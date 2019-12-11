Ключевая ставка: Банк России оказался на распутье

Центробанк, на ближайшем заседании совета директоров 13 декабря, может как опустить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 6,25% годовых, так и оставить ее без изменений, считает большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов.

Реклама

Нет однозначного мнения и у западных аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу экспертов Bloomberg, 20 из 27 респондентов прогнозируют снижение на 25 б.п., пятеро — паузу в снижении, двое — второе подряд снижение на 50 б.п.

С июня Банк России уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых. Предыдущий раз — в октябре ЦБ довольно резко уменьшил ее — сразу на 50 базисных пунктов. И аналитики тогда отмечали, что запас для еще одного снижения в этом году, на 25 б.п, у Банка России есть.

К тому же и ЦБ давал косвенные намеки на возможность такого шага. Например, выступая в Госдуме в ноябре, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

Директор департамента ДКП ЦБ Алексей Заботкин в интервью РИА «Новости» называл факторы, которые могут повлиять на решение совета директоров: статистические данные в целом укладываются в прогноз регулятора, нет острых внешних рисков, а бюджетные расходы значительно ускорились. При этом динамика реальных доходов населения на фоне низкой инфляции улучшилась, а это поддержало потребительский спрос.

По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича,

шансы на то, что ЦБ снизит ставку или оставит ее без изменения, примерно равные.

С одной стороны, инфляция к концу года может оказаться около нижней границы диапазона ЦБ в 3,2-3,7%, а это оставляет Банку России достаточно места для еще одного маневра по уменьшению ставки, говорит он.

«Наблюдаемая динамика цен создает риски очередного отклонения инфляции от базового прогноза Банка России. Это практически гарантирует принятие решения Банком России о снижении ключевой ставки 13 декабря», — соглашается Денис Попов, аналитик Промсвязьбанка.

Так, согласно данным Росстата за прошедшую неделю, инфляция прибавила всего 0,1%.

«Среднесуточный рост цен с начала декабря ускорился, но остается существенно ниже уровней конца 2018 года. В результате, индекс цен уже «ушел» ниже 3,4% г/г, и по нашим оценкам по итогам года окажется ниже 3,2%, то есть ниже базового прогноза ЦБ», — говорит Попов.

С другой стороны, Банк России может испугаться нестабильности на мировых рынках. Если регулятор 13 декабря снизит ключевую ставку, то следом за ней упадут доходности российских долговых бумаг – ОФЗ. Это может привести к более существенному оттоку иностранного капитала из активов РФ, и, соответственно, стать фактором дополнительного давления на рубль.

Так, с 15 декабря Америка может ввести новые пошлины на китайские товары. И если это произойдет, начнутся колебания на мировых рынках. А это несет угрозу стабильности всей финансовой системы и существенно ударит по российской экономике, говорит заместитель председателя правления «Локо-Банка» Андрей Люшин.

Также ЦБ обращает пристальное внимание на геополитическую напряженность в латиноамериканском регионе, которая может привести к дестабилизации всех развивающихся рынков, говорит Покатович.

Сейчас рубль чувствует себя относительно спокойно. Доллар США в течение полутора месяцев торгуется около отметки 64 рублей. Курс евро балансирует около 71 рубля.

Снижение интереса инвесторов к российским бумагам способно повысить курс доллара до 67,5 руб., говорят эксперты.

На данный момент доходность наших десятилетних бумаг находится на уровне 6,5% годовых, примерно как и облигаций Бразилии. Бонды США на такой же срок дают всего 1,75%, а облигации Испании приносят инвесторам 1%. Бумаги Франции и вовсе показывают отрицательную ставку — минус 0,1%

В прошлый раз, перед тем, как ЦБ снизил ставку сразу на 50 б.п., глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла о «решительном шаге» в интервью западной прессе, вспоминает Люшин. Сейчас все-таки таких однозначных сигналов нет. Поэтому регулятор может поступить как угодно.

Вероятно ЦБ сохранит ориентир по ключевой ставке на ближайшие полгода в 6%, в то время как ее снижение ниже этой планки произойдет лишь при появлении дополнительных предпосылок, полагает Покатович. К их числу он относит дальнейшее существенное замедление инфляции.