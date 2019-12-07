«Нулевой вариант»: «Нафтогаз» ответил Медведеву

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в субботу вечером ответил на предложение премьера российского правительства Дмитрия Медведева по газовому спору между Россией и Украиной.

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Смысл ответа Витренко — это невозможно. Для того, чтобы лучше разобраться в сути конфликта, сначала напомним, что именно предложил российский премьер.

Он не исключил, что решить газовый спор между Россией и Украиной вообще не получится. Но попытаться стоит. И выдвинул условие: прекращение со стороны украинских партнеров исполнение требований по судебным выплатам.

«Всякие судебные решения»

«Невозможно договориться по газу и в то же время сказать, а вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям», — сказал Медведев в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

«Ну не будет тогда ничего», — не исключил Медведев.

«Всякие судебные решения» — это решения Стокгольмского арбитражного суда. Напомним, «Нафтогаз» рассчитывает получить по суду от России, как минимум, $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставки газа.

Хочет того или нет Украина, но необходимо прийти «нулевому варианту», настаивал Медведев. «Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон», — заключил премьер.

Что касается России, то она готова работать по европейскому законодательству, однако необходимо прийти к соглашению по ключевым пунктам газового контракта, уточнил премьер. «И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию», — отметил глава российского правительства.

Это не наш «нулевой вариант»

И вот каким был ответ украинской компании. «Нулевой вариант» в Киеве видят совсем иначе.

По мнению главы «Нафтогаза» Витренко, «нулевым вариантом» будет погашение «Газпромом» задолженности $2,6 млрд, в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу вечером.

По словам Витренко, обе стороны, российская и украинская, при подписании контракта в 2009 году обсудили на будущее механизм разрешения споров. Было решено, что спорные моменты между «Газпромом» и «Нафтогазом» будет рассматривать Стокгольмский арбитраж. Тогда и договорились, что его решения будут «окончательными и обязательными для выполнения».

Поэтому «нулевым вариантом», считает Витренко, является исполнение решения арбитража.

Это решение должно быть выполнено так, чтобы задолженность «Газпрома» «равнялась нулю».

Витренко добавил, что Украина согласна в качестве средства для погашения задолженности принять российский газ.

«Забыть о невыполнении договоренностей со стороны «Газпрома», простить «Газпрому» $3 млрд и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом», — сообщил глава украинской компании.

В противном случае теряется смысл любых новых договоренностей, заключил Витренко.

Работают над взысканием оставшейся суммы

Газовый контракт между Россией и Украиной на поставки газа рассчитан до 31 декабря этого года. Ранее «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить этот контракт или заключить новый, например, сроком на год, но при условии обнуления судебных требований в рамках Стокгольмского арбитража.

Украинская компания с этим требованием не согласна. Тем более, что судебные иски против российских партнеров украинцы выигрывают.

Ранее 6 декабря глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев рассказал о подробностях взыскания долгов с «Газпрома» по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем. Киев «уже получил» от РФ почти половину суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года судебными властями Швеции.

Как уточнил Коболев, речь идет о сумме в $2,1 млрд. «Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины», — похвалился глава «Нафтогаза».

Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что работает над взысканием оставшейся суммы.

По расчетам «Нафтогаза», с учетом процентов Украина должна получить еще около $3 млрд. А если российский «Газпром» оставшуюся сумму не вернет, то Киев намерен арестовать и продать часть европейских активов российской компании после решения местных судов.

Но фактически российская компания не переводила деньги, они были засчитаны по взаимозачету. Об этом «360» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Взысканием считать это нельзя, потому что, грубо говоря, деньги со счетов «Газпрома» на счета «Нафтогаза» не передавались. Та сумма, о которой идет речь, это сумма взаимозачета», — объяснил Юшков.

Вопреки затянувшемуся спору в «Нафтогазе» надеются все же заключить новый контракт с Россией до конца этого года. Исполнительный директор компании Юрий Витренко заявлял, что соглашение должно быть подписано не позднее 13 декабря.