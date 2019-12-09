Дело о $3 млрд: отдаст ли Украина долги России

Верховный суд Великобритании начинает слушания по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд. Слушания назначены на 9-12 декабря, следует из материалов суда. Однако само решение, скорее всего, будет вынесено уже в 2020 году.

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Россия приобрела украинские облигации в декабре 2013 года за счет средств Фонда национального благосостояния. Президентом страны на тот момент был Виктор Янукович. После его ухода с поста главы государства новые власти предложили Москве реструктурировать заем вместе с обязательствами перед частными кредиторами. Однако Россия настаивала, что этот госдолг должен быть погашен.

Совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным — это означает, что обязательства по выплате несет государство-заемщик. Но Киев наложил мораторий на выплаты по займу.

По версии Киева, выданные Москвой деньги являлись «взяткой Януковичу», превышающей порог по госзайму. К тому же утверждалось, что бывший украинский президент получил их с одобрения Кремля за то, что отказался от ассоциации Украины с Евросоюзом.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в $3, провести купонный платеж в $75 млн, а также возместить России штрафные проценты, начисляемые за период просрочки. Каждый день просрочки обходится Киеву в $673 тыс.

Украина не согласилась и подала апелляцию на это решение. Рассмотрев жалобу, суд Англии в сентябре 2018 года подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении большинства оснований, по которым страна-должник считает себя свободной от обязательства возвращать долг.

Однако аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был проведен под давлением России, в отличие от остальных, по решению суда должен быть рассмотрен в рамках отдельного судебного процесса, который и начинается 9 декабря.

Суд Лондона считается самым беспристрастным местом вынесения судебных решений. Именно поэтому во многих международных договорах именно он указывается в качестве места рассмотрения споров. При этом бывает, что сторона, проигравшая в суде, обвиняет его в политической мотивированности. Она же, выиграв дело, не сомневается в справедливости, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб.

Вероятнее всего, суд Англии не поддержит доводы Украины, так как они ранее были обоснованно отклонены предыдущими двумя судебными инстанциями, считает партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев.

Но есть небольшая вероятность, что какой-то из доводов может встретить у суда сочувствие, полагает юрист.

Тогда дело вернётся в Верховный суд Англии на полноценное публичное рассмотрение, что затянет срок рассмотрения спора между странами как минимум на пару лет,

считает Гавришев.

Ход рассмотрения в Лондоне дела о еврооблигациях не дает повода усомниться в беспристрастности суда, говорит Иосуб. В 2017 году Минфин РФ выиграл дело в первой инстанции.

И у России, и у Украины нет вариантов, кроме как согласиться с любым выводом, который примет суд, отмечает эксперт.

Москве для безоговорочной победы необходимо, чтобы суд отказал украинской стороне в разбирательстве по доводу о «принуждении» и подтвердил, что все ее аргументы не могут быть приняты.