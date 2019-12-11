О чем мечтают россияне: определена справедливая зарплата

Справедливый минимум доходов для работающего человека должен начинаться от 50 тысяч рублей в месяц. Так считают более трети (35%) россиян. Это выяснили эксперты Общественной палаты РФ в ходе исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».

Каждый третий опрошенный (31%) назвал справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, каждый пятый — 30-40 тысяч рублей, каждый десятый — 21-30 тысяч рублей,

сообщают РИА «Новости».

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Как показало исследование ОП РФ, граждане сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах. Такой вариант выбрали 60% опрошенных.

На недоступность качественных медицинских услуг жалуются 49% опрошенных, а 38% указали на территориальное неравенство.

Правительство догонит и добавит

Неравенство в доступе к культурным благам испытывают сейчас 8% респондентов, к благоприятной экологической среде — 11%. Еще 13% указали на невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность родных и близких.

Подавляющее количество опрошенных (97%) связывают надежды на снижение неравенства в обществе с усилиями государства.

А 91% считают, что этому будет способствовать снижение «демонстративного потребления» некоторой части общества.

Неравенство снизится, полагают 80%, если будет усилена социальная ответственность бизнеса, 71% уповают на роль некоммерческих организаций.

Судя по результатам исследования, подавляющее большинство россиян часто испытывают чувство социальной несправедливости. Не сталкивается с подобным явлением только 1%.

Кроме того, 90% участников опроса согласились с тем, что государство своей политикой должно нивелировать чрезмерную разницу в доходах людей. Но более половины не согласны, что разрыв между бедными и богатыми является необходимым условием для процветания страны.

Спорным оказался вопрос и о том, справедливо ли, что люди с большим достатком дают своим детям лучшее образование. Согласились с этим 26%, но 34% выразили сомнение, а 40% выступили против такого утверждения.

Исследование Общественной палаты проводилось на условиях анонимности в форе заполнения электронной анкеты с 19 ноября по 6 декабря. Участие в нем приняли 674 человека — поровну мужчин и женщин.

ЖКХ не даст разбогатеть

Реально располагаемые доходы россиян в период с января по октябрь 2019 года выросли, убеждены в правительстве. Как сообщил 5 декабря премьер Дмитрий Медведев, «вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс». По его прогнозам, «плюс» будет 0,2–0,3%.

Но при этом доходы россиян в значительной степени будут отъедать обязательные платежи. Это плата за услуги ЖКХ, госналоги, оплата кредитов. Их доля в 2019 году превысит 15% от доходов россиян, что является критическим уровнем. Такая оценка содержится в исследовании «БКС Премьер».

Россиянам предстоит заплатить в обязательном порядке 9,3 трлн рублей, что на 10% больше, чем в 2018 году, сообщали ранее «Известия». Рост доли обязательных платежей, прежде всего на погашение кредитов, оказывает давление на благосостояние граждан.

Аналитики приводят следующие данные: если в 2018 году на кредиты приходилось 9,6%, а на ЖКХ и налоги 5% от доходов населения (14,6% в совокупности), то в этом году эти показатели выглядят уже иначе — 10,4 и 4,9% соответственно.

Доля кредитов выросла, тогда как доля ЖКХ и налогов находится на условно стабильном уровне.

В следующем году из-за мер Центробанка РФ по охлаждению финансового рынка нагрузка несколько упадет, прогнозируют эксперты. Однако если потребкредитование «задавить», то перспективы роста экономики могут оказаться под угрозой.

Ранее Росстат назвал самую распространенную зарплату в России — 23,5 тыс. рублей. Отмечается, что именно такую зарплату получают 15 — 20% занятого населения страны. Это модальное значение — то есть то, которое повторяется с наибольшей частотой.

Статистика по реальным доходам населения тем более не дает повода для оптимизма. Реальные доходы россиян падают пять лет, снижаясь с 2014 года.