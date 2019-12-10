Борщ вне политики: почему Украина закупает картофель в России

На Украине увеличивают импорт картофеля. В ноябре был поставлен рекорд: было ввезено 46 тысяч тонн. Если сравнивать с показателями ноября 2018 года, то объем вырос в 15 тысяч раз. Об этом свидетельствуют данные портала EastFruit.

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Всего за период с июля по ноябрь 2019 года импорт картофеля на Украину достиг 188,4 тысячи тонн. Это в 700 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона.

По оценкам аналитиков портала, в октябре-ноябре до половины всех розничных продаж картофеля приходилось на импортную продукцию, ввезенную преимущественно из Российской Федерации.

Этот год оказался для Украины неурожайным. Из-за затяжных дождей и града развились болезни картофеля. Как отмечал глава Союза украинского селянства Иван Томич, у низкого урожая было сразу несколько причин.

«Главная — западные и северные области потеряли часть урожая из-за затяжных дождей, града. Затем развились болезни картофеля. То, что не погибло от дождя и болезней, догорело на солнце. Юг для картофеля не является решающим. Основную массу собирают на севере и западе страны. В средней полосе Украины урожайность картофеля ниже в полтора раза», — пояснял Томич (цитата по Gazeta.ua).

Такого низкого урожая картофеля, как в этом году, в Украине не было последние 15-20 лет. При этом фермеры летом предупреждали, что цены на импортный продукт будут в два раза выше.

В итоге прогноз был даже перевыполнен. Стоимость 1 кг картошки в июле-августе в украинской рознице достигла 20-25 грн (более 60 рублей). Это рекорд в истории Украины.

Так, в 2018 году за кило картофеля просили в супермаркете 4-5 грн, а закупали у фермеров по 1-1,5 грн.

Укрстат, впрочем, хотя и фиксирует рост цен на картошку в стране, но не настолько сильный, как заметно в рознице. Так, по данным статистики, в октябре овощ подорожал до 15,29 гривен на килограмм (выше 40 рублей за килограмм). На таком уровне цены держатся примерно с лета.

В итоге из-за роста стоимости картофеля на Украине борщ плавно переместился в категорию «праздничных блюд», пишут местные СМИ. Действительно, как подсчитала ранее «Газета.Ru», по данным на октябрь, стоимость набора для приготовления этого блюда, если перевести его цену в российские рубли, обойдется на Украине как минимум в 230,41 рублей со свининой и в 243,14 рублей — с говядиной.

Из-за «золотой» картошки в стране также меньше стали готовить традиционные деруны и картофельные зразы.

При этом урожай в Белоруссии, Польше и России оказался очень хорошим в этом году, а цены на овощ в среднем в два-три раза ниже, чем на Украине.

Основные страны-экспортеры картофеля в Киев, судя по официальной статистике, — это Белоруссия (32%), Нидерланды (19%), Египет (15%). Более 30% приходится на импорт картофеля из других стран.

Овощи из России поступают на Украину частично под видом товара из Белоруссии, отмечают эксперты.

«Импорт картофеля из России в Украину на данный момент становится невероятно выгодным бизнесом — в России, по нашим данным, его можно купить даже по 8-9 центов США за кг, а в Украине он продается ровно в четыре раза дороже! Даже с учетом затрат на реэкспорт через Белоруссию и транспорт заработок у импортера получается очень хорошим, а значит, импорт будет только расти, если цены на картофель будут удерживать на столь высоком уровне», — цитировал EastFruit директора по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Катерину Звереву.

Между тем в этом году проблемы у Украины возникли с урожаем не только картошки, но и других овощей. В частности, с луком. Сезон посадки весной затянулся из-за неблагоприятной погоды и, соответственно, позже началась уборка урожая. В итоге цены на украинский лук продолжают расти, что совершенно нетипично для пикового периода уборки урожая, заявляли аналитики Украинской ассоциации фруктов и овощей (UPRA). По данным Укрстата, в октябре цены на лук составили 8,7 гривен (почти 25 рублей).

По мнению аналитиков EastFruit, об экспорте овощей в этом сезоне стране в целом придется забыть.

Судя по официальным данным, инфляция на Украине не высокая. Так, годовой уровень цен составил 5,1%. Такие данные приводила Государственная служба статистики Украины.

Кроме картошки, в этом году на Украине процентов на восемь-десять подорожали чай, кофе, мука и некоторые сорта конфет. Также сезонно выросло в цене молоко, почти на 20%.