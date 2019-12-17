Недоступная ипотека: правила собираются ужесточить

Центробанк предлагает ограничить российские банки при выдаче ипотеки закредитованным заемщикам. Это следует из консультативного доклада регулятора, опубликованном на сайте регулятора.

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Согласно документу, с 1 июля 2020 года могут быть введены дифференцированные надбавки «к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога».

На данный момент банки учитывают уровень нагрузки на заемщика при выдачи потребительских кредитов. Так, с 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки.

Банки и МФО начали рассчитывать ПДН по кредитам от 10 тысяч рублей как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

Однако никакого норматива, соблюдать который кредиторы должны были начать, введено не было. Но если ПДН у потенциального клиента, обращающегося за займом, превышает 50%, то многие начали отказывать в выдачи кредитов.

Как пишет регулятор в докладе, риски дефолта заемщика заметно возрастают, если ПДН заемщика превышает 70%, несмотря на наличие большого первоначального взноса по ипотеке (более 50% от суммы кредита). Банк России предлагает, если долговая нагрузка на заемщика превысит 80%, то размер дополнительных резервов независимо от внесенного первоначального взноса должен составлять от 10 до 200 п. п.

Предполагается, что ужесточение нормативов приведет к тому, что банки будут менее охотно выдавать кредиты заемщикам.

Как пишет ЦБ, если новые меры будут введены, то нагрузка на капитал банков увеличится в 1,4 раза.

В последнее время банки снижают ставки по ипотеке, что делает этот инструмент более доступным, говорит Владимир Савченков, генеральный директор АО АПРИ «Флай Плэнинг».

«Так, в течение этого года Центробанк пять раз снижал ключевую ставку, остановившись на 6,25%, следом и крупные банки уменьшали ипотечные ставки, делая кредиты более дешевыми. При этом президент РФ Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно делал упор, что ставки по ипотеке нужно снижать до 5% в других регионах», — говорит эксперт.

Резкое снижение ставок по ипотеке может спровоцировать появление «кредитного пузыря», когда заемщики получат деньги, переоценят силы и не смогут выплачивать кредиты из-за потери работы или других материальных проблем, говорит Владимир Савченков.

Именно поэтому Центробанк и планирует в 2020 году ужесточить процедуру выдачи ипотеки. В докладе регулятора сообщается, банковские отчисления в резервы будут проводиться в зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика.

Впрочем, по мнению аналитика «Финам» Алексея Коренева, пока что вводить ограничения на выдачу ипотечных кредитов нет смысла.

Хотя снижение ключевой ставки благотворно сказывается на процентных ставках коммерческих банков, в том числе занимающихся ипотечным кредитованием, однако платежеспособного спроса в России нет, говорит он.

«Какими бы низкими ни были процентные ставки, значительная часть российских домохозяйств не в состоянии потянуть ипотечный займ просто в силу невысоких доходов. Они падают уже шестой год подряд. Высокая фискальная нагрузка, растущие тарифы, увеличение существующих и введение новых акцизов, а также постоянный рост цен приводят к тому, что реальные располагаемые доходы россиян в следующем году вырастут в лучшем случае на 0,1-0,3%.

«Единственное, что могло бы заметно подстегнуть темпы ипотечного кредитования, — это целевые программы поддержки льготных и иных нуждающихся категорий россиян со стороны федеральных и региональных властей», — говорит Коренев.