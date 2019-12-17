Чистая Россия: как экология стала задачей №1

Нацпроект «Экология» включает в себя 11 федеральных проектов, полностью отражающих все фронты работы. Это и чистый воздух, и чистая вода, и система обращения с ТКО, а также сохранение лесов и уникальных водных объектов.

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Нацпроект был запущен в 2019 году, и пришло время подводить первые итоги. В рамках форума «Чистая страна» в Сколково чиновники в открытом диалоге с прессой и общественностью обсудили результаты работы. Мероприятие объединило более полутора тысяч участников из России и зарубежных стран, включая бизнесменов, общественников и экспертов.

В центре внимания не только итоги первого года реализации нацпроекта, но и планы на 2020 год. В ходе пленарной сессии «Сохраняя будущее: первые итоги реализации нацпроекта «Экология» министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин назвал планы в сфере охраны окружающей среды беспрецедентными.

Министр отметил, что именно нацпроект «Экология» содержит самое большое число федеральных проектов, то есть направлений работы, и является самым сложным по целевым показателям.

На нацпроект выделено 4 трлн рублей до 2024 года, при этом лишь 700 млрд рублей – это средства федерального бюджета. Министерство активно привлекает деньги из внебюджетных источников. По словам Кобылкина, уже удалось привлечь 500 млрд рублей.

Что касается освоения средств нацпроекта, по данным Счетной палаты, на начало декабря было потрачено 33,3%. Такую цифру привел аудитор СП Михаил Мень. При этом большой проблемы в этом нет, полагает он.

«Мы видим, что уровень по освоению недостаточно высок, 33,3%. Это на начало декабря. Но в этом вопросе я солидарен с Сергей Борисовичем Ивановым: для нас главное не освоение, а аудит эффективности - насколько эффективно эти деньги вкладываются. Пусть будет отставание по освоению, но главное, чтобы эффективно», - сказал Мень.

Отходы: результаты и планы

Новая система обращения с отходами стала одной из главных тем форума. Как отметил специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, эта тема волнует каждого россиянина и становится все более резонансной.

Глава министерства пояснил, что в направление входит три фронта работы: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО» и «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности». В 2019 году создана компания «Российский экологический оператор» – интегратор новой системы обращения с ТКО, выбран федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности - ФГУП «РосРАО».

«Без федерального финансирования в этом году частный сектор вложил в реформу ТКО, строительство инфраструктуры 27 млрд рублей. Это значительные деньги», - отметил Кобылкин.

По данным Минприроды, за год ликвидировано 16 несанкционированных свалок, а также 17 объектов накопленного вреда окружающей среде. Таким образом, в этом году удалось рекультивировать все 33 запланированных объекта. На 2020 год запланированы 50 объектов.

Напомним, в рамках федерального проекта «Чистая страна» запланирована ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов в количестве не менее 191 и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда в количестве 75 к 2024 году. Ликвидировать такие объекты будут за счет восстановления, в том числе рекультивации земельных участков площадью не менее 3,7 тыс. га к 2024 году.

Особенно остро в ходе обсуждения стоял вопрос мусоросжигания. Ранее профильный комитет Госдумы подготовил проект закона, который приравняет мусоросжигание к переработке. Обсуждение поправок состоялось во вторник в нижней палате парламента при участии представителей Минприроды.

«Мы намерены четко регламентировать работу мусоросжигательных объектов в России, и именно по этой причине вносим регулирующие поправки в наш отраслевой - главный закон «Об отходах». Термической обработке будут подвергаться только остатки отсортированных ТКО, безопасные «хвосты». И никак иначе. Мы вводим запрет на сжигание мусора, содержащего полезные фракции и не прошедшего тщательной сортировки», - заявил Кобылкин.

Министр пояснил, что без этих объектов остатки мусора опять оказываются на полигонах. Однако Россия взяла курс на сокращение захоронения отходов.

«И без термической безопасной обработки, повторюсь, нам не обойтись», - подвел итог глава министерства, отметив, что к марту 2020 года планируется завершить нормативно-правовую настройку регулирования отрасли.

«Если просто сжигать и ничего не делать – это не переработка. А если сжигать с выработкой нового продукта – энергии или тепла – это переработка. И весь мир развитый это прошел, за 30-40 лет. Мы можем пройти быстрее, учитывая мировой опыт и ошибки», - отметил в свою очередь Сергей Иванов.

Дискуссия по отходам продолжилась в отдельной секции форума. Целевые показатели по этому году прогнозируются с перевыполнением, рассказал директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России Андрей Петрищев. Так, будут построены мощности на 2,6 млн тонн по утилизации отходов и на 5,6 млн тонн по их обработке.

«К 2024 году мы должны обрабатывать 60% отходов и пускать на утилизацию 36% отходов. Сейчас ключевые показатели поменялись в абсолютные, 42 млн тонн нужно обрабатывать и 25 млн тонн нужно утилизировать. Сегодня этот показатель по этому году ожидается на уровне порядка 9 млн тонн по обработке и 4,9 млн тонн по утилизации», - рассказал заместитель генерального директора ППК «РЭО» Сергей Королев.

По его словам, чтобы достичь таких результатов, необходимо разработать стратегию отрасли на 10-20 лет. Королев привел в пример Финляндию, которая справилась с этой задачей за 15 лет.

«Простых решений, простых и быстрых результатов не будет, тем более в первой год, когда нет толком финансирования и законодательной базы, но все равно мы движемся в направлении, заданном федеральным проектом», - подвел итог представитель РЭО.

В ходе пленарной дискуссии заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев рассказал, что к концу года снизился тариф на вывоз ТКО, в том числе благодаря усилиям Минприроды. Так, средняя стоимость услуг с ноября 2019 года составляет 89,79 рублей в расчете на человека в месяц.

Росприроднадзор в 2020 году проведет масштабные проверки хода реформы обращения с мусором. По словам главы глава ведомства Светланы Радионовой, на это есть запрос населения.

«Эти проверки будут более четкими и масштабными. Это не значит, что мы будем зверствовать, как контролеры. Мы просто хотим прозрачности в отношениях. Это касается федерального проекта «Чистая страна», это касается ТКО, отходов 1-2 класса опасности, 3-4 класса опасности, о которых часто забывают. Мы выйдем на проверки, но это будут единые правила для всех», - сказала она.

Вода, воздух, технологии

По направлению «Вода» в этом году утверждены региональные программы по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Цель - повышение качества питьевой воды для населения всей страны.

Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов рассказал, что отвечающий за федеральный проект «Чистая вода» Минстрой уже провел инвентаризацию имеющихся схем водоснабжения, разработал в каждом регионе программы по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, а также выбрал первые объекты, в которые поступят инвестиции.

Кроме того, Минприроды и другие ответственные ведомства работают над оздоровлением Байкала, Волги и иных уникальных водных объектов России. Предстоит большой объем работы по экологической реабилитации таких объектов, включая очистку от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек.

«Очистили (в 2019 году. – «Газета.Ru») 23 тыс. км прибрежной полосы водных объектов, что кратно превышает показатели 2019 года. Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги – 8,1 тыс. га – также превышает целевой показатель», - рассказал Кобылкин.

По его словам, «очень беспокоит» сохранение озера Байкал. В этом году частично сокращен объемов сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории. Совокупно к концу 2024 года сбросы загрязненных вод должны сократиться на 28,2%.

К тому же, выбран новый подрядчик для работ по ликвидации накопленного экологического ущерба Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Будут применяться лучшие технологические решения по утилизации и обезвреживанию отходов с учетом всех экологических норм заповедной зоны Байкала. Работы начнутся в первой половине 2020 года – пообещал министр.

Экологический прорыв невозможен без внедрения бережных технологий в производство. Требуется модернизация существующих объектов и строительство новых производственных мощностей, которые отличались бы экологической эффективностью, указано в паспорте нацпроекта.

«Наилучшие доступные технологии проходят красной нитью через все федеральные проекты… Нам предстоит в этом году выдать 15 комплексных экологических разрешений. После выдачи КЭР мы увидим значительное соучастие нашей промышленности в нацпроекте «Экология», - отметил министр.

Что касается федерального проекта «Чистый воздух», в 2019 году принят Федеральный закон о квотировании выбросов, согласно которому с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в 12 городах будет проводиться эксперимент в целях снижения уровня загрязнения воздуха.

Речь идет о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Программа предусматривает не просто разработку комплексных планов по снижению вредных выбросов, но и модернизацию системы мониторинга состояния воздуха, включая автоматический онлайн-контроль.

Федеральный проект призван до конца 2021 года сократить суммарный объем выбросов в атмосферу промышленных центров страны на 5%, а к концу 2024 года – на 22%. Министр рассказал, что в настоящее время в экологическую модернизацию предприятий инвестируется 458 млрд рублей.

Что касается сохранения биоразнообразия и развития экотуризма, создано более 1,7 млн га национальных парков. За год охраняемые природные территории посетили почти 7 млн человек.

Планы по другой составляющей нацпроекта – сохранению леса выполнены в этом году в полном объеме, рассказал глава Рослесхоза Сергей Аноприенко. «Впервые за много лет в рамках федерального проекта закуплено порядка 12,5 тысяч единиц оборудования, так и лесопожарной, лесохозяйственной техники», - рассказал он. Аноприенко также отметил, что ущерб от лесных пожаров в этому году составил 14,4 млрд рублей при плановом показателе в 20 млрд. Чиновник оговорился: это все еще предварительная цифра, окончательная будет в начале следующего года. Но она не будет принципиально отличаться – отметил Аноприенко.