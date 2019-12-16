Дорога на свалку: что сделают с Boeing 737 Max

Американская корпорация Boeing обдумывает вопрос о приостановке или сокращении производства 737 MAX на фоне растущей неопределенности по поводу возвращения проблемного самолета в эксплуатацию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Самолет 737 Max некогда был самым продаваемым. Эта модель — главный пассажирский лайнер в узкофюзеляжной линейке Boeing.

Совет директоров компании Boeing в целом рассматривает два сценария развития ситуации с этой моделью. Первый вариант, который обсуждается, — это сократить производство таких лайнеров, второй – прекратить их выпуск.

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Компания сначала двигалась по первому сценарию, когда сократили производство с 52 машин в месяц до 42. Оба варианты – временные, пишут американские журналисты.

Двухдневное заседание совета директоров Boeing проходит в настоящее время в Чикаго. Как сообщает источник Reuters, наиболее вероятный вариант — временная приостановка производства «проблемной» модели.

К принятию решения подталкивает то, что в эксплуатацию до начала 2020 года лайнер 737 Max уже не вернется, указывают источники.

Чтобы снова начать летать, компании нужно сертифицировать самолет. Однако процесс, который идет под руководством Федерального управления гражданской авиации США (FAA), затянулся. От выдачи нового сертификата летной годности зависят не только будущие полеты, но и поставки партий 737 Max, которые уже заказаны другими компаниями. Среди заказчиков есть и российские компании.

Однако всего на нашу страну приходится немного заказов модели 737 Max — несколько десятков самолетов, сообщал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Ранее в компании

возлагали большие надежды на то, что к концу года 737 Max разрешат летать.

Масштабная заморозка эксплуатации Boeing 737 Max по всему миру началась в марте 2019 года. В том числе и в России, где S7 Airlines (единственная компания, которая эксплуатировала эти «боинги») временно приостановила полеты двух лайнеров модели 737 Max.

Запрету предшествовало две катастрофы. Cначала в октябре 2018 года лайнер 737 Max 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, погибли 189 человек. Позже в марте 2019 года та же модель разбилась на территории Африки, жертвами катастрофы стали 157 человек.

Следствие предварительно показало сходство происшествий. В обоих лайнерах перед крушением сбой дала система автоматического управления MCAS.

Boeing выплатит семьям погибших в двух авиакатастрофах по $144,5 тыс., сообщало Reuters.

В настоящее время американские власти и регулятор внимательно следят за этой историей. Анализируются все изменения, которые были внесены в программное обеспечение (ПО) для этой модели. Еще необходимо провести испытательные полеты.

Мрачные прогнозы

До запретов на полеты и разборок c FAA «Боинг» сохранял выпуск Max на высоком уровне, объясняет ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Андрей Крамаренко. И весь процесс производства в компании – это сборка всего, что приходит от комплектаторов нескольких уровней, добавляет он.

«Восстановить всю эту отлаженную цепочку — работа ничуть не менее простая, чем спроектировать новый самолет», — указывает он.

По словам Крамаренко, вся эта ситуация может привести к возникновению нескольких проблем. Во-первых, при восстановлении производства где-то могут появиться сбои, во-вторых, компании в таком случае еще предстоит выплачивать компенсации поставщикам и подрядчикам, в-третьих, это создает угрозу для поставок в будущем.

Конкурентами самолетам семейства 737MAX являются модели A320neo и A321neo,

отмечает главный редактор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Однако Airbus не сможет оперативно нарастить выпуск самолетов, соглашаются опрошенные «Газетой.Ru» авиа эксперты. План производства расписан на долгие годы вперед.

«Для европейского производителя выгоднее в текущей ситуации не наращивать производство в надежде, что авиакомпании будут отказываться от американской машины в пользу европейской, а торговаться с перевозчиками, не давать больших скидок», — указывает Пантелеев.

Последствия и для компании, и для рынка будут масштабными, комментирует возможность приостановления производства в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

«Boeing обеспечивает половину заказов на самолеты мировой гражданской авиации, отсутствие в ближайшей перспективе на рынке заказанных самолетов скажется очень серьезно, если это будет длительная задержка. Это резко затормозит рост авиаперевозок, приведет к снижению темпов роста мировой экономики, поскольку и гражданская авиация генерирует большой ВВП, миллиарды долларов выпадут из экономического оборота», — говорит авиаэксперт.

Не хотят летать на Max

Boeing за время репутационного кризиса с моделью 737 Max уже пережил уход двух топ-менеджеров. 5 декабря стало известно, что коллектив покидает главный инженер в подразделении коммерческих самолетов, который занимался расследованием двух инцидентов 737 Max, Джон Гамильтон. В июле сообщалось об отставке куратора программы по производству Boeing 737, вице-президента Эрика Линдблада. Формально 57-летний топ-менеджер должен был уйти на пенсию.

Даже если самолет 737 Max в 2020 году вернется к полетам, на этом проблемы не закончатся.

Убедить в том, что лайнер безопасен на 100% и успокоить пассажиров будет сложно. По крайней мере, в его безопасность пока мало кто верит, показал опрос в декабре Merrill Lynch от Bank of America.

Большинство респондентов заявили, что при возможности будут летать другими самолетами. Две трети опрошенных отметили, что после сертификации 737 Max не планируют сразу же на нем летать, но подождут минимум шесть месяцев после возобновления полетов.

Между тем проблемы не только у Boeing, под сомнение поставлена работа и Федерального управления гражданской авиации США. До этого регулятора раскритиковали в конгрессе США за то, что они не досмотрели за Boeing.