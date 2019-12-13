Поезда разгонят цены: где в Москве подорожает жилье

К 2022 году в столице будет завершено строительство четырнадцатой по счету линии метро — Большой кольцевой линии (БКЛ). Как обещают московские власти, с 2023 года БКЛ полностью запустят. К этой дате цены на недвижимость в некоторых районах столицы, в которых будут построены новые станции БКЛ, подрастут, утверждают эксперты.

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В Нагатинском затоне, Лефортово, Аминьевском шоссе благодаря БКЛ стоимость квадратного метра может вырасти на 5-7%, поскольку заметно улучшится транспортная доступность этих районов, рассказал «Газете.Ru» Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН.

При этом часть станций БКЛ являются пересадочными на давно существующих линиях подземки, поэтому в их окрестностях рост цен маловероятен.

Такие станции, как «Терехово» и «Карамышевская», будут построены на удалении от существующих жилых домов. Поэтому вблизи них также не стоит ожидать подорожания квартир, добавляет Попов.

К 2025 году планируется запуск Бирюлевской линии метро. Она пройдет от ЗИЛа до Бирюлево Западного. Предполагается, что первый участок линии будет порядка 20 километров и на нем будут расположены девять станций.

«В районе конечных станций в Бирюлево цены также повысятся на 5-7% при начале активного строительства, еще на 7-10% за полгода до запуска движения и, наконец, на 5-7% после открытия. Таким образом, совокупный рост составит около 20% от базового уровня. В окрестностях промежуточных станций (то есть в районах, расположенных ближе к центру) рост не превысит 10-12%», — рассказывает Алексей Попов.

Еще один значимый транспортный проект и для столицы, и для Подмосковья — запуск Московских центральных диаметров (МЦД). Это система линий железнодорожного транспорта, созданная на базе существующей инфраструктуры Московской железной дороги.

Она соединяет столицу и Подмосковье и позволяет пассажирам делать бесплатные пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Также МЦД называют «наземным метро».

Всего планируется построить пять диаметров. Первые два — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» — были запущены в ноябре 2019 года. В стадии планирования находятся МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», МЦД-4 «Киевско-Горьковский» и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий».

Как подсчитали для «Газеты.Ru» в компании «Яндекс.Недвижимость», в 2019 году цены на квадратные метры в восьми районах столицы, через которые прошли диаметры МЦД, выросли более чем на 10%.

Так, сильнее всего они увеличились в Москворечье-Сабурово — со 162,3 тыс. рублей за «квадрат» до 186,7 тыс. (+15,1%). В районе находится платформа Москворечье второго диаметра МЦД.

На втором и третьем месте по подорожанию оказались Северный и Дмитровский районы (+14,7% и 14% к цене). Через эти районы прошел первый диаметр МЦД. Увеличились в цене квартиры и в Чертаново-Южное (+13,8%), Нижегородском районе (+13,6%), Покровское-Стрешнево (+13,4%), Беговом районе (+12,9%), Царицыно (+11,8%).

«Следующий на очереди — третий маршрут МЦД (Зеленоград-Раменское). Его запустят к 2022 году», — отмечают аналитики «Яндекс.Недвижимость».

Запуск новых диаметров (МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5) приведет к росту цен в соответствующих подмосковных городах на 12-15%, считают в ЦИАНе.

«Но в районе станций МЦД в пределах МКАД рост цен не превысит 5%», — прогнозирует Попов.

Впрочем, как полагает Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость», вряд ли грядущее открытие МЦД в Раменском районе глобально улучшит транспортную доступность района.

«Поэтому в будущем мы не ожидаем здесь существенного роста цен из-за открытия нового диаметра. Стоимость жилья если и будет расти, то в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры на подмосковной «вторичке» в целом», — поясняет Таганов.

Цены на недвижимость в результате осуществления масштабных транспортных проектов могут увеличиться примерно на 30%, предупреждает Игорь Индриксонс, управляющий инвестициями в недвижимость, основатель портала Indriksons.ru.

«Но не только транспорт важен, важно и наличие развитой инфраструктуры: хороших школ, детских садов, спортивных секций, дорог», — добавляет он.

Главный аналитик ПСБ Владимир Лящук между тем предупреждает, что застройщики, объекты которых располагаются близко к МЦД, могут воспользоваться строительством диаметров как маркетинговым ходом и неоправданно поднять цены. Так что, покупая недвижимость, стоит ориентироваться не только на транспортные проекты, но и изучать район в целом.