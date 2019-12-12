Борьба с бедностью: МРОТ повысят на 850 рублей

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Проект об увеличении МРОТ был внесен правительством в Госдуму 30 сентября. Комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил его 16 октября.

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На данный момент размер МРОТ составляет 11,28 тыс. руб. В результате принятия законопроекта с 1 января следующего года он будет проиндексирован на 850 рублей. Предполагается, что МРОТ будет установлен на уровне 12,13 тыс. руб.

Таким образом МРОТ увеличится на 7,5%. Это почти в два раза больше прогнозируемой инфляции. Чиновники ожидают ее на уровне до 4% в этом году.

Документ также предусматривает, что МРОТ может быть равен не только величине прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, но и превышать его.

Индексация будет проведена дифференцированно — с 850 рублей в центральных и южных районах до 2,55 тыс. рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения указанных коэффициентов и надбавок, отмечалось в финансово-экономическом обосновании.

Повышение МРОТ потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 20,9 млрд рублей, сообщал ранее глава Минтруда Максим Топилин. Из федерального — 5,8 млрд рублей, из бюджетов регионов — 15,1 млрд рублей.

«При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц», — говорилось в пояснительной записке.

На увеличение зарплат сотрудников федеральных госучреждений уйдет 5,8 млрд рублей, работников государственных и муниципальных учреждений субъектов — 15,1 млрд рублей.

От МРОТ зависит целый ряд социальных выплат: величина оплаты больничных, пособий по безработице, беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также социальные пенсии. Увеличение МРОТ позволит повысить заработную плату около 3,2 млн работников, следовало из пояснительной записки к законопроекту.

Согласно закону, работнику не вправе начислять зарплату меньше минимального размера оплаты труда.

Повышение минимального размера оплаты труда происходит на фоне борьбы с бедностью. По данным статистики в России в настоящее время за чертой бедности проживает более 20 млн человек.

Впрочем, по словам экспертов, в реальности жизни россиян после повышения МРОТ не сильно изменится.

«Если говорить в абсолютных величинах, то, конечно, рост на 850 рублей не поменяет жизнь людей, хотя в процентах — рост показателя на 7,5% выглядит существенным, особенно, если учитывать инфляцию на уровне 3,5-3,7% в этом году», — говорит Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

Если опираться на наблюдаемую инфляцию в 10% на самые популярные группы товаров и услуг, то окажется, что МРОТ не успевает за ростом цен, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Эксперты предвидят, что не все работодатели повысят зарплаты в связи с повышением МРОТ.

Как пояснял «Газете.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев, поскольку по закону нельзя платить зарплату ниже уровня МРОТ, ведь это грозит серьезными штрафами для предприятия, то компании могут пользоваться лазейкой — оформлять сотрудника на неполную занятость.

По официальным данным, в стране около 775 тысяч трудоспособных занятых россиян получают зарплату ниже МРОТ. Это 2,9% рабочей силы.

Между тем президент России Владимир Путин пообещал обдумать вопрос увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) на сумму подоходного налога. Об этом он заявил во вторник, 10 декабря, во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Вопрос, конечно, очень важный, потому что он чувствительный и социально значимый, и его люди не зря задают. <…> Хочу вас заверить, что я ваш вопрос без ответа не оставлю, но не сейчас», — сказал Путин в ответ на вопрос одного из участников встречи.

По его словам, так как МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, то после вычета подоходного налога человек получает зарплату ниже прожиточного минимума, именно поэтому вопрос требует проработки.