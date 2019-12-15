Транзит газа через Украину: Кремль поставил условие

Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа, то есть — «Газпрома». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра».

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Он также подчеркнул, что переговоры с украинскими партнерами до сих пор продолжаются.

Владимир Путин всегда говорил, что даже при диверсификации поставок газа потребителям Европы российская сторона готова и дальше сохранять транзит топлива через Украину, напомнил Песков.

Контракт о прокачке «голубого топлива» в Европу через территорию Украины истекает в конце этого года. Пока стороны не договорились о его продлении.

«Нафтогаз Украины» со своей стороны сообщает, что продлил сроки бронирования транзитных мощностей до 31 декабря. Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко. По его словам, это дает шанс российскому «Газпрому» на заключение контракта.

Интересы Москвы и Киева в вопросе нового договора разнятся.

Украинская сторона заявляет, что он должен гарантировать прокачку «Газпромом» через украинскую газотранспортную систему (ГТС) как минимум 60 млрд куб. м. топлива в год в течение 10 лет. Потом Киев поднял эту планку еще на 30 млрд. куб м.

Также «Нафтогаз» огласил и новые тарифы на прокачку газа. Компания предложила цену в $3,21 за прокачку одной тыс. кубометров газа на период 2020-2024 годов — при условии бронирования мощностей на 60 млрд кубов в год.

Этот почти почти в два раза выше, чем заложено в нынешнем договоре.

Сейчас ставка транзита находится на уровне $1,7 за тыс. куб. м.

Позиция России — продление контракта на год с продажей газа напрямую на Украину по более низкой цене и при условии, что долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» в рамках Стокгольмского арбитража отзывается, поясняет директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Москве не выгоден договор на 10 лет, учитывая, что в ближайшее время состоится запуск новых газопроводов: «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

«Нафтогаз» рассчитывает получить по решению Стокгольмского суда от России как минимум $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставки газа. И готов взять этот штраф объемами газа, поставляемого «Газпромом» в адрес Украины.

Но российская сторона отказывается платить и настаивает на «обнулении» претензий со стороны «Нафтогаза». Иначе — никакого контракта.

«Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон», — говорил ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В отношении цены на газ для потребителей Украины «Газпром» готов дать скидку 25% от той стоимости, по которой сейчас закупает топливо «Нафтогаз» на условиях так называемого «реверса» из Европы.

Последний раунд переговоров между Украиной и Россией по газовому вопросу состоялся в пятницу, 13 декабря. «Газпром» и «Нафтогаз» подтвердили факт состоявшихся консультаций. По заявлению украинской стороны, они проходили успешно. Но никаких конкретных договоренностей озвучено не было.

По мнению министра энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексея Оржеля, Киев и Москва уже не успеют в этом году заключить контракт. Однако договор все равно будет подписан, уверяет он.

«Я могу сказать уверенно, что с января мы получим транзит газа с учетом украинских интересов. Сначала обсуждался один год, потом три, а сейчас потенциально смотрят на больший срок», — пояснил министр в студии телеканала «1+1».

Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер», считает, что полномасштабной газовой войны не будет, в итоге переговоры завершатся неким компромиссом.

«Только вот времени остается очень мало, изначально будет, скорее всего, краткосрочное соглашение между партнерами», — прогнозирует эксперт.