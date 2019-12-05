«Тратить надо с умом»: деньги нацпроектов зависли

Дмитрий Медведев оценил освоение средств на нацпроекты

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...

Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5 декабря 2019 года

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Премьер-министр Дмитрий Медведев в разговоре с представителями российских телеканалов рассказал, как в 2019 году использовались деньги, выделенные на исполнение нацпроектов. По его словам, некоторые федеральные структуры «приходилось подгонять», и не все задуманное получилось осуществить. Глава правительства считает, что в следующем году необходимо учесть допущенные ошибки. Ранее Счетная палата сообщила, что нацпроекты освоили лишь половину денег.

Национальные проекты в России реализуются в течение года - именно с этим связано слабое освоение выделенных на них средств. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам.

«У нас нет цели взять и сразу все куда-то бухнуть и потратить. Потому что тратить — это дело хорошее, но тратить деньги надо с умом», — сказал Медведев.

Выделение средств на нацпроекты премьер-министр сравнил с авансовым платежом подрядчику. Если аванс составляет 100% от суммы, «по бухгалтерии все хорошо, но в реальности ничего не происходит».

«Эти деньги болтаются на счете того, кто их получил, зачастую нерационально используются и отвлечены от экономики», — добавил глава правительства.

Премьер признал, что на низкий уровень исполнения расходов повлияли и субъективные факторы. «Не все оказались готовы к тому, чтобы быстро эти деньги разверстать», — сказал Медведев. В том числе, некоторые федеральные структуры «приходилось подгонять».

«Деньги очень большие и федеральные структуры опасались их сначала выпустить из рук», - сказал глава кабмина, добавив, что «не вполне доволен» низкой скоростью расходования средств на нацпроекты.

В следующем году необходимо учесть ошибки, которые были совершены во время старта выполнения национальных проектов в России, подчеркнул премьер.

«Это был год старта национальных проектов, начала выполнения национальных целей развития.

Что-то получилось лучше, что-то, скажем прямо, получилось хуже. Потому что в целом ряде случаев раскрутка осуществлялась медленнее, чем мы на то рассчитывали. Нужно это все проанализировать и эти ошибки обязательно учесть в работе следующего года», — подвел итог глава кабмина.

Все решения по финансированию нацпроектов на 2020 год должны быть представлены до конца 2019 года.

Ранее Счетная палата сообщила, что расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за январь - сентябрь 2019 года составили 52,1% от запланированного на год объема. Иными словами, нацпроекты освоили лишь половину денег. Для сравнения, это ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета - 62,9%.

Менее чем на 40% были исполнены средства по нацпроектам «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (38,8%), «Экология» (22,1%) и «Цифровая экономика» (12,3%).

Согласно данным Министерства финансов, общие расходы региональных и местных бюджетов на реализацию национальных проектов в 2019 году должны составить 1,3 трлн руб. По последним данным, на 1 ноября регионы потратили на эти цели менее 70% - 731 млрд руб.

Всего на реализацию нацпроектов планируется потратить около 26 триллионов рублей.

По словам Медведева, реализация нацпроектов в срок до 2024 года зависит не только от усилий властей, но и от политики Центрального банка РФ - «от тех решений, которые они будут принимать, для того чтобы немножко все-таки постараться нашу экономику подразогреть и вывести на устойчивые темпы роста».

Рост ВВП РФ по итогам 2019 года составит 1,3–1,5%, заявил глава кабмина. Он добавил, что инфляция в России в 2019-м наблюдается в пределах 3,8%. Это самый низкий показатель за всю историю РФ.

При этом устойчивые и высокие темпы роста экономики будут обеспечены в том числе реализацией нацпроектов, отметил премьер.

Ранее глава правительства заявил, что нарушения при реализации нацпроектов будут иметь последствия вплоть до привлечения к уголовной или административной ответственности. Кроме того, Медведев поручил Министерству экономического развития проследить за тем, чтобы информация о реализации нацпроектов не искажалась.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года.

Планируется реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».