Долги не спишут: пенсии станут неприкосновенными

В правительство направлены предложения о том, чтобы ограничить удержание долгов с пенсий. Об этом сообщила «Российская газета».

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Всего было разработано два соответствующих законопроекта. Они предполагают изменения в том числе в Трудовой кодекс России и подзаконные акты. Документы получили одобрение во время заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Одно из требований документа — расширить список источников дохода, которые защищены от взыскания задолженности, за счет страховой пенсии по старости, по инвалидности, накопительной пенсии, пенсий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий по временной нетрудоспособности.

Сегодня эти социальные выплаты считаются доходом, с которого можно удержать задолженность. Это и штрафы, и долги по коммунальным платежам, и задолженность перед банками и многое другое.

В пояснительной записке авторы предложений указывают, что право на пенсии и социальное обеспечение гражданам закреплено Конституцией.

Как отмечается в подготовленном документе, при взыскании долгов с зарплаты у человека должен оставаться в любом случае прожиточный минимум. В настоящее время в России он составляет 12 130 рублей, его величину устанавливает Минтруд России.

Оба законопроекты о защите пенсий и пособий разработаны Минэкономразвития. Изданию «РГ» в ведомстве подтвердили факт их подготовки.

В феврале этого года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий удерживать долги с пенсий и различных соцпособий. Он вступает в силу 1 июня 2020 года. Закон гарантирует неприкосновенность целого ряда государственных выплат.

В их числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала, алименты, денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда здоровью, пенсии по случаю потери кормильца, компенсации пострадавшим в техногенных катастрофах, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, монетизированные льготы, например, компенсация проезда.

Чтобы судебные приставы понимали, с какой задолженности нельзя будет взять долги,

«неприкосновенный» доход будет маркироваться. В документах будет прописан код вида дохода, порядок его указания установит Центробанк России.

На то, что судебные приставы снимают пенсии в счет долгов, россияне жалуются давно. Один из громких случаев произошел в 2017 году.

Пенсионер из Забайкалья Анатолий Вертипрахов сообщил, что из-за долгов за ЖКХ у него взыскали пенсию — 8 516 руб. 13 копеек. Деньги были сняты с его карты. Об этом сообщало местное издание «Вечерка».

«Судебный пристав Оловяннинского района Забайкальского края Балданов Жаргал Гамбоевич снял с меня, то есть с моей карточки, всю мою пенсию – 8 516 рублей 13 копеек. На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник», — жаловался мужчина.

Размер прожиточного минимума пенсионера в Забайкалье на тот момент составлял 8 552,36 руб. Таким образом выплаты Вертипрахову были на 36 руб. меньше установленного прожиточного минимума. В порыве отчаяния пенсионер обратился к властям и лично к Владимиру Путину с просьбой купить ему гроб.

«Господин Президент! Прошу дать распоряжение губернатору Забайкальского края, главе Оловяннинского района, главе сельского поселения Яснинское выкопать мне могилу и купить мне гроб. Мне 72 года. Жить в этой стране невозможно», — сказал Вертипрахов.

После резонанса в СМИ дело проверила прокуратора. Органы установили, что судебные приставы не имели права забирать пенсию полностью в счет уплаты долгов, а только 50%. Поэтому жителю Забайкалья вернули ровно половину — 4 258 рублей.