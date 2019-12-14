Рассчитаться с Россией: Белоруссия займет у Китая

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин

Валерий Шарифулин/ТАСС
Белоруссия все-таки берет в долг у Пекина. Александр Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн. Деньги нужны Минску, чтобы рефинансировать ранее взятые займы от Москвы. Взамен китайские компании, скорее всего, получат льготные условия работы на белорусском рынке, говорят эксперты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн). Кредит будет выдан сроком на пять лет.

Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале. Александр Лукашенко поручил Министерству финансов подписать соответствующее соглашение.

«В целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействия развитию двусторонней торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заем шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3,5 млрд китайских юаней сроком на пять лет», — отмечается в документе.

В октябре министр финансов страны Максим Ермолович говорил, что Белоруссия до конца этого года планирует привлечь китайский кредит на 3,5 млрд юаней. Его рассматривали как альтернативу госкредиту РФ. Ранее речь шла о выдаче Москвой займа примерно на $600 млн.

%Минск не видит необходимости в получении политически обусловленных займов.

Так объяснял то, что сотрудничество с Москвой на этот раз не состоится, Максим Ермолович.

«Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», — говорил белорусский чиновник.

Однако Минфин РФ и сам отмечал, что может и не дать этого кредита. «Не решено пока. Его (решения по этому кредиту), может, и не будет», — предупреждал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Но кредит действительно политический. Это подтверждали российские чиновники. Так, в июне в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Силуанов связал выделение кредита с процессом интеграции Союзного государства, над которым работают в России и Белоруссии.

«Позиция, которую мы высказали Белоруссии: нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора. Просто так выхватывать какие-то позиции — компенсация налогового маневра, кредит или еще что-то, — все это нужно смотреть в комплексе в части того, как мы будем двигаться по интеграции», — указывал тогда Силуанов.

Однако Минск формат такой интеграции не устроил.

С помощью денег Китая Белоруссия сможет рефинансировать ранее взятые кредиты от Москвы.

«У нас достаточно длительное время выстраивались такие взаимоотношения с Российской Федерацией, что платежи в адрес РФ ежегодно рефинансируются. В текущем году это не получилось сделать, мы рассчитываемся по своим обязательствам перед в РФ на общую сумму больше $600 млн», — говорил Максим Ермолович.

Для Поднебесной ссуда выступает традиционным инструментом для распространения своего влияния по миру, отмечала ранее в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» руководитель проектов рейтингового агентства «Экcперт РА» Вита Спивак.

«Китайцы выдают кредиты очень охотно, это очень распространенная практика для китайских банков развития — кредитовать страны, которые являются их младшими партнерами. И в данном случае, судя по всему, если кредиты Москвы включали в себя какие-то геополитические условия, то в данном случае китайские условия этого не включали», — поясняла эксперт.

Скорее всего, условие кредита Минску — это предоставление льготных условий китайским компаниям на белорусском рынке, предполагала Спивак.

Теоретически потенциальным кредитором Минска могли бы оказаться и страны Западной Европы, ведь страна активно идет на сближение с Евросоюзом, а также с США, но это было бы дороже, чем взять деньги у Пекина, объяснял Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК.