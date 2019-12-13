«А у нас газопровод»: Зеленский отреагировал на слова Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту РФ Владимиру Путину в эфире национального телеканала «1+1».

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На этой неделе российский лидер во время саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. — «Газета.Ru») в Париже процитировал стих Сергея Михалкова, отвечая на вопрос про украинский газ.

«Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?» И у вас будет, может быть, дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Во время передачи «Право на власть» украинский лидер Владимир Зеленский ответил: «А у нас газопровод. И в этом баланс».

Он высказал уверенность в том, что существует «большой процент» вероятности заключения договора о транзите газа. Украина прекратила прямые закупки российского газа в 2015 году. Киев заменил его реверсными поставками из Европы.

Возобновление прямых поставок газа на Украину обсуждалось на переговорах по российско-украинскому транзиту. Об этом говорил глава Минэнерго России Александр Новак.

Текущий контракт истекает 31 декабря 2019 года, и стороны еще не договорились по ключевым вопросам. Москва предлагала подписать краткосрочный договор сроком на один год, европейская сторона настаивает на 10-летнем контракте с прописанными в документе минимальными мощностями прокачки топлива в 60 млрд кубометров в год.

Во время эфира Зеленский напомнил о предложении Москвы и указал, что украинская сторона солидарна с Еврокомиссией и предложила контракт c десятилетним сроком.

«Потом нам предложили три года, а мы предложили компромисс 10 лет. Думаю, мы сойдемся на нормальном [варианте]. Очень хочется. Переговоры будут продолжены. Я почему-то, так могу сказать, уверен, что мы подпишем договор о транзите. Большие средства для Украины. Нам это очень нужно», — cказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Украинский политик подчеркнул, что это не политический вопрос, а экономический. По словам Зеленского, главный спор в подписании нового транзитного контракта — это его сроки.

«России нужно продавать газ, Европе этот газ нужен. У нас труба. В принципе всем выгодно», — добавил президент Украины.

Впрочем, украинский премьер-министр Алексей Гончарук допустил, что после 1 января 2020 года продолжение российско-украинских переговоров может сопровождаться «газовой войной». Об этом он писал в социальной сети.

«Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с «газовой войной». Но мы полностью к этому готовы: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а «Северный поток — 2» не достроен», — указал Гончарук.

Российский газопровод «Северный поток — 2» запустят в середине 2020 года. Сделано это будет независимо от американских санкций, заявлял на днях глава МИД России Сергей Лавров. Ранее конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», которые идут в обход украинской газотранспортной системы. Ограничительные меры Вашингтон принял для защиты энергетической безопасности Европы, поясняли на Капитолийском холме.

В скором времени стороны смогут обсудить вопросы транзита еще раз, узнали СМИ. Состав делегаций не уточнялся. До этого переговоры по газу в Вене проходили 6 декабря, 28 ноября. Они проводились без участия посредника — Брюсселя.

«Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни», — указывали в «Газпроме» после встречи в ноябре.