«Подушка безопасности»: Россия покупает американский госдолг

Вложения России в государственные облигации США в октябре увеличились на $622 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американского министерства финансов.

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Американские казначейские облигации — это долговые бумаги, которые выпускает минфин США. Покупать их может любой инвестор — физическое или юридическое лицо, если только к нему США не применяет санкции, запрещающие покупку госдолга.

Общая сумма российских вложений в американские государственные ценные бумаги составляет примерно $10,7 млрд. Из них $8,1 млрд составляют краткосрочные бумаги, а остальные $2,6 млрд — приходятся на долгосрочные.

За последние годы Москва очень серьезно уменьшила вложения в активы Америки. Россия сокращала вложения в американские облигации с апреля 2018 года. Через год объем бумаг составил уже $12,13 млрд.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила продажу госбумаг США намерением денежных властей страны диверсифицировать вложения золото-валютных резервов (ЗВР). И эксперты одобряли эту политику. Введение антироссийских санкций, кроме наложения на Россию множества запретов, чревато тем, что в любой момент США имеют возможность заблокировать активы страны под санкциями, вложенные в финансовые инструменты, номинированные в долларах, объясняет генеральный директор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов.

Освободившиеся средства ЦБ активно вкладывал в золото и китайские юани.

Однако инвестиции в Пекин оказались не слишком удачными из-за обесценивания курса юаня и в итоге привели к многомиллиардным убыткам для нашей страны.

Сейчас самые большие вложения в госбумаги США у Японии ($1,17 трлн), на втором месте находится Китай ($1,1 трлн). Россия даже в топ-30 крупнейших держателей американского долга не входит. Как отмечают эксперты, увеличение вложений в октябре на $622 млн не выглядит значительным.

Вложения в госбумаги США считаются самыми ликвидными и надежными, говорит Павел Веревкин, инвестиционный стратег «Алор Брокер».

По логике нашего правительства, это должно быть некой «подушкой безопасности», например, в случаи падения цен на нефть.

«Россия использует этот финансовый инструмент как способ увеличения накоплений, когда это выгодно. А в общем объеме резервов России вложения в американские бумаги растут не сильно. Так, в сентябре 2019 года объем госбумаг США составлял $10,075 млрд. По сравнению с пиковым значением в феврале 2013 года объем вложений в американские гособлигации снизился в 16 раз (тогда объем госдолга США, в который вложилась Россия, составлял $164,3 млрд). Взяв курс на дедолларизацию в 2014 году, Россия стабильно избавляется от этих бумаг, используя их только в ситуации, когда есть возможность приумножить накопления за счет роста стоимости госдолга США. Россия давно не входит в число крупнейших держателей американских облигаций. Первыми в мире по этому показателю являются Япония (объем облигаций составляет $1,14 трлн) и Китай ($1,1 трлн)», — говорит Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

Эти вложения не существенны, особенно, если говорить в масштабах резервов нашей страны, которые на начало декабря, по данным ЦБ, составляли $546,6 млрд.

По сути «это просто ребалансировка портфеля и управление ликвидностью», говорит он.

Если посмотреть на то, что большая часть в краткосрочных облигациях, то можно предположить, что ЦБ просто зафиксировал для себя доходность на $8 млрд. перед заседанием ФРС США 30 октября, когда была снижена ключевая ставка на 0,25%, полагает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

Общий объем вложений в $10,7 млрд в казначейские облигации США легко продать на рынке при необходимости, добавляет он.

»Центробанк тщательно следит за ситуацией на мировых рынках и исходя из этого проводит изменения по структуре золотовалютных резервов. Например, за последние 10 лет выросла доля золота в 10 раз, а доля вложений в госдолг США, наоборот, уменьшилась почти на столько же», — говорит Абрамов.