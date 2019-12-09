Экология против экономики: чего боится бизнес

Компании по всему миру могут потерять $2,1 трлн своей стоимости к 2025 году из-за ужесточение экологической политики. Такой прогноз содержится в новом докладе поддерживаемой ООН Ассоциации ответственного инвестирования PRI (Principles for Responsible Investment).

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Анализ проведен для того, чтобы инвесторы лучше понимали, как климатическая повестка может повлиять на оценку капитала компаний.

В рамках Парижского соглашения по климату были приняты обязательства по снижению выбросов парниковых газов. Они были оговорены и подписаны более 180 государствами в 2015 году.

Страны-участницы Парижского соглашения обязались сократить выбросы парниковых газов с целью удержать средний рост температуры на уровне ниже 2°.

В результате подписанного соглашения по климату наибольший урон понесут угольные компании, считают в PRI. Крупнейшие из них могут потерять 44% своей стоимости из-за политики, направленной на борьбу с изменением климата. А нефтегазовые компании могут лишиться около 31% от текущей стоимости.

Зато повезет предприятиям, которые работают в области производства биотоплива, в сфере электроэнергетики, а также тем, кто делает ставку на электромобили.

Согласно прогнозу, к 2050 году будут продаваться лишь машины с пониженным уровнем токсичности выхлопных газов (ULEV), которые включают электромобили с аккумуляторами и гибридные электромобили (plug-in).

Рост акций горнодобывающих предприятий может быть на уровне 54%. Автопроизводители, которые быстрее всего перейдут на производство электромобилей, увеличат стоимость компаний на 108%, считают эксперты.

О том, как повлияет на активы компаний борьба с изменением климата, эксперты говорят не впервые. Те, кто игнорируют эти проблемы, в будущем обанкротятся, предрекал, например, председатель Банка Англии Марк Карни. А старейшая страховая компания AXA со штаб-квартирой в Париже говорила о планах к 2030 году прекратить страховать любые новые проекты в угольной сфере на территории Европейского союза — будь то инвестиции, строительство новых шахт и так далее.

ˆˆˆФранция и США обожглись о Парижское соглашение по климатуˆˆˆ

Какие меры принимать для достижения климатических целей в рамках Парижского соглашения, каждая страна решает самостоятельно. Например, во Франции в прошлом году подняли налог на топливо. Это нужно было для развития возобновляемых источников энергетики, поясняли власти. Но после того, как бензин и дизель подорожали, население забеспокоилось. Гнев вылился в масштабное протестное движение «желтые жилеты».

Американский президент Дональд Трамп, чтобы не допустить банкротства компаний, и вовсе принял решение выйти из Парижского соглашения. CША стоят на втором месте после Китая по выбросам углекислого газа, на государство приходится 15%.

Вашингтон обязался сократить к 2025 году выбросы парниковых газов на 26–28% от уровня 2005 года. Трамп объявил о намерении выйти из «ужасного» договора еще в 2017 году. Он объяснял это тем, что спасает американские компании от банкротства. В ноябре этого года американский лидер уже официально подал заявку на выход из соглашения. Согласно процедуре, он может состояться через год – в 2020 году.

ˆˆˆТемпы роста экономики снизятся на 0,5%ˆˆˆ

Москва также обязалась снизить к 2030 году выбросы. Предполагается, что вкладом России в Парижское соглашение станет ограничение эмиссии парниковых газов к 2030 году до 70% от базового уровня 1990 года.

При этом ряд экспертов уверен в негативных последствиях соглашения для экономики страны. Учитывая значительную долю топливно-энергетического сектора в экспорте и доходах страны, выполнение климатических целей в 2035-2050 годах приведет к снижению темпов роста российского ВВП на 0,2-0,3 процентных пункта. Дальнейшее усиление климатической повестки еще снизит рост экономики на 0,5%. К такому выводу в прошлом году пришли доцент Высшей школы экономики Игорь Макаров вместе с коллегами по Массачусесткому технологическому институту.

Однако выходить из Парижского соглашения, как США, Россия не намерена. В сентябре 2019 года оно было ратифицировано.

Минэкономразвития занято проработкой нового законопроекта для реализации климатических целей. В частности, ведомство предлагало установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий — 150 тыс. тонн СО2-эквивалента. Если это показатель будет превышен, то с 2025 года обязать компанию выплачивать «углеродный сбор». При этом предприятие должно самостоятельно предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов.

С предложение ввести в России углеродный налог выступил в июне глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, это поможет стимулировать промышленников снижать выбросы.

Однако углеродный налог вызвал ожесточенную критику.

Так, в РСПП тогда объяснили, что его введение приведет к росту тарифов на услуги ЖКХ и ускорит инфляцию.

«Позиция комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» совпадает с позицией РСПП, заявили «Газете.Ru».

Механизмы введения углеродного регулирования нуждаются в дополнительной проработке. При установлении нового сбора важно не допустить увеличения фискальной нагрузки»,

— рассказал «Газете.Ru» председатель этого комитета в структуре «Деловой России» Ильдар Неверов.

В Минприроды «Газете.Ru» заявили, что важно создать такие механизмы регулирования парниковых выбросов, которые бизнес воспримет адекватно.

«Принятие Парижского соглашения было согласованным решением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Минприроды России подтверждает его целесообразность. Теперь важно создать новые механизмы государственного регулирования, которые будут стимулировать сокращение эмиссии и рост поглощения парниковых газов, и при этом будут адекватно восприняты экономическим сообществом. Этим занимается Минэкономразвития России», — сказали в ведомстве.

Оперативный ответ на вопросы «Газеты.Ru» в Минэкономразвития получить не удалось.

Между тем, как заявил «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, к середине 21-го века будут наиболее развиты технологии получения энергии от использования водорода, а автомобили с двигателями внутреннего сгорания прекратят свое существование.

«Главная опасность для России здесь – успевать за всем миром в развитии соответствующих технологий, суметь создать конкурентоспособный продукт, который станет главным источником пополнения бюджета вместо доходов от продажи нефти и газа», — говорит он.