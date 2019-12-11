Новый порог: интернет-покупки обложат пошлинами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов. По его словам,

с 1 июля 2020 года лимит может быть снижен до €100, с 1 января 2021 года — до €50, и наконец с 1 января 2022 года — до €20.

Как пояснил Осипов, это не значит, что решение конечное.

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«В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — говорилось в резолюции Дмитрия Медведева на письмо Силуанова.

По данным источника ТАСС, Силуанов ссылался на то, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается НДС и ввозная таможенная пошлина, в то время как в традиционной рознице указанные платежи есть. В результате в Минфине отмечают переток прибыли и налогов из России в иностранные интернет-магазины.

Вопрос с обложением налогом зарубежных покупок россиян стоит давно. Федеральная таможенная служба еще в 2016 году предлагала снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок. В пример приводилась Белоруссию, где лимит установлен на уровне €22 в месяц.

Порог беспошлинной торговли в последние годы в России снижается. Так, до 1 января 2019 года россияне имели право без пошлин покупать на иностранных площадках товары на сумму до €1000 в месяц, с начала года порог был снижен вдвое — до €500.

За любые посылки, превышающие эту стоимость, покупатель должен дополнительно заплатить 30% от суммы превышения.

С 1 января 2020 года порог беспошлинной торговли в России снижается до €200 и до 31 кг за одну посылку.

Ни о какой справедливости путем условного уравнивания российских и китайских ритейлеров речи не идет, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Это поиск источников пополнения бюджета в условиях действия бюджетного правила.

То есть в очередной раз помогать рублем в формировании бездефицитного бюджета будут рядовые россияне, поскольку снижение порога беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов ударит по карману потребителей. В стоимость приобретаемых ими товаров, например на e-Bay или Aliexpress, будет закладываться размер пошлины», — отмечает эксперт.

Благодаря снижению порога по итогам первого полугодия 2019 года количество облагаемых пошлиной посылок выросло сразу в четыре раза.

Таможенники за полгода оформили 107 тыс. посылок, облагаемых пошлиной, тогда как за аналогичный период 2018 года — всего 24 тысячи.

Председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков в беседе с «Газетой.Ru» подчеркивает, что новая инициатива негативно повлияет на рынок и затронет малообеспеченных россиян, привыкших к выгодным покупкам на зарубежных интернет-магазинах.

«Это создает социальную напряженность, потому что в интернете много приобретают и особенно тщательно ищут наиболее дешевые варианты семьи с небольшим достатком. Например, в рамках совместных закупок часто формируются заказы на одежду и обувь для детей, поскольку у семей нет возможности переплачивать в три-четыре раза выше за аналогичные товары в России. А сейчас им придется либо уходить в серую зону, делать это полулегально или нелегально, либо переплачивать.

Это затронет миллионы россиян», — предупреждает специалист.

По его мнению, снижение беспошлинного лимита приведет к увеличению числа серых и нелегальных участников рынка, поскольку потребители начнут искать обходные пути.

В результате бюджет от таких поступлений особо и не выиграет, тогда как бюрократическая нагрузка увеличится на всех: на сотрудников таможни, налоговых органов и т. д.

«Появляется юридическое лицо, которое действует в интересах потребителя. Такие сервисы уже сейчас есть, но пока не очень популярны, а потом они просто расцветут. Создают фирму-однодневку «Рога и Копыта», она ввозит какое-то количество товаров [из зарубежных интернет-магазинов], налогов не платит», — объясняет схему Аншаков.