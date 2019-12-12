Треть доходов на еду: как изменился рацион россиян

За пять лет количество семей, которые не испытывают проблем с питанием, увеличилось — с 94,2% до 95,4%. Такие итоги подвел Росстат.

Реклама

Исследование статистическим ведомством проводится раз в пять лет. Таким образом было проведено сравнение потребления россиян с 2013-го по 2018 год.

В опросе принимало участие 45 тыс. домохозяйств в каждом из субъектов России. Охват — 96,4 тыс. респондентов. Проводили исследование в мае-июне 2018 года. В ходе него респондентов просили оценить обеспечение пищей. Также сотрудники Росстата исследовали состав рациона.

Большинство домохозяйств (71,3%) заявили в 2018 году, что их питание за последний год никак не изменилось, а 12% участников сообщили, что оно улучшилось.

Впрочем, доля семей, которым достаточно именно той еды, что они хотят, сократилась за последние пять лет. В 2013 году таких было 52,3% респондентов, а в 2018-м — уже 51,7%.

Чуть меньше стала доля тех, кому недостаточно еды. Если в 2013 году она была 5,8%, то в 2018-м — 4,6%.

Не доедают пенсионеры (7,1%), а также неполные (7,7%) и многодетные семьи (7,5%).

Согласно Росстату, все больше россиян могут позволить себе фрукты и овощи. Если в 2013 году овощи ежедневно или несколько раз в неделю употребляли 60,9% респондентов, то спустя пять лет — 75,6%. Едят фрукты каждый день или несколько раз в неделю 60,3% граждан, а в 2013 году — 57%.

Снизилось употребление россиянами мяса и мясопродуктов, хлеба, мучных продуктов, рыбы. По рыбе показатели упали на 29% у женщин и на 28% у мужчин.

Так, в 2018 году в среднем россияне съедали 14,4 кг и 19,5 рыбы в виде приготовленных дома блюд или готовых продуктов. В 2013 году это было уже 20,4 и 27,1 кг рыбы и продуктов из нее.

Интересно, что также упало употребление картошки. И для женщин, и для мужчин падение составило 26%, снизившись до 43,8 и 64,4 кг в год.

Больше россияне стали покупать растительное масло.

И у женщин, и у мужчин значительно выросло употребление яиц. Если в 2013 году женщина в среднем съедала 171,3 яиц, то в 2018-м — 220,7 шт. Одному мужчине нужно было 300,2 яиц пять лет назад, в 2018 году — 364,8 шт.

«Согласно данным Росстата, житель России употребляет в среднем меньше рекомендуемой Минздравом нормы молока и молочных продуктов, фруктов и овощей, но существенно больше рекомендуемой нормы мяса, растительного масла и других жиров. В пределах рекомендуемой нормы находится потребление хлебобулочных продуктов и рыбы», — отметила в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» глава экспертного центра при бизнес-омбудсмене Анастасия Алехнович.

В целом доля расходов на питание составляет 34,3% от денежных доходов россиян, подводит итоги Росстат. Но это очень много, указывают эксперты.

Например, в странах с высоким уровнем жизни траты на продукты питания в среднем составляют 10-15% от суммы всех расходов, указывает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его словам, на продукты россияне стали тратить больше из-за проблем с доходами — они давно уже не растут, а цены при этом на товары и коммунальные услуги увеличиваются постоянно.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев напомнил, что доходы россиян падают много лет подряд, а это не может способствовать улучшению качества питания. «Так что россияне переходят на более дешевые продукты», — указывает Павел Сигал.

Для сравнения, в Люксембурге доля затрат на питание составляет 8,6% семейного бюджета, в Великобритании — 11%, во Франции — 16,4%.

«Еще в 2013 году граждане России тратили на покупку продуктов 27,7% от суммы всех расходов, сейчас этот показатель вырос», — комментирует результаты исследования собеседник «Газеты.Ru».

В рейтинге европейских стран по доле расходов на питание Россия в 2013 году занимала 30 место из 40 (29,5%), поэтому в 2019 году наша страна в этом списке опустится еще ниже, добавляет он.