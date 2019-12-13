«Заморозка платежа»: как банки будут бороться с мошенниками

Банки придумали, как можно предотвращать мошенничества с переводами денег. О возможном механизме работы рассказал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Например, при подозрительных операциях банк может возвращать средства отправителю, даже если представитель кредитной организации не смог дозвониться до клиента и получить подтверждение.

Еще одно предложение — увеличить срок блокировки сомнительных денежных транзакций. В настоящее время он составляет два рабочих дня.

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По словам Войлукова, новые меры предотвращения мошенничества обсуждались на последней встрече специалистов, ответственных за безопасность в крупнейших банках, на площадке АБР.

Ранее банки получили право блокировать сомнительные платежи. Закон вступил в силу 26 сентября 2018 года.

Если перевод имеет признаки совершения операции без согласия клиента, то его могут заморозить на два рабочих дня. За это время сотрудник организации пытается связаться с отправителем и подтвердить совершение транзакции. Если до клиента банка не дозвонятся, через два дня средства все равно переведут получателю. Это следует из ФЗ-161 «О национальной платежной системе».

В 2018 году кредитные организации определили признаки, которые указывают на сомнительность платежа. Например,

к ним относятся переводы на счета лиц, включенных в базу данных Центробанка о попытках и случаях осуществления транзакций без согласия клиента.

Также это все отправления на устройства из той же базы регулятора и несоответствие обычных для клиента параметров проводимой операции — это время, день, устройство, через которое отправляется платеж, а также частота совершения операций.

Озвученные предложения полностью решить проблему мошенничества с банковскими переводами не смогут, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Объем мошеннических операций по картам настолько высок, что решить вопрос подобными вариантами не получится. В первую очередь, от блокировки карты на более длительный срок, нежели два дня, пострадают клиенты»,

— говорит собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, меры по защите от сомнительных операций нуждаются в серьезной методике, «которая максимально сможет помочь решить проблему мошенничества, при этом будут учтены интересы клиентов».

Борьба с мошенниками, безусловно, должна вестись, но ее способы не должны усложнять жизнь добросовестным клиентам, отмечает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

«Клиент, осуществляющий перевод, может быть просто за границей и до него не дозвонятся, а степень важности перевода для него может быть крайне высокой», — комментирует он.

По словам эксперта, также не стоит забывать о том, что мошенники могут подтверждать «личность» отправителя по телефону обманным путем.

Инициатива, конечно, полезна для борьбы с мошенниками, выманивающими у людей деньги со счетов, говорит генеральный директор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина. Но главная проблема не в этом.

«В случае пропажи денег со счета в результате перевода у клиента почти нет шансов доказать что-либо и вернуть деньги, особенно если речь идет о небольшой сумме: судебные издержки будут намного выше, да и победить банк очень сложно. Кредитные учреждения всегда старались занимать некую нейтральную позицию в таких ситуациях, а может быть, им стоит защищать клиента», — говорит генеральный директор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина.

Как заявили «Газете.Ru» в Банке России, «корректировка действующего механизма противодействия несанкционированным операциям путем увеличения срока приостановки транзакций не принесет положительного эффекта».

Тем не менее летом этого года Центробанк уже комментировал подобное предложение со стороны АБР — пролонгировать блокировку подозрительных платежей до 30 рабочих дней. В ответе регулятора указывалось, что изменения в законодательстве возможны только в том случае, если описанные меры действительно эффективны.

В Банке России тогда напомнили, что обычно вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода. В то время как получение талона-уведомления в полиции может существенно превышать отмеченный срок. Полученный талон направляется банку-отправителю.

«Таким образом увеличение срока блокировки средств на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять соответствующие меры после вывода злоумышленником похищенных средств», — отвечал регулятор АБР.

Ранее Центробанк сообщал о росте объема несанкционированных операций по банковским картам. По статистике Банка России за 2018 год, их объем превысил 1,38 млрд руб. Это на 44% больше показателя годом ранее в 961,3 млн руб.

За год было выявлено 417 тыс. нелегитимных операций. В среднем сумма одной такой операции составила 3,32 тыс. руб. Это почти на 10% больше средней суммы за 2017 год.

Кроме того, регулятор впервые сообщил, сколько украденных мошенниками средств вернули клиентам. За третий квартал 2018 года сумма составила более 230 млн руб.