Решение за сенатом: в США готовят санкции по «Севпотоку-2»

Американские законодатели настаивают на введении санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на двух источников. Собеседники агентства знакомы с ходом подготовки законопроекта об оборонном бюджете США на 2020 год, в который уже якобы включены санкции.

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Сенаторов, как отмечает издание, расстраивает неспособность президента США Дональда Трампа совершать какие-либо действия для того, чтобы заблокировать строительство. Дело в том, что американские чиновники опасаются, что Россия благодаря «Северному потоку – 2» приобретет новые рычаги влияние в Европе.

Bloomberg уточняет, что редактуру законопроекта планируется завершить до ухода членов конгресса в рождественский отпуск, то есть до 20 декабря.

Ограничительные меры будут направлены против судов, которые участвуют в прокладке газопровода, а также они коснутся руководителей связанных с ними компаний. Им могут отказать в визах и заблокировать транзакции с их собственностью в США.

О том, что сенаторы планируют ввести санкции против организаций, которые принимают участие в реализации российского проекта, стало известно еще в ноябре этого года. В качестве причины председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш тогда назвал тот факт, что большая часть «Северного потока – 2» уже построена. По его мнению, угроза ограничительных мер заставит строительные компании отказаться от участия в проекте. В связи с этим России придется искать новых подрядчиков, что приостановит реализацию проекта, уверен американский политик.

Все опасения насчет оказания экономического давления со стороны России на Европу ранее развеял российский президент Владимир Путин. Он отметил, что власти страны не будут использовать торговые отношения между странами для решения политических вопросов. Об этом Путин сказал на встрече с представителями немецкого бизнеса.

По его словам, несмотря на сложившуюся политическую ситуацию, Россия всегда «ровно, стабильно» относится к своим экономическим партнерам и не использует «никаких экономических рычагов» для решения политических проблем.

«Хочу вас заверить: так оно будет и в будущем», — заверил немецких бизнесменов глава государства.

Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от транзита газа в Европу через Украину, несмотря на то, что строительство газопровода почти завершено. В то же время он обратил внимание, что в коммерческом проекте «Северный поток – 2» государство почти не принимает участия.

Стоит отметить, что не все представители американской власти уверены в том, что США удастся остановить строительство «Северного потока – 2». Так, сенатор-демократ Крис Мерфи считает, что Соединенным Штатам необходимо искать «другие ответы» в этой ситуации.

«Северный поток – 2» — российский проект, созданный для увеличения поставок газа на территорию Европы. Он предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

«В прошлом году в Германию поставлен рекордный объем российского газового топлива — 55,5 млрд куб. м. Сейчас близки к завершению работы по прокладке трубопровода «Северный поток — 2», ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту», — отметил Владимир Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса 6 декабря.

У проекта буквально сразу нашлись противники. Среди них США, которые заинтересованы в поставках собственного сжиженного природного газа в Европу. Кроме того, «Северный поток – 2» подвергся критике и со стороны Украины. Власти этого государства боятся потерять доходы от транзита российского газа. Проект также критикуется со стороны Польши, Латвии и Литвы, которые считают трубопровод «политическим инструментом».

В то же время Германия и Австрия выступают за реализацию проекта, так как видят в нем укрепление европейской энергобезопасности.