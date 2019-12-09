Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии

Пенсионные выплаты могут приостановить, если гражданин лично не подтвердил факт своей регистрации раз в год. Такая ситуация может возникнуть у пожилых россиян, за которых деньги по доверенности получает кто-то другой. «Российская газета» направила запрос в ПФР, попросив объяснить, зачем все-таки необходимы «личные явки» пенсионеров в местные отделения фонда, и получила ответ.

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Как выяснилось, «проверяют» пенсионеров, которые не получают деньги лично.

Против незаконного обогащения друзей и знакомых

Дело в том, что оформить выплату можно разными способами: например, в городах граждане чаще всего используют перевод на банковскую карту, а в сельской местности обычно пенсию приносит на дом почтальон.

Но законен и формат выплаты пенсии по доверенности. В этом случае закон «О страховых пенсиях» требует от пенсионера, как уверяют в ПФР, подтверждать факт своей регистрации по месту получения денег.

«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР», — пояснили в фонде.

Подобная норма направлена на предотвращение незаконного получения средств пенсионера другими лицами, считают чиновники.

Бывают ситуации, когда пенсионер умер, а его родственники (друзья и знакомые) как ни в чем ни бывало продолжают получать его пенсию, то есть незаконно обогащаются.

«При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии», — уточнили в ПФР.

Если же подтверждения не поступает, начинает действовать технологическая приостановка выплат. И тогда пенсионеру направляется уведомление с просьбой прибыть в отделение ПФР лично.

Чиновники называют такое требование «встречный контроль». Граждане между тем жаловались на то, что их приглашают «отметиться» в местные отделения фонда. Причем, жалобы обычно приходят от людей преклонного возраста, от 80 лет и старше, для которых самостоятельное передвижение бывает проблематичным.

На это пенсионные чиновники отвечают так: «Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому».

«Встречный контроль» крепчает

Схема подтверждения своих прав на пенсию действует также в отношении пенсионеров, проживающих за рубежом. Они также должны раз в год отметиться лично в отделении ПФР в России или в консульстве или диппредствительстве за рубежом.

Эксперты ранее отмечали, что порядок личного подтверждения прав на пенсию является чрезмерным и не соответствует Гражданскому кодексу РФ. В данном случае, Пенсионный фонд России выходит за рамки своих полномочий.

Если пенсионер не хочет, чтобы его доверенное лицо получало выплаты за него, то существует законный порядок отмены доверенности, считают юристы. А ПФР такими требованиями только усложняет жизнь гражданам в возрасте.

Еще об одном способе контроля за пенсиями стало известно в понедельник. В правительство направлены предложения об ограничении взыскания долгов с пенсионеров.

Планируется расширить список источников дохода, которые защищены от взыскания задолженности, за счет страховой пенсии по старости, по инвалидности, накопительной пенсии, пенсий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий по временной нетрудоспособности.

Эти социальные выплаты считаются доходом, с которого можно удерживать задолженность пенсионера. Например, штрафы ГИБДД, долги по ЖКХ, по банковским кредитам.

Изменения в том числе в Трудовой кодекс РФ получили одобрение на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Авторы предложений напоминают, что право на пенсии и социальное обеспечение гражданам закреплено Конституцией РФ.

Как отмечается в подготовленном документе, при взыскании долгов с зарплаты у человека должен оставаться прожиточный минимум. В настоящее время в России он составляет 12 130 рублей.

Аналогичная норма должна касаться также пособий гражданам, имеющим детей, средств материнского капитала, алиментов, денежных сумм, выплачиваемых в возмещение вреда здоровью, пенсии по случаю потери кормильца, компенсации пострадавшим в техногенных катастрофах, выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами, монетизированные льготы, например, компенсация проезда.

Чтобы судебные приставы понимали, с какой задолженности нельзя будет взять долги, «неприкосновенный» доход будет маркироваться.