Роструд создает цифровой «back office» рынка труда

- В чем уникальность сайта «Работа в России»?

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- Это крупнейшая электронная база вакансий в стране, основной источник информации которой – органы службы занятости населения. В то же время мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями, которые размещают свои вакансии на нашем портале. То есть «Работа в России» удовлетворяет спрос практически всех работодателей, в том числе тех, которые относятся к малому бизнесу, государственным или муниципальным организациям, и не могут в силу различных обстоятельств пользоваться услугами платных сайтов. Другие наши клиенты в силу закона работают с органами службы занятости, то есть не в цифровом, а в «аналоговом» режиме, напрямую представляя документы в центры занятости.

«Работа в России» помимо непосредственно работной имеет социальную направленность, ориентируя клиента не только по зарплатным и карьерным ожиданиям, но и предоставляя информацию об условиях жизни и быта. Особенно это значимо для программы трудовой миграции населения. То есть если человек решил переехать из одного региона в другой, ему важно, где он будет жить, какая там средняя зарплата, какие есть учреждения здравоохранения, культуры.

Сайт интегрирован с партнерскими проектами, в частности на «Яндекс.Картах», можно, например, посмотреть маршрут и рассчитать время до работы. Также представлена информация об инвестиционных проектах, которые реализуются в регионах, представлена информация о доступности детских садов, уровне цен, в общем – те показатели, на которые человек ориентируется при выборе работы, кроме собственно условий труда.

На портале можно увидеть приоритетные для привлечения человеческих ресурсов регионы – это Дальний Восток, Сибирь, Север России. Там есть необходимость и потребность в кадрах. И, соответственно, здесь работодатели зачастую предлагают более высокий уровень оплаты труда. Кроме того, в этих регионах действуют программы поддержки при переезде – когда регион предоставляет работодателю финансовую поддержку, которую он может расходовать на обустройство работника, оплату переезда, жилья и другие цели. «Работа в России» является одним из элементов реализации государственной программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

Еще одна уникальность «Работы в России» – это вакансии с жильем. В данный момент на портале 189 тысяч вакансий, которые предполагают предоставление жилья при трудоустройстве.

Кроме того, есть специальный раздел для слабозащищенной категории граждан. Им могут воспользоваться как соискатели при подборе рабочего места, так и работодатели при формировании вакансий. Например, многодетные семьи, несовершеннолетние работники, граждане, освобождаемые из мест лишения свободы. Для инвалидов на портале реализована возможность выбора вакансии с учетом определенного ограничения функции жизнедеятельности (нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и др.). На сегодняшний день «Работа в России» предлагает 86 тысяч рабочих мест для инвалидов.

Также доступен голосовой сервис, позволяющий гражданам с ограничениями по зрению пользоваться всем функционалом портала. При этом реализация возможности указания в резюме соискателя информации об инвалидности упрощает для работодателей процесс подбора работников на квотированные рабочие места.

В этом году появился отдельный раздел «Опытные кадры» для тех работодателей, которые с удовольствием принимают к себе на работу граждан старшего возраста. Не секрет, что некоторые компании, несмотря на то, что установлен прямой запрет дискриминации по возрастному принципу, ищут более молодых сотрудников, но есть и другие, которым важен опыт. На портале же сформирован пул таких работодателей и пул резюме граждан, чей трудовой стаж превышает 30 лет. Также в разделе представлена информация и о возможностях обучения или переобучения, которые Роструд реализует в том числе совместно с «WorldSkills» и органами службы занятости субъектов РФ.

- Как родилась идея создания сайта?

- На самом деле, «Работа в России» пережила уже, два рождения. Скоро, мы на это надеемся, будет третье. В 2009 году портал был открыт заместителем председателя правительства Татьяной Алексеевной Голиковой, которая в тот момент являлась министром здравоохранения и социального развития. Первоначально здесь были только вакансии службы занятости, резюме, обеспечивалась связь между работником и работодателем. В 2015 году в соответствии задачами, который поставил президент России Федеральному Собранию, были внесены изменения в закон о занятости и принято постановление правительства, которые придали «Работе в России» новый импульс. В итоге сайт сильно обогатился именно теми сервисами и возможностями, которые он сегодня имеет. Одной из ключевых задач стало сопровождение трудовой миграции – обеспечение притока кадров в регионы.

Сейчас мы совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прорабатываем вопрос о необходимости движения в сторону частного-государственного партнерства, взаимного обмена информации с коммерческими порталами и формирования цифровой экосистемы рынка труда.

Отдельное направление развития – это верификация данных для того, чтобы работодатель без непосредственного собеседования мог получать подтвержденную информацию, например, об образовании соискателя, о наличии каких-либо свидетельств, сертификатов об участии в различных программах обучения и переобучения. В этом году мы проводим интеграцию с Национальным агентством развития квалификаций, которое в соответствии с Федеральным законом о системе независимой оценке квалификации производят независимую оценку и выдают сертификаты о подтверждении той или иной квалификации. И теперь на сайте «Работа в России» пользователь, который указал, что имеет определенный сертификат, будет проверяться через агентство и получать подтверждение.

Помимо этого, нам видится перспективным и важным для работодателей получение информации об участии соискателей в международных движениях, прежде всего, в «WorldSkills» и «Абилимпикс». «Работа в России» уже интегрирована с информационным ресурсом подтверждения компетенции «WorldSkills» и получает подтвержденный статус участника «Абилимпикс». В перспективе мы планируем интеграцию с образовательными программами Университета Национальной технологической инициативы «20.35» и АНО «Россия – страна возможностей». Значимыми для рекрутера являются и личные характеристики человека, например его участие в проекте «Добровольцы России», эти сведения на сайте тоже есть.

В следующем году мы также планируем запустить сервис «Банк предприятий и организаций». Он делается на базе нашего другого ресурса «Онлайнинспекция.рф», но станет полезным и для пользователей «Работы в России». В «банке» будет представлена информация, в том числе, о результатах проверок российских работодателей и выявленных нарушениях – задержки зарплаты, несчастные случаи, а также открытые данные, которые публикуются налоговой службой, сведения об арбитражных делах. Они особенно востребованы соискателями, которые хотят получить максимум информации о своем будущем работодателе. Также этот сервис будет полезен бизнесу, который хочет проверить добросовестность своих субподрядчиков и оценить возможные риски, связанные возможным несоблюдением ими трудового законодательства.

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Минтрудом России готовится суперсервис «Трудовые отношения онлайн», который предусматривает формирование документов, связанных с работой в электронном виде. Его центральным элементом является цифровой трудовой договор. С его помощью можно будет подтвердить конкретный факт трудоустройства. В перспективе может рассматриваться интеграция с Пенсионным фондом России в рамках законодательства об электронной трудовой книжке. Все это позволит работодателю получить подтвержденную информацию о трудовом стаже соискателя. Естественно, все это взаимодействие может осуществляться только с согласия владельца этих данных.

- Недавно вами проводился опрос на тему того, как улучшить работу сайта. Какие выводы можно сделать по результатам ответов?

- Значимым направлением развития 80% пользователей считают указание вредных условия труда, если они существуют на предприятии. Частично на этот запрос ответить сервис «Банк предприятий и организаций», где будет представлена информация о существующих рисках. Для большинства соискателей (80%) не имеет значение визуальное оформление вакансий, при этом 86% хотели бы видеть более подробную информацию об описании ее деятельности и времени работы. Еще 81% соискателей изъявили желание оставлять отзывы о компаниях и о самих вакансиях. Сейчас существуют ресурсы, которые так или иначе эту информацию получают. Но там нет никакой верификации. Мы планируем внедрить форму для отправки комментариев именно для проверенных пользователей, которые зарегистрированы в ЕСИА.

- Какие ресурсы вы рассматриваете как конкурентов?

- Мы не стремимся конкурировать. С одной стороны, понятно, в какой нише интернет-рынка мы находимся – это сайты, которые обеспечивают функционал связи работника и работодателя. Но нам более важно взаимодействие, чем конкуренция. Коммерческие ресурсы, имеют большую гибкость, большие возможности для тонкой настройки под требования своего клиента. «Работа в России» в этом отношении должна стать открытым к взаимодействию с партнерами цифровым бэк-офисом рынка труда. Мы делимся своими вакансиями. Любой агрегатор, любой работный сайт подключается к нашему API и в автоматическом режиме может получать эту информацию. Роструд заключил ряд соглашений о взаимодействии с такими крупнейшими ресурсами, как «Яндекс» и «HeadHunter». Мы открыты для взаимодействия и с другими порталами.

- Какое количество соискателей в данный момент на сайте?

- Обычно количество соискателей в этой сфере вычисляется количеством резюме, представленных на портале. Но это не совсем верно, многие резюме «висят» годами и уже десятилетиями. У нас в настоящее время активных резюме на портале более миллиона. Что касается зарегистрированных соискателей, то их число превышает 2 млн. Но контактные данные работодателей мы не закрываем. Любой соискатель может зайти на портал, найти вакансию, увидеть телефон или другие контакты, даже не регистрируясь. Наша главная задача – связать людей, а не сформировать статистику.

- Какому количеству соискателей удалось найти работу именно с помощью вашего сайта?

– Большинство наших вакансий относится к службе занятости населения. В этой связи могу сказать, что за три квартала нынешнего года органами службы занятости населения было трудоустроено более 1,1 млн человек.

Но кроме официального трудоустройства есть еще такая важная часть нашей работы, как организация стажировок и практик, и взаимодействие между студентами, вузами и работодателями. Сейчас как раз формируется функционал для образовательных организаций и профилей студентов. Потому что профиль студента – это не совсем резюме, если мы понимаем под студентом человека, который впервые получает образование. Это не опыт работы, а его личные качества, заслуги, проекты. Это параллельная линия к основному рынку труда. Мы хотим сформировать маркетплейс для работодателей и вузов. Возможно, в перспективе мы придем к практике дистанционной стажировки студентов. Особенно важным здесь является формирование связи между учащимся и предприятием еще до окончания учебного заведения. Это напрямую будет способствовать быстрому трудоустройству выпускников по полученной профессии.