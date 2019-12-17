Нечестный тендер: «Нафтогаз» подал иск против Украины

«Нафтогаз» подал иск в суд Киева против украинского правительства с требованием обнулить результаты тендера на получение прав на осваивание месторождения Варвинское в Черниговской области. Об этом пишет Time со ссылкой на два источника.

Реклама

Летом 2019 года правительство Украины передало права на разработку нефтяного месторождения американской компании Ukrainian Energy.

Time связывает ее с уже бывшим министром энергетики США Риком Перри. Так, предприятие техасского инвестора Майкла Блейзера (один из основателей Ukrainian Energy, уроженец Украины) спонсировало политическую кампанию Перри во время гонки за место губернатора штата Техас.

Итоги конкурса вызвали недовольство руководства украинского газового гиганта «Нафтогаз», говорится в материале.

Единственным конкурентом за право осваивать Варвинское месторождение была дочерняя компания «Нафтогаза» — «Укргаздобыча» (UGV), пишет издание. Именно последняя выступает в качестве истца.

В качестве ответчиков по иску указаны правительство Украины и министерство энергетики и угольной промышленности. Ни Перри, ни Блейзер не упоминаются в исковом заявлении.

Associated Press писало, что украинское предприятие предложило лучшие условия, но тендер взяла в итоге американская компания. 1 июля результаты объявили, победителем назвали Ukrainian Energy. Она получила исключительные права на разработку сроком до 50 лет.

«Мы этим очень недовольны», — заявил в прошлом месяце Time генеральный директор «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Однако на вопрос о том, будут ли оспаривать решение в суде, топ-менеджер тогда изданию не ответил. Коболев лишь добавил, что в компании будут готовы к решительным действиям.

Теперь «Нафтогаз» подал иск в суд Киева с требованием аннулировать решение о передачи прав американской фирме, говорят источники.

В претензии указано, что украинские власти действовали незаконно и предвзято во время конкурса, когда по его итогам права на добычу нефти и газа фактически отдали Блейзеру.

Инвестор прокомментировал Time ситуацию, настаивая на справедливости итогового решения межведомственной конкурсной комиссии. Блейзер отрицает любое давление и политическое влияние.

Журналисты также указывают на детали, которые говорят о связи и доверии Перри и Блейзера.

Например, кандидатуру Блейзера экс-глава Минэнерго США выдвигал на место советника Украины по энергетической политике. Через две недели после этого события Ukrainian Energy и подала заявку на конкурс на получение прав на разведку месторождения Варвинское.

Агентство Associated Press в октябре писало, что бывший американский чиновник Рик Перри также предлагал кандидатуры в наблюдательный совет украинского «Нафтогаза». Сам Блейзер отрицает, что Перри выдвигал его кандидатуру в «Нафтогаз».

Экс-советник министра энергетики и угольной промышленности Украины, член комиссии, выдавшей лицензию по тому тендеру, Роман Опимах в прошлом месяце заявлял в беседе с Associated Press, что не видит признаков политического влияния Соединенных Штатов на исход конкурса на передачу месторождения Варвинское.

По его словам, конкурсная комиссия хотела привлечь американские инвестиции в украинскую энергетику, это послужило одним из факторов, который определил исход.

О судебных претензиях Блейзер узнал от самих журналистов Time, которые обратились к нему за комментарием. Американский инвестор также удивился, добавив, что любые судебные претензии по тендеру «беспочвенны». По его словам, он обратился в «Нафтогаз» с вопросом об иске, но ответа не получил.

Представитель минэнерго США отрицал в беседе с Time предвзятость Перри. По его словам, бывший чиновник продвигал общие интересы американцев, а также всего энергетического сектора США.

«Во время встреч с украинскими официальными лицами министр Перри последовательно выступал за модернизацию и реформирование делового и энергетического сектора Киева с целью создать среду, которая будет стимулировать западные компании вести бизнес на Украине», — ответили в минэнерго.

2 декабря стало известно, что Рик Перри ушел в отставку с поста главы минэнерго США. О его скором уходе СМИ писали еще в октябре. Новым министром энергетики был назначен Дэн Бруйетт. В октябре президент США Дональд Трамп в твиттере дал ему следующую характеристику: «Опыт Дэна в этой сфере не имеет аналогов. Абсолютный профессионал, я не сомневаюсь, что Дэн сделает отличную работу».