Поперек потоков: США прописали санкции в бюджете

Введение санкций против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» заложили в проект оборонного бюджета США (2020 National Defense Authorization Act). Законопроект вместе с антироссийскими ограничениями уже согласовали два профильных комитета — в палате представителей и в сенате.

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Оборонный бюджет предлагается утвердить в размере $738 млрд. Из них $658,4 млрд — для программ нацбезопасности Министерства обороны и Министерства энергетики.

При этом $71,5 млрд планируется потратить на финансирование программы «Чрезвычайных операций за рубежом». Часть этих расходов пойдет на противодействие России, передает Reuters.

Против рычагов влияния России в ЕС

Санкции против российских газовых проектов объясняются «защитой европейской энергетической безопасности». Американские парламентарии опасаются, что Россия благодаря «Северному потоку — 2» приобретет новые рычаги влияние в Европе.

Председатель комитета сената по международным отношениям Джим Риш пояснял, что санкции ударят по компаниям, которые занимаются строительством трубопроводов. «Думаю, русским придется искать другие пути, чтобы сделать это — и это если они их вообще найдут», — говорил ранее Риш.

При этом сенатор не раскрыл, какие именно меры могут быть включены в текст документа, но сказал, что это близко к варианту санкций, подготовленному сенатором Тедом Крузом. А Круз, напомним, утверждал, что ввод трубопровода в строй «принесет России миллиарды долларов, которые будут использованы для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы».

По этой причине внесение санкций против российских газовых проектов в оборонный закон кажется логичным. Российская сторона категорически опровергает политический подтекст проектов, настаивая на том, что это чисто коммерческие инициативы.

Санкции предусматриваются, в частности, в отношении судов, укладывающих трубы на глубине ниже 30 м.

Таким образом, под рестрикции могут попасть швейцарская Allseas, итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.

Законопроект также предусматривает заморозку американских активов лиц, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», и штрафы для юридических лиц, обеспечивающих страхование судов.

Авторы документа уверены, что у России нет технологий для глубоководной укладки труб, поэтому строительство остановится. Дания была последней страной, которая задерживала строительство «СП — 2», но после двухлетнего сопротивления выдала разрешение на его прокладку.

«Северный поток — 2» — это газопровод, который идет из Усть-Луги в Ленинградской области по дну Балтийского моря по маршруту «Северного потока» до германского порта Грайфсвальд. Мощность — 55 млрд кубометров в год. Оператор — Nord Stream 2 AG. Инвесторами выступают «Газпром», OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie.

«Турецкий поток» предусматривает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка будет снабжать газом турецких потребителей, вторая предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Гз из «Турецкого потока» пойдет через Болгарию в Сербию и Венгрию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запуске трубопровода 8 января.

Турция не на тех поставила

Кроме того, законопроект о военном бюджете санкционирует выделение $300 млн на оказание помощи в области безопасности Украине.

Но и это не все миссионерские проекты США. Законопроект о бюджете также запрещает продажу Турции истребителей F-35. Это наказание страны, члена НАТО, за приобретение турками российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Турция предпочла его американскому комплексу противоракетной обороны Patriot.

Точные характеристики С-400 неизвестны, но считается, что российский зенитно-ракетный комплекс может обнаруживать и поражать «невидимые» военные самолеты США. В то же время российский комплекс почти в два раза дешевле Patriot.

Закон о бюджете обязывает Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию России (а также Китая) и сообщать о мерах по «повышению издержек — политических, военных, экономических, бюджетных и технологических» для этих стран.

Военный бюджет и санкции могут быть приняты парламентом до 20 декабря, то есть, до рождественских каникул. Для вступления в силу документ должен подписать президент США.

Американские законодатели ранее высказывали опасения, что Дональд Трамп может заблокировать законопроект Круза о санкциях в связи с энергетическими инициативами России. Но законопроект об обороне в любом случае будет принят. Вместе с экономическими санкциями против России.