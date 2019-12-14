Рассчитаться с Россией: Белоруссия займет у Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.

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Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале. Александр Лукашенко поручил Министерству финансов подписать соответствующее соглашение.

«В целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействия развитию двусторонней торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заем шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3,5 млрд китайских юаней сроком на пять лет», — отмечается в документе.

В октябре министр финансов страны Максим Ермолович говорил, что Белоруссия до конца этого года планирует привлечь китайский кредит на 3,5 млрд юаней. Его рассматривали как альтернативу госкредиту РФ. Ранее речь шла о выдаче Москвой займа примерно на $600 млн.

%Минск не видит необходимости в получении политически обусловленных займов.

Так объяснял то, что сотрудничество с Москвой на этот раз не состоится, Максим Ермолович.

«Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», — говорил белорусский чиновник.

Однако Минфин РФ и сам отмечал, что может и не дать этого кредита. «Не решено пока. Его (решения по этому кредиту), может, и не будет», — предупреждал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Но кредит действительно политический. Это подтверждали российские чиновники. Так, в июне в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Силуанов связал выделение кредита с процессом интеграции Союзного государства, над которым работают в России и Белоруссии.

«Позиция, которую мы высказали Белоруссии: нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора. Просто так выхватывать какие-то позиции — компенсация налогового маневра, кредит или еще что-то, — все это нужно смотреть в комплексе в части того, как мы будем двигаться по интеграции», — указывал тогда Силуанов.

Однако Минск формат такой интеграции не устроил.

С помощью денег Китая Белоруссия сможет рефинансировать ранее взятые кредиты от Москвы.

«У нас достаточно длительное время выстраивались такие взаимоотношения с Российской Федерацией, что платежи в адрес РФ ежегодно рефинансируются. В текущем году это не получилось сделать, мы рассчитываемся по своим обязательствам перед в РФ на общую сумму больше $600 млн», — говорил Максим Ермолович.

Для Поднебесной ссуда выступает традиционным инструментом для распространения своего влияния по миру, отмечала ранее в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» руководитель проектов рейтингового агентства «Экcперт РА» Вита Спивак.

«Китайцы выдают кредиты очень охотно, это очень распространенная практика для китайских банков развития — кредитовать страны, которые являются их младшими партнерами. И в данном случае, судя по всему, если кредиты Москвы включали в себя какие-то геополитические условия, то в данном случае китайские условия этого не включали», — поясняла эксперт.

Скорее всего, условие кредита Минску — это предоставление льготных условий китайским компаниям на белорусском рынке, предполагала Спивак.

Теоретически потенциальным кредитором Минска могли бы оказаться и страны Западной Европы, ведь страна активно идет на сближение с Евросоюзом, а также с США, но это было бы дороже, чем взять деньги у Пекина, объяснял Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК.