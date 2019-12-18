Опоздали с санкциями: США признали бессилие перед «Nord Stream 2»

Завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» уже не помешать, признают власти США. Такую информацию агентству Bloomberg сообщили источники в американской администрации.

Вашингтон будет противодействовать реализации других российских проектов в энергетической сфере. Но рычагов влияния на Россию и Германию в ситуации с газопроводом у Штатов нет, пишут в агентстве.

Один из собеседников издания заявил, что одобрение Сенатом законопроекта об оборонном бюджете на 2020 финансовый год (с 1 октября 2019-го – «Газета.Ru») меняет «мало что». Напомним, в билль был внесен пункт о введении санкций в отношении СП-2 и «Турецкого потока».

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Больше внимания вопросу энергетического противоборства США будут уделять после того, как в Москву прибудет Джон Салливан, назначенный американским послом в Москве.

Отмечается, что газопровод СП-2 точно будет готов к вводу в эксплуатацию в конце весны-начале лета 2020 года. Между тем, президент США

уже выражал готовность подписать законопроект об оборонном бюджете, и санкции в отношении строителей СП-2 должны вступить незамедлительно.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявлял, что введение ограничительных мер в отношении компаний, которые приняли участие в строительстве «Северного потока — 2», принесет некоторые трудности, однако реализации газового проекта не помешает.

Сенатор добавил, что американские санкции будут направлены не только в отношении России, но и европейских стран.

По мнению Морозова, Германия не даст США лишить себя права осуществлять торговые сделки с российскими представителями.

В середине декабря СМИ сообщали, что Германия готовится к новым санкциям против СП-2 и планирует выработать комплекс ответных мер. При этом в Берлине признают, что из-за американских санкций сроки введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» могут быть перенесены.

Впрочем, представители Nord Stream 2 заявляют, что в любом случае достроят трубопровод в оговоренные сроки. «Мы планируем завершить проект «Северный поток — 2» в течение нескольких месяцев», — добавили в компании.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин заявил, что работы по прокладке практически завершены. Фактически газопровод готов более чем на 80%. Ввод в эксплуатацию «потока» позволит увеличить в два раза объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту, добавил он.

Путин также отметил, что немецкие потребители бесперебойно получают российский газ, а введение «Северного потока — 2» дополнительно удовлетворит спрос на энергоносители как в Германии, так и других странах.

Двумя днями ранее замглавы Госдепартамента по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Вашингтон смог замедлить реализацию газопровода, используя только «дипломатические меры».

Однако, если дипломатия не сможет остановить проект, то «могут быть введены санкции». Трамп подчеркивал, что в Белом доме пока не определились — вводить санкции против СП-2 или нет.

Причем в Берлине заявляли, что могут в случае введения американских санкций ограничить европейский импорт сжиженного природного газа из США — именно в этом заключается один из ключевых интересов Вашингтона.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» не означает прекращения транзита газа через Украину, объяснял ранее Владимир Путин. Действующий договор на транзит газа между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны никак не могут договориться и, хотя осталось меньше месяца, все еще ведут переговоры о продолжении транзита.

Киев выдвинул целый ряд требований, необходимых для заключения соглашения. Украина хочет долгосрочный контракт на 10 лет и гарантированную прокачку газа. Однако Россию устраивает лишь договор на год.

Москва требует обнулить долги между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», в том числе установленные в рамках Стокгольмского арбитража. Однако Киев идти на такой шаг отказывается.