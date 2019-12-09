Кипр, Нидерланды и Багамы: почему бизнес боится России

Больше всего инвестиций в Россию приходит из трех стран — Кипра (почти 160 млрд рублей), Нидерландов (56 млрд рублей), Люксембурга (50 млрд рублей) и Багам (29 млрд рублей). Всего, по данным на 1 июля, в нашу страну было направлено из стран-инвесторов 537 млрд рублей.

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Это следует из свежей статистики Центробанка по «Прямым иностранным инвестициям в Российскую федерацию». Она опубликована на официальном сайте Банка России.

Из Кипра больше всего инвестиций было сделано в обрабатывающие производства (47,5 млрд рублей). На втором месте - финансовая и страховая деятельность (24,6 млрд рублей), на третьем — оптовая и розничная торговля (18,2 млрд рублей), на четвертом — профессиональная деятельность, научная и техническая (14,3 млрд рублей).

Похожая картина и с другими странами, которые делают в нашу страну солидные вливания. Так, из Нидерландов больше всего средств идет в обрабатывающие производства. По данным на 1 июля — 16,6 млрд рублей.

Из Люксембурга 24,7 млрд рублей пошли в оптовую и розничную торговлю. Инвесторы с Багамских островов почти все средства (28,5 млрд рублей) направили в добычу полезных ископаемых у нас в стране.

Вряд ли кто-то заблуждается, что это действительно инвесторы из Кипра или Нидерландов так интересуются обрабатывающим производством или оптовой и розничной торговлей у нас в стране, что охотно финансируют эти сферы экономики.

Как отмечает Наталья Кордюкова, руководитель налоговой практики «Клифф», скорее всего это компании, которые имеют изначально российский капитал. И они специально были созданы для хранения его за пределами нашей страны.

Иными словами, это по большей части российские бизнесмены. Но они предпочитают делать вложения не напрямую, а через фирмы-прокладки в других странах.

Во-первых, таким образом предприниматели пытаются сэкономить.

Кипр, Багамы и Нидерланды - это юрисдикции, имеющие льготы для обложения иностранных инвестиций. Так что выгоды для создания там компаний очевидны.

Так, на Кипре налоговая ставка по прибыли составляет 12,5%, в России — 20%.

Также в стране отсутствует налог на недвижимость и сплошной налог на дивиденды, добавляет Давид Капианидзе, партнер юридической компании BMS Law Firm.

Впрочем, на практике регистрировать компанию на Кипре только ради того, чтобы уменьшить налоговое бремя, едва ли стоит, говорит Кордюкова. По крайней мере это точно не выход для небольших и средних предприятий.

Компанию на Кипре надо содержать и обслуживать, нанимать аудиторов, директора, бухгалтеров, платить банковские комиссии и снимать офис.

Также, если юрлицо будет признано в России КИК (контролируемая иностранная компания) иностранная компания, то придется вести дополнительную отчетность и платить 13-20% налога на не распределенную прибыль, рассказывают юристы.

В итоге получить реальную прибыль можно только на крупных оборотах или сделках.

Однако для многих российских компаний оптимизация налогообложения — это важное, но не самое главное при выборе места регистрации компании.

«В первую очередь, у компаний стоит задача защиты активов, доступа к иностранным судам и финансированию», — утверждает Кордюкова.

Так, пока чиновники призывают активнее вкладывать в российскую экономику, постоянно говоря о защите инвестиций, бизнесмены все чаще оказываются за решеткой. За последние несколько лет более сотни предпринимателей оказались в СИЗО. Согласно данным опроса Федеральной службы охраны, почти 85% из 200 предпринимателей, столкнувшихся с уголовным преследованием, считают ведение бизнеса в России небезопасным.

А те, кто все-таки решаются создать работающее предприятие в стране, опасаются, что конкуренты инициируют заказные уголовные дела против них.

Подобная практика пугает инвесторов и негативно сказывается на экономических показателях, признавал в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, часть уголовного кодекса РФ специально написана так, чтобы «кошмарить» бизнес и применяется силовиками, когда те хотят «упечь» бизнесмена в СИЗО или добиться от него чистосердечного раскаяния.

«Стоит тому или иному бизнесу раскрутиться, как появляется много желающих, как говорится, этот бизнес перехватить. В итоге в 95 и более процентах случаев суд поддерживает обвинительные заключения и предприниматели попросту боятся отказаться за решеткой и предпочитают не инвестировать в страну»,

— отмечал он в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Так что не удивительно, что для защиты активов российский бизнес выбирает другие юрисдикции, говорит управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Впрочем, кроме защиты активов есть и еще одна причина выбрать именно иностранную юрисдикцию. Это получение гражданства в другой стране.

Чтобы получить официальный документа от Кипра, необходимо инвестировать не меньше 2 млн евро в покупку недвижимости, облигаций или акций. Впоследствии их нельзя продавать пять лет, а потом активами можно распоряжаться по своему усмотрению. Плюс необходимо сделать невозвратный взнос в размере 150 000 евро в социальные проекты и фонды.

Лояльными в плане выдачи гражданства также считают карибские страны — например, Багамы или Бермуды.

Однако с ноября Кипр начал проверять «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции.

Так, власти Кипра опубликовали список людей, лишенных гражданства страны по итогам проверки «золотых паспортов», фактически купленных у правительства островного государства. Как сообщала газета Politis, документов в числе прочих лишились трое российских бизнесменов и их семьи.

Паспорт Кипра аннулировали у миллиардера Олега Дерипаски, его сына и дочери, а также банкиров Александра Бондаренко и Владимира Столяренко. Лишение гражданства могло быть связано либо с розыском со стороны Интерпола, либо с международными персональными санкциями.

«История с господином Дерипаской никоим образом популярность Кипра не снизит», - уверен управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.