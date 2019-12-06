Обещание Путина: «Северный поток — 2» не убьет Украину

Введение в эксплуатацию нового газопровода «Северный поток — 2» в обход украинской территории не означает прекращения транзита через Украину. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в пятницу, 6 декабря. Глава государства подчеркнул, что «вопрос не в территории».

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«Вопрос в экономической целесообразности. Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами — они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые», — сообщил российский президент во время встречи в Сочи с представителями деловых кругов Германии.

Он выразил надежду, что участники переговоров найдут приемлемое решение.

«Хочу подчеркнуть — это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участия», — добавил президент.

Так, по его словам, работы по прокладке «Северного потока — 2», нового экспортного газопровода из России в Европу, практически завершены.

В результате, если в 2018 году наша страна отправила в Германию рекордные 55,5 млрд кубических метров газа, то в следующем году новые нитки позволят увеличить в два раза объемы возможных поставок по балтийскому маршруту.

Действующий контракт на транзит газа между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны никак не могут договориться и, хотя осталось меньше месяца, все еще ведут переговоры о продолжении транзита.

Киев выдвинул целый ряд требований, необходимых для заключения соглашения. Украина хочет долгосрочный контракт (на 10 лет) и гарантированную прокачку газа. Однако Россию устраивает лишь договор на год.

Дело в том, что в следующем году запускаются новые газопроводы — «Северный поток — 2» и вторая нитка «Турецкого потока». С помощью них Москва надеется диверсифицировать свои поставки газа в Европу, и полноценный украинский транзит не нужен.

К тому же между странами есть неурегулированные судебные претензии.

Москва требует обнулить долги между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», в том числе в рамках Стокгольмского арбитража. Киев отказывается это сделать.

Долг у России образовался в результате разбирательства в Стокгольмском арбитраже. В прошлом году суд вынес решение по иску «Нафтогаза» против «Газпрома».

Согласно ему, российский газовый монополист оказался должен Киеву компенсацию в $2,56 млрд за недопоставленный объем транзитного газа. Оспорить это решение «Газпрому» не удалось. В октябре 2019 года в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция) состоялись слушания по возражениям российского монополиста, жалоба была отклонена.

Украинские власти неоднократно пытались арестовать через суд активы «Газпрома» в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании, чтобы добиться выплаты долга. Но успеха они не возымели.

Впоследствии сумма долга, по мнению Киева, увеличилась. К середине 2019 года в связи с начислением процентов за просрочку платеж вырос до $2,817 млрд, подсчитали в «Нафтогазе».

Неординарное предложение высказал в ноябре исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он сообщил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, если он будет поступать на территорию страны без всякого контракта.

То есть Киев согласился, что контракт на поставку газа может быть продлен на один год, как хотелось бы Москве. Однако при одном условии: украинский «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» принять в качестве оплаты долг по решению Стокгольмского арбитража.

Как отмечал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин, «добровольно от $3 млрд никто в здравом уме не отказывается». И уж тем более не будет делать это Украина, учитывая экономические проблемы в стране.

Однако, по словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, обе стороны, скорее всего, в итоге все же пойдут на компромисс.

«Партнеры Украины из ЕС дожмут чиновников «Нафтогаза», и договор будет подписан — сроком на один год и в объемах прокачки газа меньших, чем на то претендует украинская сторона, — примерно 40 млрд кубов в год. А долг «Газпрома» на $3 млрд будет погашен за счет поставок газа. На эту сумму Киев может получить около 1,7 млрд кубов», — говорит о вероятном сценарии Суверов.