«Тратить надо с умом»: деньги нацпроектов зависли

Национальные проекты в России реализуются в течение года - именно с этим связано слабое освоение выделенных на них средств. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам.

«У нас нет цели взять и сразу все куда-то бухнуть и потратить. Потому что тратить — это дело хорошее, но тратить деньги надо с умом», — сказал Медведев.

Выделение средств на нацпроекты премьер-министр сравнил с авансовым платежом подрядчику. Если аванс составляет 100% от суммы, «по бухгалтерии все хорошо, но в реальности ничего не происходит».

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«Эти деньги болтаются на счете того, кто их получил, зачастую нерационально используются и отвлечены от экономики», — добавил глава правительства.

Премьер признал, что на низкий уровень исполнения расходов повлияли и субъективные факторы. «Не все оказались готовы к тому, чтобы быстро эти деньги разверстать», — сказал Медведев. В том числе, некоторые федеральные структуры «приходилось подгонять».

«Деньги очень большие и федеральные структуры опасались их сначала выпустить из рук», - сказал глава кабмина, добавив, что «не вполне доволен» низкой скоростью расходования средств на нацпроекты.

В следующем году необходимо учесть ошибки, которые были совершены во время старта выполнения национальных проектов в России, подчеркнул премьер.

«Это был год старта национальных проектов, начала выполнения национальных целей развития.

Что-то получилось лучше, что-то, скажем прямо, получилось хуже. Потому что в целом ряде случаев раскрутка осуществлялась медленнее, чем мы на то рассчитывали. Нужно это все проанализировать и эти ошибки обязательно учесть в работе следующего года», — подвел итог глава кабмина.

Все решения по финансированию нацпроектов на 2020 год должны быть представлены до конца 2019 года.

Ранее Счетная палата сообщила, что расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за январь - сентябрь 2019 года составили 52,1% от запланированного на год объема. Иными словами, нацпроекты освоили лишь половину денег. Для сравнения, это ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета - 62,9%.

Менее чем на 40% были исполнены средства по нацпроектам «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (38,8%), «Экология» (22,1%) и «Цифровая экономика» (12,3%).

Согласно данным Министерства финансов, общие расходы региональных и местных бюджетов на реализацию национальных проектов в 2019 году должны составить 1,3 трлн руб. По последним данным, на 1 ноября регионы потратили на эти цели менее 70% - 731 млрд руб.

Всего на реализацию нацпроектов планируется потратить около 26 триллионов рублей.

По словам Медведева, реализация нацпроектов в срок до 2024 года зависит не только от усилий властей, но и от политики Центрального банка РФ - «от тех решений, которые они будут принимать, для того чтобы немножко все-таки постараться нашу экономику подразогреть и вывести на устойчивые темпы роста».

Рост ВВП РФ по итогам 2019 года составит 1,3–1,5%, заявил глава кабмина. Он добавил, что инфляция в России в 2019-м наблюдается в пределах 3,8%. Это самый низкий показатель за всю историю РФ.

При этом устойчивые и высокие темпы роста экономики будут обеспечены в том числе реализацией нацпроектов, отметил премьер.

Ранее глава правительства заявил, что нарушения при реализации нацпроектов будут иметь последствия вплоть до привлечения к уголовной или административной ответственности. Кроме того, Медведев поручил Министерству экономического развития проследить за тем, чтобы информация о реализации нацпроектов не искажалась.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года.

Планируется реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».