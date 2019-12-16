Глубокая заморозка: Путин подписал закон о накопительной пенсии

«Заморозку» накопительной части пенсии продлили до 2022 года. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на портале правовой информации и вступает в силу с 1 января.

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До этого текст законопроекта приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Согласно документу, накопительные отчисления в размере 6% от заработной платы будут направляться в страховую часть до 2022 года включительно. Таким образом, отчисления пойдут на оплату пособий сегодняшним пенсионерам.

У россиян моложе 1967 года пенсия должна складываться из страховой и накопительной части.

Страховая засчитывается в счет будущей пенсии напрямую. Изначально предполагалось, что накопительная часть должна «работать» на рынке, то есть вкладываться в финансовые инструменты.

Однако с 2014 года действует заморозка. Власти обещали, что это временная мера, но после мораторий продлевали несколько раз.

Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, идут в страховую часть.

Заморозка накоплений еще на один год, по расчетам Минтруда и ПФР, позволит получить в качестве доходов бюджета фонда дополнительные 634,8 млрд рублей. То есть на эту же величину уменьшится трансферт из федерального бюджета.

Всего же с 2014 года за счет моратория на выплату страховых пенсий было направлено дополнительно более двух триллионов рублей.

Надеяться на то, что в ближайшие годы накопления разморозят, не приходится. Минфин рассказал о новой системе, с помощью которой граждане должны копить на достойную старость.

Так, в конце октября ведомство представило проект о гарантированном пенсионном плане (ГПП).

В соответствии с новой системой, если человек хочет копить на пенсию, он должен уведомить работодателя. Средства таких граждан будут аккумулироваться на специальном именном счете в выбранном гражданином негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

Планируется, что каждый человек сможет перечислять на такой счет до 6% из своей зарплаты.

Государство гарантирует сохранность средств в системе. Средства в ГПП, так же как и накопления в рамках ОПС, будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

ГПП также предусматривает, что человек может отказать от такой формы накоплений, это так называемый «период охлаждения». Он будет действовать полгода после первого взноса в НПФ.

Если работник передумает, НПФ будет обязан ему вернуть все перечисленные в систему средства в полном объеме, без штрафов, пеней или иных удержаний.

Недавно заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал о новациях. Так, на опубликованный для широкого обсуждения в конце октября проект о гарантированном пенсионном плане (ГПП) автору документа, Минфину, поступили предложения. Их высказали Минтруд, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и негосударственные пенсионные фонды.

Согласно законопроекту, вступая в ГПП, граждане имеют право перевести все накопленные на их счету и временно замороженные средства в качестве первоначального взноса. Однако за счет периода «охлаждения» гражданин может отказаться от участия в системе. То есть за это время человек имеет право получить назад все ранее перечисленные в новую систему средства.

Таким образом, эта лазейка давала возможность получить на руки замороженные в 2014 году пенсионные накопления, писало принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на чиновника.

Но в Минфине вовремя заметили эту лазейку. Так что теперь перевести деньги из замороженной части в ГПП можно будет только после окончания периода охлаждения, сообщал Алексей Моисеев.

Еще одна новация в документе, которую рассматривает Минфин, — возможность ввести сумму минимального взноса в систему ГПП в размере 100 рублей. «Чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по одному рублю», — пояснял Моисеев.

В действующем законопроекте никакого ограничения минимальной суммы нет, размер отчислений может быть абсолютно любым, участник устанавливает его самостоятельно.