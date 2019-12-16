Расходы на еду: сколько уходит на питание у россиян

Больше всего на продукты питания среди европейских стран тратит Украина, подсчитали эксперты для РИА «Новости». Ее жители расходуют на еду почти 50% от всех доходов, говорится в результатах исследования. На втором месте расположился Казахстан, на третьем — Молдавия. На пропитание в этих странах уходит 47,6% и 43,8% семейного бюджета соответственно.

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Эксперты рассчитывали усредненный сравнительный показатель расходов на еду по итогам 2018 года. Всего в рейтинге 40 стран Европы. За основу брались данные национальных статистических организаций.

В конце рейтинга также расположились: Северная Македония — 37,8%; Болгария — 36,5%; Белоруссия — 36,3%; Сербия — 34,3%; Румыния — 33,3%; Литва — 31,5%.

Россия в списке на 31 месте. Жители нашей страны тратят на еду 30,2% своего дохода. Этот показатель на один процентный пункт ниже предыдущего года, указывают авторы исследования.

Рядом с Россией разместились Черногория, где на потребление расходуют 29,7% бюджета, а также Хорватия — 28,2%.

Наименьшая доля расходов на еду уходит у проживающих в Люксембурге — всего 8,4%. Низкие показатели и у Великобритании (10,6%), Ирландии (11,5%), Финляндии (11,7%).

Эксперты также выяснили, сколько в тех же странах тратится на алкоголь и табак. Больше всего за «вредные» покупки платят жители Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%).

«Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Португалия, Кипр и Молдавия. В перечисленных странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,6% от своих потребительских расходов», — говорится в результатах исследования.

Лишь три процента расходов уходит у россиян на алкоголь и табак. Наша страна на 25-м месте по этому показателю. На том же уровне расходы и в Белоруссии, указывается в материале.

Подсчитали авторы исследования для РИА «Новости» и то, сколько в европейских странах расходуется на культурные мероприятия и досуг. Тройка лидеров представлена Швецией (18,7%), Великобританией (13%) и Австрией (11,5%). Во всех трех государствах доля трат на культуру превышает долю затрат на пропитание. У россиян на те же цели уходит 7,7%.

Ранее в декабре Росстат уже подводил итоги и сообщал, что россияне на потребление тратят треть бюджета.

Ведомство также рассказало, как изменился рацион россиян за пять последних лет. Если в 2013-м овощи ежедневно или несколько раз в неделю употребляли 60,9% респондентов, то в 2018 году — 75,6%. Едят фрукты каждый день или несколько раз в неделю 60,3% граждан, а в 2013 году — 57%.

За пять лет увеличилось употребление яиц. Как подсчитали в среднем сотрудники статистической службы, в 2013 году женщина в среднем съедала 171,3 яиц, в 2018-м — уже 220,7 шт. Мужчина употребил в среднем за год 300,2 яиц пять лет назад, в 2018 году — 364,8 шт.

Расходы россиян на питание упали на 7,7% с 2013 года, подсчитывали в сентябре эксперты из центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ). За это же время у россиян упали и денежные доходы. Они падают на фоне роста заработных плат и увеличения размера начисленных пенсий.

Но кушать меньше не стали — просто активнее пользуются скидками и акциями в розничных сетях, указывали тогда эксперты.

В ближайшем будущем, согласно оценкам властей, доходы у россиян останутся на прежнем уровне. Минэкономразвития прогнозирует, что реальные располагаемые доходы по итогам 2019 года увеличатся на символические 0,1%.

Между тем все большее товаров россияне покупают, не выходя из дома, показало исследование Nielsen. Объем рынка онлайн-торговли товарами повседневного спроса увеличился почти в два раза — до 27,7 млрд рублей. Через интернет заказывают на дом россияне кофе, воду, кондитерские изделия и другую еду.

«Сегодня мы наблюдаем взрывной рост онлайн-рынка FMCG — в среднем на 50% год к году, а продажи многих категорий товаров увеличиваются двузначными и трехзначными темпами, и эти темпы будут только ускоряться по мере развития инфраструктуры», — комментировал результаты исследования глава направления измерений в онлайн-торговле Nielsen Россия Александр Шуркаев.