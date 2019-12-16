Выгнать на ипотеку: как расселят аварийные дома

Член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков предлагает переселять жильцов из аварийных и ветхих домов с помощью выдачи им ипотеки. Для этого была разработана поправка к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс». Само предложение было направлено вице-премьеру РФ Виталию Мутко. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение Юркова к Мутко.

Реклама

Предполагается, что ставка по ипотеке должна быть не больше 3% годовых, а первый взнос полностью оплатит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Такие условия расселения необходимы, поскольку в таких домах преимущественно проживают малообеспеченные россияне, говорится в документе.

«Самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности», — цитирует издание документ.

После уплаты ежемесячного взноса по ипотеке у семьи должен оставаться доход, равный сумме не менее двух прожиточных минимумов. В настоящее время размер «минимума» по России составляет 11 012 руб.

По словам депутата Дмитрия Юркова, кредитные организации должны заключать договоры с гибкими условиями.

Другие депутаты неоднозначно отнеслись к этому предложению. Например, в КПРФ ответили «Известиям», что вариант ипотечного кредитования, учитывая ситуацию с доходами россиян, не самый лучший.

«Я пока с этой поправкой не знаком. Какая может быть ипотека, если у россиян нет денег кроме как на то, чтобы заплатить за ЖКХ и купить продукты?» — сказал первый зампред фракции коммунистов Николай Коломейцев.

В аппарате Виталия Мутко с предложением еще не ознакомились, сообщает издание. В общественном совете при Минстрое России идею оценили позитивно, назвав «комфортной для населения» ставку по ипотеке в 3%.

Месяц назад в ведомстве выступили за предоставление льготной ипотеки жителям аварийных домов. Предполагалось, что субсидии дадут возможность приобрести жилое помещение или денежные выплаты, компенсирующие процентную ставку или первоначальный взнос по кредиту.

На расселение россиян по национальной программе «Жилье и городская среда» выделено 507,2 млрд рублей. Средства получили 82 российских региона. Как рассказывал в интервью «Российской газете» министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, субъектам РФ перевели более 10 млрд рублей.

«Остальные 70 процентов направят, когда регионы предоставят реестры заключенных контрактов на приобретение квартир для расселения», — сказал Якушев.

Переселить из аварийных помещений к 2025 году планируется более 530 тыс. россиян. Объем площади аварийного фонда составляет около 10 млн кв. м. Построить планируется 9 млн кв. м нового жилья. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев сообщал, что программу расселения из непригодных домов продлят.

На прошлой неделе Медведев остался недоволен усилиями властей по расселению граждан. 9 декабря во время заседания президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам премьер-министр потребовал объяснить, почему в 10 регионах не начали отдавать новые ключи проживающим в непригодном жилье.

«По состоянию на 1 декабря в десяти субъектах нашей страны реализация программ расселения даже не начиналась. Хотел бы также услышать, с чем это связано», — указал Медведев.

«Антилидером» стала Республика Алтай. Также в этом списке Еврейская автономная область, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Тува, Забайкальский и Ставропольский края, Тамбовская и Тверская области.

«Какие-то из названных мной регионов действительно сложные, там есть проблемы разные – и финансовые, и другие, а в некоторых случаях ситуация там вполне стандартная по финансовым условиям, тем не менее там тоже проблемы есть», — добавил глава правительства.