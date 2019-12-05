Под давлением: что ждет рубль перед Новым годом

Декабрь, в котором традиционно происходит падение российской валюты, вряд ли будет исключением и в этом году. Так что тем, кто собирается отдохнуть на Новый год за рубежом, давно пора приобретать доллары.

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Падение курса рубля произойдет по целому ряду причин.

С 6 декабря по 14 января Минфин направит на покупку валюты 195,5 млрд руб. дополнительных доходов от нефти. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

То есть ежедневно на приобретение иностранной валюты будет направляться 9,3 млрд руб.

И хотя это не очень большой объем покупок (например, в ноябре на эти цели было израсходовано 228 млрд руб), однако вместе с другими факторами он будет давить на курс.

Так, на последний зимний месяц приходится пик выплат банковского и корпоративного внешнего долга, который в этом году оценивается в $12 млрд. Но пока что не понятно, какой объем будет реально выплачен, а какой — реструктуризирован. Поэтому оценить точно влияние этих долгов на рубль невозможно, говорят эксперты.

Негатива добавят и торговые переговоры США и Китая.

«С октября между странами ведутся переговоры, чтобы смягчить взаимные пошлины, введенные в августе. Стороны пытались договориться в июле. Однако тогда переговоры были сорваны, что тут же ударило по курсу юаня и ценам на нефть. В результате китайская валюта потеряла за неделю порядка 7%, ударив по курсам валют развивающихся стран, в том числе и рубля. Нефть рухнула от $65-66 за бочку Brent до $57-59, что дополнительно ослабило российскую валюту», — говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Американский лидер Дональд Трамп в последнее время и вовсе допустил отсрочку в переговорах до конца 2020 года. Это значит, что судьба мировой экономики «продолжит находится в подвешенном состоянии еще долгое время, что негативно будет влиять на спрос на сырье», соглашается Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями.

Не исключают эксперты появления в ближайшей повестке и темы новых санкций против России. В США полным ходом идет предвыборная кампания. А это значит, что в Вашингтоне вновь вернутся к теме санкций, предупреждает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер». Агрессивная риторика будет давить на нашу валюту.

По его словам, также не следует сбрасывать со счетов и рост покупок валюты населением в канун новогодних праздников — те, кто уедут, предпочтут провести длинные каникулы за границей и запастись наличными долларами.

Наконец, на рынке появились сильные сомнения, что Банк России на очередном заседании совета директоров 13 декабря пойдет на еще одно снижение ключевой ставки.

«В любом случае после объявления решения ЦБ на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) может произойти фиксация прибыли и репатриация ее части на родину западными инвесторами. Это также будет давить на рубль», — отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Как считает Андрей Люшин, до конца декабря рубль может протестировать отметки 66-67 к доллару США и 73-74 к евро.

«В прогнозах для курса рубля до конца 2019 года сейчас присутствует слишком много «если». Если Китай и США не договорятся и глобальные рынки упадут, если нефть упадет ниже $55 за баррель Brent. Все эти «если» — это факторы риска. Они могут оказывать сильное негативное давление на рубль», — объясняет Антон Быков, эксперт Центра аналитики и финансовых технологий.

В любом случае очень скоро можно будет проверить, прав ли был в очередной раз польский аналитик Ярослав Косатый, который ранее предсказал падение рубля и считается одним из самых точных валютных прогнозистов. По его мнению,

рубль потеряет 9% стоимости к концу 2019 года, а курс доллара вырастет до 69 рублей.

Среди основных причин ослабления российской валюты аналитик назвал смягчение денежной политики Центробанка.

Не самые заманчивые перспективы для рубля сулит и последний прогноз Альфа-банка. Курс российской валюты может обрушиться на 10% до 70 за доллар, считают в кредитной организации. Особенно высока вероятность этого будет во втором полугодии 2020 года.

Риски для курса рубля создает рост доли иностранных вложений в российских активах с 24% в январе до 32% в ноябре текущего года. Этот уровень выглядит рискованным (с точки зрения стабильности рынка) в случае негативного развития событий.

Спровоцировать отток иностранного капитала может политическая нестабильность в Латинской Америке. Она в целом ослабит интерес инвесторов к активам развивающихся стран. И тогда рублю не помогут даже относительно высокие цены на нефть, которые в банке прогнозируют на уровне $65 за баррель.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 декабря, составляет 63,8 рубля. Курс евро — 70,7 рубля.