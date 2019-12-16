Расходы на еду: сколько уходит на питание у россиян

Граждане России тратят на еду около трети своего дохода

Больше всего тратят на продукты из своего дохода граждане Украины. На питание там уходит почти половина бюджета. На втором месте находятся жители Казахстана и Молдавии. Они расходуют на питание более 40% бюджета. Россияне тратят на еду около трети доходов.

Больше всего на продукты питания среди европейских стран тратит Украина, подсчитали эксперты для РИА «Новости». Ее жители расходуют на еду почти 50% от всех доходов, говорится в результатах исследования. На втором месте расположился Казахстан, на третьем — Молдавия. На пропитание в этих странах уходит 47,6% и 43,8% семейного бюджета соответственно.

Эксперты рассчитывали усредненный сравнительный показатель расходов на еду по итогам 2018 года. Всего в рейтинге 40 стран Европы. За основу брались данные национальных статистических организаций.

В конце рейтинга также расположились: Северная Македония — 37,8%; Болгария — 36,5%; Белоруссия — 36,3%; Сербия — 34,3%; Румыния — 33,3%; Литва — 31,5%.

Россия в списке на 31 месте. Жители нашей страны тратят на еду 30,2% своего дохода. Этот показатель на один процентный пункт ниже предыдущего года, указывают авторы исследования.

Рядом с Россией разместились Черногория, где на потребление расходуют 29,7% бюджета, а также Хорватия — 28,2%.

Наименьшая доля расходов на еду уходит у проживающих в Люксембурге — всего 8,4%. Низкие показатели и у Великобритании (10,6%), Ирландии (11,5%), Финляндии (11,7%).

Эксперты также выяснили, сколько в тех же странах тратится на алкоголь и табак. Больше всего за «вредные» покупки платят жители Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%).

«Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Португалия, Кипр и Молдавия. В перечисленных странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,6% от своих потребительских расходов», — говорится в результатах исследования.

Лишь три процента расходов уходит у россиян на алкоголь и табак. Наша страна на 25-м месте по этому показателю. На том же уровне расходы и в Белоруссии, указывается в материале.

Подсчитали авторы исследования для РИА «Новости» и то, сколько в европейских странах расходуется на культурные мероприятия и досуг. Тройка лидеров представлена Швецией (18,7%), Великобританией (13%) и Австрией (11,5%). Во всех трех государствах доля трат на культуру превышает долю затрат на пропитание. У россиян на те же цели уходит 7,7%.

Ранее в декабре Росстат уже подводил итоги и сообщал, что россияне на потребление тратят треть бюджета.

Ведомство также рассказало, как изменился рацион россиян за пять последних лет. Если в 2013-м овощи ежедневно или несколько раз в неделю употребляли 60,9% респондентов, то в 2018 году — 75,6%. Едят фрукты каждый день или несколько раз в неделю 60,3% граждан, а в 2013 году — 57%.

За пять лет увеличилось употребление яиц. Как подсчитали в среднем сотрудники статистической службы, в 2013 году женщина в среднем съедала 171,3 яиц, в 2018-м — уже 220,7 шт. Мужчина употребил в среднем за год 300,2 яиц пять лет назад, в 2018 году — 364,8 шт.

Расходы россиян на питание упали на 7,7% с 2013 года, подсчитывали в сентябре эксперты из центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ). За это же время у россиян упали и денежные доходы. Они падают на фоне роста заработных плат и увеличения размера начисленных пенсий.

Но кушать меньше не стали — просто активнее пользуются скидками и акциями в розничных сетях, указывали тогда эксперты.

В ближайшем будущем, согласно оценкам властей, доходы у россиян останутся на прежнем уровне. Минэкономразвития прогнозирует, что реальные располагаемые доходы по итогам 2019 года увеличатся на символические 0,1%.

Между тем все большее товаров россияне покупают, не выходя из дома, показало исследование Nielsen. Объем рынка онлайн-торговли товарами повседневного спроса увеличился почти в два раза — до 27,7 млрд рублей. Через интернет заказывают на дом россияне кофе, воду, кондитерские изделия и другую еду.

«Сегодня мы наблюдаем взрывной рост онлайн-рынка FMCG — в среднем на 50% год к году, а продажи многих категорий товаров увеличиваются двузначными и трехзначными темпами, и эти темпы будут только ускоряться по мере развития инфраструктуры», — комментировал результаты исследования глава направления измерений в онлайн-торговле Nielsen Россия Александр Шуркаев.