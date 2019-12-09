Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

В Пенсионном фонде России пояснили, в каком случае могут приостановить выплату пенсии. Это может произойти, если гражданин лично не подтвердил факт своей регистрации раз в год. Аналогичное требование действует для российских пенсионеров, проживающих за рубежом. Эксперты считают, что сотрудники фонда выходят за рамки своих полномочий.

Пенсионные выплаты могут приостановить, если гражданин лично не подтвердил факт своей регистрации раз в год. Такая ситуация может возникнуть у пожилых россиян, за которых деньги по доверенности получает кто-то другой. «Российская газета» направила запрос в ПФР, попросив объяснить, зачем все-таки необходимы «личные явки» пенсионеров в местные отделения фонда, и получила ответ.

Как выяснилось, «проверяют» пенсионеров, которые не получают деньги лично.

Против незаконного обогащения друзей и знакомых

Дело в том, что оформить выплату можно разными способами: например, в городах граждане чаще всего используют перевод на банковскую карту, а в сельской местности обычно пенсию приносит на дом почтальон.

Но законен и формат выплаты пенсии по доверенности. В этом случае закон «О страховых пенсиях» требует от пенсионера, как уверяют в ПФР, подтверждать факт своей регистрации по месту получения денег.

«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР», — пояснили в фонде.

Подобная норма направлена на предотвращение незаконного получения средств пенсионера другими лицами, считают чиновники.

Бывают ситуации, когда пенсионер умер, а его родственники (друзья и знакомые) как ни в чем ни бывало продолжают получать его пенсию, то есть незаконно обогащаются.

«При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии», — уточнили в ПФР.

Если же подтверждения не поступает, начинает действовать технологическая приостановка выплат. И тогда пенсионеру направляется уведомление с просьбой прибыть в отделение ПФР лично.

Чиновники называют такое требование «встречный контроль». Граждане между тем жаловались на то, что их приглашают «отметиться» в местные отделения фонда. Причем, жалобы обычно приходят от людей преклонного возраста, от 80 лет и старше, для которых самостоятельное передвижение бывает проблематичным.

На это пенсионные чиновники отвечают так: «Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому».

«Встречный контроль» крепчает

Схема подтверждения своих прав на пенсию действует также в отношении пенсионеров, проживающих за рубежом. Они также должны раз в год отметиться лично в отделении ПФР в России или в консульстве или диппредствительстве за рубежом.

Эксперты ранее отмечали, что порядок личного подтверждения прав на пенсию является чрезмерным и не соответствует Гражданскому кодексу РФ. В данном случае, Пенсионный фонд России выходит за рамки своих полномочий.

Если пенсионер не хочет, чтобы его доверенное лицо получало выплаты за него, то существует законный порядок отмены доверенности, считают юристы. А ПФР такими требованиями только усложняет жизнь гражданам в возрасте.

Еще об одном способе контроля за пенсиями стало известно в понедельник. В правительство направлены предложения об ограничении взыскания долгов с пенсионеров.

Планируется расширить список источников дохода, которые защищены от взыскания задолженности, за счет страховой пенсии по старости, по инвалидности, накопительной пенсии, пенсий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий по временной нетрудоспособности.

Эти социальные выплаты считаются доходом, с которого можно удерживать задолженность пенсионера. Например, штрафы ГИБДД, долги по ЖКХ, по банковским кредитам.

Изменения в том числе в Трудовой кодекс РФ получили одобрение на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Авторы предложений напоминают, что право на пенсии и социальное обеспечение гражданам закреплено Конституцией РФ.

Как отмечается в подготовленном документе, при взыскании долгов с зарплаты у человека должен оставаться прожиточный минимум. В настоящее время в России он составляет 12 130 рублей.

Аналогичная норма должна касаться также пособий гражданам, имеющим детей, средств материнского капитала, алиментов, денежных сумм, выплачиваемых в возмещение вреда здоровью, пенсии по случаю потери кормильца, компенсации пострадавшим в техногенных катастрофах, выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами, монетизированные льготы, например, компенсация проезда.

Чтобы судебные приставы понимали, с какой задолженности нельзя будет взять долги, «неприкосновенный» доход будет маркироваться.