Иномарка не по карману: как вырастут цены на авто

В период с 2014 по 2019 года средневзвешенные цены на новые легковые автомобили вросли на 54%, свидетельствую результаты исследования аналитического агентства «Автостат». Так, если в 2014 году средняя стоимость нового авто составляла чуть больше одного миллиона рублей, то по итогам 11 месяцев 2019 года этот показатель вырос до 1,53 млн рублей.

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Наиболее активно цены росли в конце 2014 – начале 2015 года, тогда стоимость новых машин подскочила более чем на 15%. Также довольно заметно авто прибавили в цене в начале текущего года, когда автопроизводители вынуждены были компенсировать повышение ставки НДС с 18 до 20% за счет своих клиентов. Например, с январь по сентябрь средняя стоимость иномарки выросла с 925,4 тыс. рублей до 1,006 млн. рублей, свидетельствуют данные Росстата. Больше других подорожали марки массового сегмента – Kia, Renault и Hyundai.

Подорожали и отечественные машины. За год средняя цена на российские модели выросла с 549,6 тыс. до 560 тыс. рублей за базовую комплектацию. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе АвтоВАЗа, автоконцерн был вынужден повысить в этом году цены на свою продукцию дважды. Последний перерасчет прейскуранта произошел в августе: тогда компания повысила цена на 0,9% на весь модельный ряд Lada.

В этом году цена на Lada Vesta в спортивной комплектации впервые в своей истории превысила психологическую отметку в миллион рублей.

Столь значительно подорожание на рынке спровоцировано девальвацией рубля по отношению к мировым валютам, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. «Несмотря на то, что основной удар по рублю пришелся на 2014-2015 годы, цены на авто компенсировали валютную разницу с большим отставанием. Плюс дополнительным грузом на автопроизводителей легли рост НДС, повышение утилизационного сбора и инфляция. Если бы они переложили все эти издержки на потребителей, то разница в цене с докризисным 2014 годом превысила бы 60-70%», — указывает эксперт.

В качестве дополнительного драйвера роста цен Моржаретто указывает и обновление модельного ряда. По его словам, за последнюю пятилетку большинство производителей стали оснащать автомобили современной дорогостоящей электроникой, чтобы привлечь дополнительных клиентов. «Причем электронику некоторые производители уже включают сразу в базовую комплектацию, что в итоге приводит к неминуемому подорожанию модели», — добавил эксперт.

Вместе с новыми в цене растут и подержанные автомобили. Так, средняя цена на б/у «трехлетки» на онлайн-аукционе CarPrice с августа текущего года выросла на 8,2%. В сегменте более «свежих» машин, на которых ездили не более двух лет цены прибавили около 3-5%. «Стоимость автомобилей до трех лет максимально зависит от цен на первичном рынке. У них есть очевидные плюсы — часто они еще на гарантии и с небольшим пробегом. В итоге они растут вслед за новыми авто», — указал Моржаретто.

Продажи заглохли

Тем временем, продажи автомобилей стремительно падают. Сделки по легковым и легким коммерческим автомобилям в России в ноябре текущего года сократились на 6,4%, свидетельствует статистика Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ). Всего дилерам в последний месяц осени удалось реализовать около 157 тыс. автомобилей, что на 10,6 тыс. штук меньше меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом негативная динамика в сегменте наблюдается с начала года. Так, в феврале спрос на легковушки сократился на 3,6%, а в мае впервые за два года упал более чем на 6%. В июле тренд на падение продолжился и спрос на автомобили рухнул еще на 2,4%.

На практике же продажи новых авто сократились с начала года на 18 – 20%,

отмечают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. «Спрос на новые машины не превышает 1,5 млн штук. Этого хватает лишь на то, чтобы поддерживать текущие мощности на рынке, но недостаточно для стабильного существования дилеров, что в итоге и вынуждает уходить некоторых представителей отрасли из сегмента», - указывал координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов.

Цены на взлет

Несмотря на спад продаж, в январе 2020 года цены на авто вновь поползут вверх, признают эксперты. В этот раз к ежегодной наценке из-за инфляции автопроизводители будут вынуждены прибавить утилизационный сбор. В конце ноября премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года.

Заметнее всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 литра пострадают меньше (рост на 46,1%), а внедорожники и премиальные седаны с двигателем от 3,5 литров — больше (рост на 145%).

Сбор на самый массовый в России сегмент авто — с двигателем объемом 1-2 литра — увеличивается почти на 112,4%.

В итоге цены на автомобили могут существенно вырасти. Так,

в пресс-службе автодилера «АВИЛОН» отметили, что машины подорожают в среднем на 3-7%.

«Мы прогнозируем рост цен как на премиальные марки, так и на модели в массовом сегменте. При этом подорожание коснется, как иномарок, так и отечественного автопрома», — рассказал «Газете.Ru» представитель компании.

Опрошенные же автоэксперты сходятся во мнении, что цены вырастут еще сильнее – как минимум на 10%. Помимо повышения утильсбора, подорожание автомобилей может быть отчасти вызвано отменой компенсаций пошлин на комплектующие. А это рост цен еще на 2-3%. Кроме того, по их оценкам, вслед за новыми машинами подтянется и вторичный рынок.

На прошлой неделе ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) также сообщала, что прогнозирует постепенный рост цен на автомобили в России в 2020 году составит примерно 5%.

Впрочем, глава Минпромторга Денис Мантуров обещал, что даже с учетом повышения доля утильсбора в стоимости автомобилей останется в пределах 1,5-2%.