AG. Инвесторами выступают «Газпром», OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie. Стоимость строительства составляет около €9,5 млрд. Проект затрагивает юрисдикции России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.

В Москве отмечают, что «Северный поток – 2» обеспечит энергобезопасность европейских потребителей газа. Кроме того, как говорил глава Минэнерго России Александр Новак, транзит по этому трубопроводу будет дешевле, чем через Украину, газотранспортная система которой хронически недофинансирована и находится не в лучшем состоянии. С введением газопровода «СП — 2» в эксплуатацию роль Украины как транзитера российского газа в Европу резко упадет.