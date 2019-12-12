Отношения на вырост: как торговать с Америкой

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о желании в несколько раз увеличить товарооборот между странами. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источник, близкий к российской делегации.

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По данным газеты, во время переговоров Дональд Трамп несколько раз упомянул о таком желании.

Как именно можно добиться этого в условиях антироссийских санкций, на встрече не обсуждалось. Но предполагается, что вопрос будет решаться в рамках российско-американского Делового консультативного совета. Ожидается, что в ближайшие месяцы будет объявлено о его запуске. Он должен придать новый импульс бизнес-диалогу Москвы и Вашингтона.

Сергей Лавров также говорил о восстановлении экономических отношений.

«Несмотря на санкции, двусторонняя торговля при президентстве Дональда Трампа уверенно росла. С уровня $20 млрд, на который этот объем торговли низвел Барак Обама, Дональд Трамп по итогам этого года помог достичь уровня $27 млрд», — сообщил Лавров.

По его словам, рост товарооборота почти на одну треть означает открытие новых рабочих мест в обеих странах и увеличение прибыли производителей. А если придать дополнительный стимул торговым отношениям между странами, результаты будут «еще более взаимовыгодны».

По данным ФТС, внешнеторговый оборот России в 2019 году сократился практически со всеми странами из числа топ-10 основных торговых партнеров — кроме Китая.

Причины такого падения — снижение цен на нефть.

Одним из основных товаров, поставляемых из России, является «черное золото», и с 2014 года стоимость нефти сорта Urals снизилась со $100 за баррель почти в два раза.

Снизился товарооборот и под воздействием санкций со стороны США, Евросоюза и ряда других стран, а также последовавших за ними продовольственные контрсанкции. Негативно сказались на объемах торговли снижение курса рубля, резкий рост цены ввозимых в Россию товаров. Как следствие, в России упал уровень потребления.

Однако обороты торговли между РФ с США упали значительно меньше, чем с европейскими странами.

В первом полугодии 2019 года по сравнению с первой половиной 2014 года товарооборот сократился на 11%. Для сравнения: падение с Германией — 29%. Если в 2014 году США занимали девятое место в десятке торговых партнеров России, то сейчас переместились на пятое.

Создать новый механизм взаимодействия бизнес-лидеров наших стран Владимир Путин предложил Дональду Трампу еще в ходе переговоров 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президент РФ заявил, что для содействия развитию взаимной торговли и инвестиций достигнута договоренность о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса.

Владимир Путин в тот момент подчеркнул, что со стороны деловых кругов обеих стран, «безусловно», есть интерес к сотрудничеству.

За прошедшие полтора года группа так и не образовалась. «Коммерсант» пишет, что российский бизнес был готов приступить к реализации идеи Путина. Но от американской стороны долгое время четких сигналов не было. В Вашингтоне ссылались на то, что крупные предприниматели, ведущие бизнес с Россией, скептически относятся к идее создания такой группы.

Отмечалось, что уже существующих профильных двусторонних организаций достаточно.

«Есть целый ряд факторов, которые будут препятствовать росту товарооборота между Россией и США. И санкции это лишь один из них. Они в большей степени влияют именно на инвестиции в Россию, а не на товарооборот.

Гораздо важнее то, что потребительский спрос в России, судя по всему, в ближайшие годы расти не будет, так что и новых ниш и возможностей для товаров из США не будет.

Например, тот же американский автопром в России сейчас почти не представлен — вроде бы увеличивай хоть в десять раз, но ведь конкуренция тоже никуда не денется, так как японцы и европейцы так просто рынок не отдадут, а спрос на нем сейчас и так падает. Как увеличить экспорт из России, также не совсем понятно. Главный вопрос: производим ли мы что-то, что было бы востребовано там? Нефть у них своя. Так что в ближайшие годы товарооборот вряд ли существенно вырастет», — считает создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко.